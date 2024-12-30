前言

Mobile01 超有「心」的，約定好的年底「國王派」，安排在了「平安夜」前送達 ~

在「聖誕節」收到「禮物的儀式感」滿分，讓大漠感受到滿滿「心意」了 💓

最後居然還出現了「水果麵包」，沒想到 Mobile01 的「蔣大」在「國王派」和「水果麵包」的選擇中，選擇了「都送不選了」，太令人感動了 😍

一、「Mobile01 禮盒」開箱

(一)、禮盒外觀

這絕對不是「禮盒」外觀，是運送使用「箱子」 ~

大漠還沒「開箱」阿 ❗❗

達啦 ~「箱子」中，還有個「箱子」~

大漠印象中，正方形的「禮物盒」，只出現在卡通中 😆

「禮物盒」上印有「世界麵包冠軍 x 王鵬傑」的「莎士比亞烘焙坊」字樣 ~

看不清楚嗎 ❓❓那我們在靠近一點 😆

(二)、禮盒內部

再度「開箱」~

看見了「國王派」，還有賜與「國王」的「皇冠」😃

是個「雙層」禮盒呢 ❗❗

「禮物盒」 上層放的是「國王派」，下層放的是「水果麵包」~

(三)、國王派

「國王派」內有「小瓷偶」，吃的時候要小心，那為什麼有「小瓷偶」呢❓

「小瓷偶」源自於是「法國」的傳統 ~

如果再「主顯節」吃到有「小瓷偶」那塊派，就會「好運」一整年了 ~

那要怎麼增加「好運」呢 ❓就是獨享「國王派 」啦 😂

「螺旋狀」造型的「國王派」，據說是在歌頌「太陽光芒」，所展現的「生命力」~

(四)、水果麵包

「水果麵包」 出至於「義大利」的一位麵包師傅 ~

他將「酒釀乾果」加入了製作麵包的「麵糰」中，沒想到烘烤出爐後的麵包，擁有非常濃郁的「果乾香氣」，這股香氣吸引了眾人前來品嘗，結過就意外的成為了「家喻戶曉」的美味麵包 😄

來至「義大利」的「水果麵包」，外包裝使用了「緞帶」、「松果」等植物，作其裝飾，有了滿滿的「歐式氛圍」 😉

(五)、餐具組

「禮物盒」內還附有 8 個「盤子」和 8 支「叉子」，以及一把「麵包刀」，這讓大漠可以輕鬆的，將「喜悅」分享給「家人」和「朋友」 ~

二、開吃「國王派」

「國王派 」內部為「千層酥皮」，中心包著「杏仁奶油餡」~

「國王派 」上頭的紋理，已經將派平均分好，所以只要「順著紋理切」每塊派的大小都會一樣 ~

不會發生「大小心」的問題，絕對「公平公正」 😆

大漠吃了兩天，才把「國王派 」給吃完 ~

開吃的第一天，居然都沒有人吃到「小瓷偶」😅

運氣很不好的，吃到最後一塊派才看見「小瓷偶」，但迎來了未來「一整年的幸運」 😂

大漠的「小瓷偶」是一小馬 ~

看到 Mobile01 上的網友的開箱文， 知道了「小瓷偶」還有可能是「大象」、「猴子」和「企鵝」~

可以在吃「國王派 」時，吃到不同的「小瓷偶」，也是小小的樂趣呢 😄

三、開吃「水果麵包」

接下來登場的是「水果麵包」~

來看看有什麼「小驚喜」 😁

外觀看上去，還蠻普通的，就像的大麵包 😆

表面可以看到些許的「乾果」，但大漠只認得出來「葡萄乾」😅

一開始還以為「其他的乾果」是「蘋果乾」， 看了「成分表」才知道是「橘皮丁」和「檸檬丁」。

吃起都是甜甜酸酸的，大漠實在是分不出來，到底是「橘子」還是「檸檬」 😅

請「小馬瓷偶」吃「橘皮丁」❓「檸檬丁」❓

「國王派」和「水果麵包」味道都不錯 ~

雖然「杏仁」不是大漠的菜，但完全不影響大漠品嘗「國王派」👍

「水果麵包」帶有淡淡的「水果」香氣，加上「果乾」微微的酸味，吃起來清爽有飽足感，難怪會成為「家喻戶曉」的美味麵包 😋

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