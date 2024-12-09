前陣子發現台中有家超好吃的冰花煎餃🥟

你們一定要收藏⚠️

位於台中豐原圓環南路上的「主餃食光」



販售各種餃類餐點、咖哩飯、烏龍麵、湯品及小菜🥰

種類非常多卻完全無雷👍🏻

冰花煎餃絕對是主餃食光的招牌必點

也有販售冷凍水餃可以回家料理，超讚✨



｜蒜泥厲害餃子燒 $120/八顆 (加兩顆+$15)

有蒜泥真的都超加分🤩

將蒜蓉醬與日式美乃滋做結合

再撒上柴魚片及海苔絲增加香氣😛

餃子燒煎的金黃香酥搭配高麗菜水餃的清甜香氣，真的超好吃！



｜起司醬焗餃子燒 $120/八顆 (加兩顆+$15)

你們如果愛韭菜水餃一定要點，大大推⚠️

水餃表面煎的非常酥脆再淋上起司淋醬🧀

大口咬下吃的到濃郁起司香及迷人的韭菜香氣

吃過絕對會愛上



｜起司豬排咖哩飯 $170

咖哩是選用日式甘口咖哩與蔬菜熬製而成的🍛

豬排是以漢堡排的方式呈現

再放上起司片🧀

咖哩濃郁順口與軟嫩多汁的起司豬肉漢堡排一起入口，實在太滿足！



｜鑲蒜白雞湯 $79

將濃郁雞白高湯與蒜頭費時熬煮🧄

特別的是雞腿排以爐烤方式料理加入

多了爐烤香氣超加分😎



｜天婦羅炸蝦 $49/兩隻

天婦羅炸蝦的麵衣是酥脆輕盈不油膩的🍤

吃的到鮮蝦的鮮甜滋味，層次口感令人難忘



｜芝麻嫩豆腐 $49

芝麻嫩豆腐是主餃食光的限量小菜🥇

豆腐是黑芝麻口味

芝麻與豆香完美融合，搭配胡麻醬一起入口

非常清爽開胃🤤

⚠️打卡或Google評論送小菜或飲料（擇一）

⚠️加入官方line集滿五點，可折抵$120

⚠️可私訊訂購冷凍水餃，有宅配到府✨



主餃食光

@dumplingtimes

地址｜420台中市豐原區圓環南路37號

時間｜11:00-14:30/17:00-20:30(周二公休)

電話｜0912105200

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