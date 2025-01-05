我這已經慢了很多拍了，早在2017年，位於基隆和平島南方的正濱漁港，因為市政府實行了「懷舊碼頭色彩計畫」，將漁港邊的十幾棟老房子陸續漆上繽紛色彩而爆紅，一時間成為IG打卡熱點，在網路上瘋狂洗版。遲了5年才造訪，只好安慰自己，沒有在那個最熱門的當頭，人少些，逛起來更悠閒。

↓搭公車時搞了個烏龍，從基隆廟口夜市過來，要搭101、102號公車，其實在車站正前方路上就有站牌，我還巴巴地走到基隆海關旁邊來。

↓財政部關務署基隆關，暨交通部航港局北部航務中心大樓。

↓不一時到達嚮往的正濱漁港，踏上正濱路上欣賞彩虹屋最佳角度的觀景台，「啊～！」內心一陣慘叫！下午時分的彩虹屋整個超級無敵大背光，太陽在漁港後面！所以想要看見陽光照耀下的正濱漁港，要上午來？

↓轉身，迎光面的彩度應該是這樣的，可惜了，難得基隆這樣的大晴天。

↓可是即便沒有良好的光源，正濱漁港的彩虹屋都還是鮮豔奪目，尤其倒影水面，連港灣的水波都如此繽紛。據說這些老屋的配色都是學者用專業儀器挑選出來最適合這裡的「正濱色」，真的跟義大利威尼斯彩色島(Burano)有異曲同工之妙。

↓迷離的光粉，從彩虹屋的左側……嗯，該說「瀰漫」還是「灑」過來呢？

↓實在是非常好打卡，隨便拍隨便有FU～。

↓自然開設了多家特色餐廳，今天似乎營業的不多，走過去看看吧！

↓對的，看鏡頭。

↓薄荷青配水藍、咖啡配鮮橘、蘋果綠配鵝黃……，色系的穿插真的是有層次，經過計算的。

↓「小島走走」，今天少數有開門的店家。

↓門口這杯氣泡飲料似乎是專門提供給遊客拍照用的。

↓好像發現我在偷拍他了。

↓為什麼比「六」？

正濱漁港早在西元1934年由日本人創立，曾是台灣北部重要的遠洋漁業基地，本身歷史悠久，雖然讓出了盛極一時的的商港地位，即便沒有彩虹屋，老漁港風情依舊迷人，自帶復古味。

黃昏的光線，讓海水漸次流金。

↓轉彎，大型船隻停靠景象。當場我是沒感覺有多少人，回來看照片，原來遊客還是不少啊。

↓夕陽秀要開始了，又走回觀景台——還是一樣，背光。

↓金輪逐漸往右下方移動。

↓遠山沐浴在金黃粉塵中，多麼飄渺迷離。

一舟劃過，小港落日，終究有幸捕捉到這苦短的美景。

↓誰這麼浪漫？在漁船上擺了伯利恆之星，本不該以海水為背景的花朵。

↓夕陽很快隱沒於山後，靜待正濱漁港點燈。

↓圖們咖啡 (tuman café)有營業。

↓結果，等到的大部分的是偏黃的路燈照明。

沒料到是港灣海面更精采，流波光動如彩繪。既保留了老漁港的原味，又偏偏流露著些許異國風情，完美的衝突與融合。

一整日酷熱如夏，太陽下山後，陣陣海風吹襲，老漁港繽紛之夜燦爛卻清冷，眼前的夜景也實在千載難逢。如果可以，真的要等到入夜後再離開。

不虛此行了，懷著這彩虹漁港的亂夢，回到基隆廟口吃鼎邊銼、泡泡冰，度過快樂充實的基隆港半日遊。

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