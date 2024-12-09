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台中市豐原區「主餃食光」超好吃的冰花煎餃在這裡

2024-12-09 12:00:00 文字：嗨～我是沁👱🏻‍♀️
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嗨～我是沁👱🏻‍♀️

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台中市豐原區「主餃食光」超好吃的冰花煎餃在這裡

前陣子發現台中有家超好吃的冰花煎餃🥟
你們一定要收藏⚠️
位於台中豐原圓環南路上的「主餃食光」

台中市豐原區「主餃食光」超好吃的冰花煎餃在這裡
販售各種餃類餐點、咖哩飯、烏龍麵、湯品及小菜🥰
種類非常多卻完全無雷👍🏻
冰花煎餃絕對是主餃食光的招牌必點
也有販售冷凍水餃可以回家料理，超讚✨
 台中市豐原區「主餃食光」超好吃的冰花煎餃在這裡
｜蒜泥厲害餃子燒 $120/八顆 (加兩顆+$15)
有蒜泥真的都超加分🤩
將蒜蓉醬與日式美乃滋做結合
再撒上柴魚片及海苔絲增加香氣😛
餃子燒煎的金黃香酥搭配高麗菜水餃的清甜香氣，真的超好吃！
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｜起司醬焗餃子燒 $120/八顆 (加兩顆+$15)
你們如果愛韭菜水餃一定要點，大大推⚠️
水餃表面煎的非常酥脆再淋上起司淋醬🧀
大口咬下吃的到濃郁起司香及迷人的韭菜香氣
吃過絕對會愛上
 台中市豐原區「主餃食光」超好吃的冰花煎餃在這裡台中市豐原區「主餃食光」超好吃的冰花煎餃在這裡
｜起司豬排咖哩飯 $170
咖哩是選用日式甘口咖哩與蔬菜熬製而成的🍛
豬排是以漢堡排的方式呈現
再放上起司片🧀
咖哩濃郁順口與軟嫩多汁的起司豬肉漢堡排一起入口，實在太滿足！
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｜鑲蒜白雞湯 $79
將濃郁雞白高湯與蒜頭費時熬煮🧄
特別的是雞腿排以爐烤方式料理加入
多了爐烤香氣超加分😎
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｜天婦羅炸蝦 $49/兩隻
天婦羅炸蝦的麵衣是酥脆輕盈不油膩的🍤
吃的到鮮蝦的鮮甜滋味，層次口感令人難忘
 台中市豐原區「主餃食光」超好吃的冰花煎餃在這裡
｜芝麻嫩豆腐 $49
芝麻嫩豆腐是主餃食光的限量小菜🥇
豆腐是黑芝麻口味
芝麻與豆香完美融合，搭配胡麻醬一起入口
非常清爽開胃🤤

⚠️打卡或Google評論送小菜或飲料（擇一）
⚠️加入官方line集滿五點，可折抵$120
⚠️可私訊訂購冷凍水餃，有宅配到府✨
 
主餃食光
@dumplingtimes
地址｜420台中市豐原區圓環南路37號
時間｜11:00-14:30/17:00-20:30(周二公休)
電話｜0912105200

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主餃食光

phone0912105200
place台中市豐原區圓環南路37號
4.80 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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