想為聖誕節尋找最夢幻的拍照熱點嗎？台北西門町今年的必拍亮點來了

全新的8公尺高LABUBU聖誕樹現身西門町，萌到讓人心花怒放，絕對是今年聖誕節最不能錯過的超萌打卡景點

趕快揪上親朋好友，一起來西門町留下最難忘的聖誕回憶吧

POP MART特別於西門捷運6號出口後方，打造了一棵高達8公尺的LABUBU聖誕樹

以LABUBU經典形象為主視覺，聖誕樹的中央嵌入LABUBU的超萌大頭，一秒成為眾人目光的焦點

樹頂的亮點則是閃耀的星星燈飾，為整棵聖誕樹增添更多浪漫氛圍

周圍還布滿了許多趣味十足的可愛裝飾

有LABUBU紅綠燈、禮物推車等，無論是白天還是夜晚，都能拍出超級吸睛的美照

小屋外頭有DIMOO和SKULLPANDA的大型公仔坐鎮，簡直是粉絲們的朝聖聖地，讓人忍不住停下來拍幾張美照

而小屋本身則採用了粉嫩的彩虹色調設計，童趣感和潮流氛圍直接拉滿，不管大人還是小孩都會愛上

進到小屋裡面，琳瑯滿目的萌粒系列商品讓人眼花撩亂

像是大家最熟悉的LABUBU、MOLLY，還有之前超火紅的萬聖節南瓜造型，都可以在這裡一次搜集到

無論是想買回家收藏，還是送給朋友，這裡絕對是必逛一站

趕快帶上相機，來這裡拍滿你的相簿吧

不只是小屋內的商品超可愛，外頭的大型公仔和小屋設計也讓你的每一張照片都萌到爆

每一款萌粒都精緻又可愛，讓人看了忍不住想直接打包回家，不管是收藏還是送禮都超適合

而且裝瓶的形式還多了幾分趣味性，瓶中滿滿的小萌粒，不僅療癒，還能隨身攜帶，隨時隨地感受萌力爆棚的快樂

來到這裡，記得慢慢挑選，把自己最喜歡的萌粒裝進瓶中，帶走一份專屬於你的可愛回憶

除了超吸睛的巨大LABUBU聖誕樹和POP MART萌粒小屋，今年西門町更貼心規劃了4大特色打卡點

讓粉絲們可以一邊逛街、一邊捕捉每一刻的可愛瞬間，拍到手機記憶體爆滿也不嫌夠

如果你喜歡工業風+復古潮流的氛圍，那一定要來紅樓前的「LABUBU紅磚造型打卡點」看看

這裡以紅磚牆為主題，搭配工業復古設計，整體造型不僅與紅樓的歷史氛圍完美呼應

一旁還設置了LABUBU和摩托車造型裝飾，讓畫面充滿動感與故事感

在中華路一段永安棧前，特別設置了一個超萌的「LABUBU郵筒造型打卡點」

這裡以郵筒為設計靈感，結合LABUBU的經典造型，瞬間讓人感覺像進入了童話世界

整個郵筒色彩繽紛又帶點復古感，搭配周邊的節慶裝飾

不管是單獨拍照還是和朋友一起打卡，都能輕鬆拍出充滿節日氛圍的趣味照片

今年西門町還有一個超創意的聖誕打卡點—快車肉乾聖誕樹

這棵聖誕樹以快車肉乾為設計靈感，融入品牌特色，搭配燈光裝飾，為聖誕氣氛增添了更多有趣的元素

POP MART樂購町6大打卡地點位置

日期：即日起至12/31

地點：西門町捷運6號出口及周遭區域

1.萌粒小屋快閃店：真善美前廣場

2. LABUBU聖誕樹：6號出口後方腹地

3. LABUBU紅磚造型打卡點：紅樓前方腹地

4. LABUBU郵筒造型打卡點：中華路一段、永安棧附近

5. MOLLY甜甜圈造型打卡點：武昌街、長虹飯店前

6. SKULLPANDA聖誕禮物造型打卡點：AMBA前廣場

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^