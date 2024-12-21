【日本沖繩必吃美食、下午茶、甜點推薦】琉貿果實苑｜琉貿綜合水果聖代(リウボウミックスパフェ)

安妮王在日本自由行中，提到沖繩下午茶、咖啡廳推薦，位在那霸市琉貿百貨2樓的琉貿果實苑(琉貿果実苑)，不僅販售高級水果與精緻甜點為主，像是水果聖代、果汁等，義大利麵等，為顧客帶來創新的美食體驗；不僅是當地居民的首選，也吸引了許多觀光客前來品味。

尤其是琉貿綜合水果聖代(リウボウミックスパフェ)，這款聖代絕對是店內的招牌!!!

多層次的水果堆疊成一座色彩繽紛的小山，每一口都能吃到不同的水果風味。底層的果凍Q彈爽口，中間的水果丁酸甜多汁，最上層的鮮奶油綿密細緻，搭配上各種時令水果，口感豐富，絕對讓你驚艷~

Google地圖請點我 > 縣廳前站到琉貿果實苑



「琉貿果実苑」位於沖繩縣那霸市，交通便利，適合徒步遊覽市區或搭乘公共交通工具前往。從沖繩都市單軌電車(Yui Rail)的「縣廳前站」步行約5分鐘即可抵達「琉貿百貨」2樓，途中可經過國際通這條著名的購物與美食街。

琉貿果實苑│環境介紹



在沖繩的午後，來琉貿果實苑品嚐甜蜜時光

「琉貿果實苑」位於琉貿百貨的2樓，用餐環境高雅溫馨，陳列著各種精緻的水果和伴手禮商品，營造出高級感與舒適感並存的氛圍。

用餐區設有寬敞的座位，提供寧靜的空間讓顧客享用水果聖代、果汁等甜點，或是特色的水果餐點。

琉貿果實苑│菜單



更多資訊 > 琉貿果實苑的菜單

「琉貿果實苑」的菜單精選多樣化的水果美食，無論是甜點還是輕食，都以新鮮水果為主角。

招牌甜點包括以當季水果製作的水果聖代(パフェ)，每款聖代都搭配特製奶油、果醬及冰淇淋，完美呈現水果的鮮甜與層次。

此外，還有創意水果料理、義大利麵等，將水果融入主菜，創造獨特的味蕾體驗。

下午時分，我們一行人來到「琉貿果實苑」享受悠閒的下午茶時光。

琉貿果實苑│琉貿綜合水果聖代（リウボウミックスパフェ）

招牌必點的水果聖代!!!

「琉貿綜合水果聖代」由色彩鮮艷的水果，像是麝香瓜、草莓、芒果、綠葡萄、柳橙切片、奇異果與蘋果等組成，底層則由果凍和水果丁組成，搭配綿密的鮮奶油層層堆疊，精緻的外觀與豐富的層次，展現出清爽與濃郁並存的質感~



一口咬下，多種水果的酸甜交織，讓人一口咬下彷彿感受到大自然的活力，搭配滑順的奶油和冰涼的果凍，整體清爽不膩，每一層都帶來不同的驚喜，是視覺與味覺的雙重享受!!!

琉貿果實苑│聖誕節草莓聖代（クリスマスストロベリーパフェ）



季節限定的草莓聖代!!!

「聖誕節草莓聖代」是一款以草莓為主題的限定甜點，頂部用一顆戴著鮮奶油「聖誕帽」的草莓作裝飾，搭配綠色的葉子和金色的裝飾，呈現出聖誕節的歡樂氣息。



冰涼的聖代中夾雜著甜而不膩的奶油與微酸的草莓果醬，層層疊加的草莓片和蛋糕塊，每一口都能感受到草莓的酸甜與滑順的鮮奶油的完美融合，紅白相間

的配色讓人感受到節日的喜悅，真是太美了!!!

琉貿果實苑│琉貿綜合水果汁（リウボウミックスジュース）



逛街累了，來一杯招牌果汁解渴吧!!!

在一杯橘黃色的果汁裡，融合了哈密瓜、草莓和芒果等多種當季水果，哈密瓜的細膩香甜與草莓的微酸，以及芒果的濃郁果香相互交織，形成一種和諧的甜酸平衡，喝起來既順滑又充滿果肉的濃郁感，能感受到鮮果的鮮活與甜美，好喝~

琉貿果實苑│荔枝茶（ライチティー）



清新果香的熱茶

猶如紅寶石色澤的荔枝茶，帶有微甜的香氣，荔枝的純淨甜香與茶葉的微澀相輔相成，帶來一種自然的清新與一絲生動的層次感，讓人喝了瞬間暖暖胃~

琉貿果實苑│拿鐵咖啡（カフェラテ）

咖啡表層覆蓋著一層奶白色的微泡奶沫，咖啡的微苦與奶香相輔相成，滑順的奶泡在口中綿密散開，讓每一口都充滿溫潤的享受，既溫暖又柔和，提起精神繼續逛XD

琉貿果實苑│評價



琉貿果實苑，帶你感受水果的繽紛世界

這裡不僅是購買高級水果的理想場所，也是享受悠閒午後時光的絕佳選擇；每款聖代不僅視覺效果吸睛，還注重水果的新鮮與食材搭配，適合想要享受高級甜品、與朋友或家人共度聚餐時光的地方~

下次到沖繩旅遊，別忘了來「琉貿果實苑」品嚐一下這獨特的水果盛宴!!!

琉貿果實苑│聯絡資訊



店名：琉貿果実苑 Ryubo Fruits Specialite

地址：日本〒900-0015 Okinawa, Naha, Kumoji, 1 Chome−1 １２階

營業時間：10:00–20:30

官網：https://ryubo.jp.t.aer.hp.transer.com/fruits/

IG：https://www.instagram.com/ryubo_fruits_specialite/

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