台南小百岳-刣牛湖山，海拔799M。位於台南市南化區的刣牛湖山，是台南小百岳中一個高度不高，但景色相當迷人的登山步道。這條步道不僅能帶你進入大自然，還能俯瞰整個台南市區的美景，適合喜歡輕鬆健行的朋友。今天就來帶大家探索這條從厚德紫竹寺出發的刣牛湖山步道，體驗在台南的山林間漫遊的樂趣。

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刣牛湖山怎麼去?

從台中市出發，您可以走 國道1號南下 ，並在 南化交流道 下道，接著進入 台1線 。

，並在 下道，接著進入 。 沿著台1線行駛，根據路標指示，進入南化區，之後依照指示可以抵達金光山厚德紫竹寺。

車程時間：約需1.5至2小時（視交通狀況而定）

停車資訊：金光山厚德紫竹寺提供停車場，車位相對充足，可以輕鬆停車。

觀光景點-南化厚德紫竹寺

厚德紫竹寺創建於1987年，是一座以觀音菩薩為主神的寺廟。它所位於的台南市南區，這裡周邊有著豐富的自然景觀，特別是寺廟後方的刣牛湖山，使得厚德紫竹寺不僅是宗教信仰的場所，更是一個融入自然的清靜空間。寺內有著古老的樹木、環繞的竹林，這些自然元素與寺廟的建築相輝映，營造出一個安詳的氛圍。

厚德紫竹寺的建築風格典雅質樸，融合了傳統的中國建築元素和現代的設計感。走進寺廟內，四周環境靜謐安詳，無論是來此祈求平安、健康，或是單純想要放鬆心情，都能在這裡找到屬於自己的寧靜空間。

刣牛湖山登山步道起點

刣牛湖山步道起點從農會市集這裡出發，沿著產業道路一路上坡，不少在地人也都會來這裡散步健行

相比於其他較高的登山路線，這裡不會讓你感覺過於困難或耗力，是一條相當適合家庭、親子以及初學者的登山步道。從紫竹寺到三角點全程大約8.5公里，步道有一定的坡度與挑戰，來回大概抓3~4小時內可完成。

刣牛湖山這條步道最吸引人的地方在於，無論是途中還是山頂，處處皆是台南市區和遠方的海岸線景觀。站在山頂，遼闊的視野讓人感覺心曠神怡，十分適合拍照留念。最重要的是，這裡的步道設施完善，途中也有休憩的地方，可以讓登山者在健行的過程中稍作停歇，享受大自然的美好。

來到叉路口記得左轉，下坡接往烏山步道

陽光明媚的好天氣，台南的太陽也是相當熱情，個人防曬依然不能少。

烏山步道叉路口

看到烏山步道叉路口指示牌，從這邊開始切進去，裡面土徑居多，路跡多被雜草覆蓋，建議還是下載離線地圖。

刣牛湖山步道並不難走，但途中有些地方還是會有一些坡度，建議穿著舒適的登山鞋，避免滑倒。步道起初會經過一段相對平坦的路面，隨著路程的推進，逐漸會進入陡坡的部分，這時需要稍微花點力氣。沿途可以見到茂密的竹林與灌木叢，這些綠意盎然的植被，讓登山者能夠在攀登過程中享受涼爽的陰影。

走在稜線上沿途可以欣賞台南的山水風光，加上天氣非常棒，整個讓人神清氣爽。

如果你來得夠早，還能在山頂欣賞到日出，或者選擇傍晚來，迎接台南的日落。山頂還設有一個簡單的休憩區，供登山者休息放鬆。在此，你可以坐下來，享受大自然的恩賜，看看台南的城市風光，與這片山水作個親密接觸。

途中還可以撿一座刣牛湖山西南峰，有基石以及牌子可以打卡拍照。

途經果園的風景也很棒，叉路口也有明顯指示牌，不怕走錯。

走約4k多抵達三角點，入手台南小百岳，標高799m

登頂之後我們原路折返，回程風景依舊美麗。放眼望去，可以看到台南市區的全貌。尤其是天氣晴朗的日子，遠處的海洋和山脈交織在一起，景色十分壯觀。這裡非常適合攝影愛好者，無論是日出、日落，或是雲海的景象，都能拍下美麗的瞬間。

回到紫竹寺盥洗一下，餐廳有提供免費的齋菜可以享用

全部都是素食的餐點，不僅豐盛味道也很不錯，帶著感恩的心飽足一餐。結束後還可以到市集逛逛，也有販售農產品、伴手禮等，推薦安排個一日遊來厚德紫竹寺，相當愜意放鬆。

登山步道資訊

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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