台北深夜美食再+1。IG人氣火鍋店「嗯雞刀正宗成都串串香」位在中山的民生店還營業到五點，很適合夜唱完來續攤！店內所有串串均一價$10塊真的是荷包友善，除了各式肉串、蔬菜、火鍋料還有特色食材。而且老闆娘是四川人，湯底滿滿辛香料香辣夠勁不會燥熱，改良過的湯底還可以喝。

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環境介紹

▼嗯雞刀正宗成都串串香在台北有多家分店，今天是到中山區的民生店，位於捷運雙連站大概步行十分鐘以內會到

▼一進到店裡就可以感受到濃濃的港風耶！掛滿各種霓虹燈招牌很有氛圍～真的一秒飛出國

▼店內的桌數不多，畢竟台北市又在中山區真的是寸土寸金XD 大家要來記得一定要先電話預約喔！不過桌面都相當寬敞不會感到擁擠

▼店內最顯眼的就是冰箱這兩櫃串串啦！總共近50種食材品項超級豐富看得眼花撩亂～常見到的、不常見到的食材這裡通通有

▼重點是全部每一串都均一價只要$10塊！！真的會一不小心就手滑拿太多XD

▼各式肉串、蔬菜、火鍋料，甚至少見的內臟都有～

▼肉卷系列有糯米牛、剝皮辣椒牛，不吃牛的也有水蓮豬、韭菜豬、香筍豬喔！嗯雞刀提供的串串品項真的超多種的啦！

▼就是因為一串才十塊，真的會一不小心就拿2.30串XD

餐點介紹

▼除了冰箱自取式的串串之外也有提供多種單點菜色，推薦大家點鴛鴦鍋一次可以吃到兩種湯底

▼老闆娘是四川人，搞出來的湯底真的是滿滿辛香料耶！香辣夠勁包準滿足愛吃辣的你。這次我們點小辣就快hold不住啦XD 吃辣練習生也可以調整鍋底辣度喔！麻辣的湯底不論煮什麼食材都很搭很夠味

▼湯底裡頭還有鴨血豆腐，鴨血嫩口、豆腐吸飽湯汁很入味。而且嗯雞刀的湯頭是「改良過的麻辣湯底」，可以直接喝也不會過鹹！

▼另一鍋是「豚骨白湯」，湯頭很溫潤甘醇不死鹹相當好喝，像我這種吃辣幼幼班等級的就負責白湯XD 串串煮白湯也一樣很好吃喔！

▼串串我真的超級愛蓮藕片，相當脆口又很夠味。男友最愛的雞軟骨，一次嚕了好多串超級過癮啊！

▼內臟類牛筋、蜂巢肚、黃喉也都好吃無腥味！這些都是串串必吃品項

▼不知不覺就收集了一個大籤筒XD 看著也很有成就感哈哈哈好

▼這裡竟然有大陸特有的「加多寶」涼茶耶～非常解辣喔！烏梅湯酸甜解膩。另外也有多款酒類～朋友聚餐吃鍋配酒有夠嗨

▼醬料區可以搭配自己喜歡的油碟沾醬

▼推薦一定要加點「干碟」，四川特色辣粉＋花生碎＋花生粉，拌勻沾著食材一起吃層次更豐富

腦花 $150



▼雖然看起來很恐怖，其實煮熟之後很綿密口感很像豆花耶！敢吃的人務必要點來試試！煮麻辣鍋湯底就對了



黑毛肚 $270

▼吃成都麻辣鍋怎能少了黑毛肚！每一片都很大，這個記得千萬不要煮太久，不然會縮成很小喔～

麻椒鳳爪 $180、手工花枝漿 $100、手工牛肉丸 $120

▼麻椒鳳爪香辣入味是涼拌菜很下酒、手工花枝漿新鮮Ｑ彈、手工牛肉丸多汁彈牙

四川寬粉 $150

▼大推一定要點這個！！吃過後真的超愛～

▼被麻辣湯底搞到舌頭麻到快要受不了XD 所以煮白湯也一樣很讚～Ｑ彈滑口吸飽湯汁非常入味



美國安格斯無骨牛小排 $360、松阪豬 $280

▼除了串串之外，想吃高級的肉品、或是奢侈海鮮這裡也點得到



▼安格斯無骨牛小排油花分布均勻，口感軟嫩多汁。

▼松阪豬切成薄片依舊保有Ｑ脆口感。肉片涮麻辣鍋底真的不用沾醬就很夠味



進口龍蝦身 $599

▼龍蝦肉質新鮮Ｑ彈

整體來說價位不高、麻辣湯底很厲害，真的很推薦！而且營業到凌晨五點，很適合和朋友夜唱完續攤的好地方

菜單

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【嗯雞刀正宗成都串串香-民生店】

IG：@wewin58888

地址：台北市中山區民生東路一段37號

交通：捷運雙連站

電話：02-2536-7701

營業時間：12:00-凌晨5:00

【嗯雞刀正宗成都串串香-新莊店】

地址：新莊中華路二段21號（新莊凱悅YesKTV旁）

電話：02-29916601

營業時間：12:00-凌晨5:00

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