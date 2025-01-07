中山韓式烤肉吃到飽｜東大門韓國特色料理 399元起辣炒豬肉吃到飽 699元韓式烤肉吃到飽 還有多款飲料無限暢飲 加碼冷麵、奶油玉米、辣炒年糕、炸雞、煎餅、蒸蛋及大醬湯

肉肉控看過來，東大門韓國特色料理推出399元起的辣炒豬肉吃到飽！不僅多款韓式小菜無限供應，還有八種飲料無限續，加碼韭菜煎餅、海鮮大醬湯鍋及水冷麵、拌飯、辣拌冷麵、白飯四選一！可以升級成豪華套餐699元，一共有六種肉品吃到飽，加碼的餐點除了泡菜海鮮起司煎餅、大醬湯之外，還有鐵板奶油玉米、蒸蛋、韓式無骨炸雞及辣炒年糕。最愛的韓式料理，通通吃得到，真的是cp值超高啊！

東大門韓國特色料理 中山南京店

原本中山區很受歡迎的東大門韓國特色料理，從原本的長安東路搬到了南京東路條通裡，緊臨捷運中山站及松江南京站，步行約十分鐘即可抵達。新店面融合了首爾的都市感，在夜間散發的風格很時尚也很醒目！

台北韓式烤肉吃到飽推薦 東大門韓國特色料理

東大門韓國特色料理是由韓籍闆娘所開設，目前在台北有三家分店，分別是古亭、西門及中山南京。我們來到的是剛搬家不久的中山南京店，橘紅色調的搭配，令店內散發出熱情及溫馨感。每張桌椅都備有抽風設備，桌距間也很寬敞。

中山韓式料理推薦 東大門韓國特色料理

這天跟好友們特地約了東大門韓國特色料理，來度過聖誕平安夜。我們來得早，還能拍到些空景，之後就是幾乎是座無虛席，而且耳邊還不時傳來鄰桌客人的韓語交談，令人有置身在韓國餐廳的錯覺。

夠大的桌面，擺放多元化的餐點也很可以。

東大門韓國特色料理 推薦餐點

雖然我們這天的目標是鎖定在韓式烤肉吃到飽，但看著鄰桌單點的料理，實在太令人垂涎了！

東大門韓國特色料理 菜單 MENU 價目表

餐點以料理方式來分類，有烤、炒、炸、煎、湯； 主食類有拌飯、冷麵及泡麵，品項有30多種，選擇很多元。

韓式飲料也一應俱全。

東大門韓國特色料理 烤肉套餐吃到飽

吃到分為兩種價格內容：

經濟套餐399元吃到飽：辣炒豬肉或調味炒豬肉吃到飽，八種飲料(無糖綠茶、可樂、零卡可樂、雪碧、蘋果汁、柳橙汁、檸檬紅茶、柚子茶)無限暢飲，加碼韭菜煎餅、海鮮大醬湯鍋(提供一次)，主食可以水冷麵、拌飯、辣拌冷麵、白飯四選一。

豪華套餐699元吃到飽：升級有六種肉品吃到飽，分別有：五花肉、梅花豬、調味梅花豬、辣味梅花豬、辣味雞腿肉及牛五花。八種飲料(無糖綠茶、可樂、零卡可樂、雪碧、蘋果汁、柳橙汁、檸檬紅茶、柚子茶)無限暢飲，加碼韭菜煎餅、海鮮大醬湯鍋、鐵板奶油玉米、蒸蛋、韓式無骨炸雞及辣炒年糕(提供一次)。等於有十多道料理吃到飽，不單單只是韓式烤肉吃到飽。

註：內用另收一成服務費。

東大門韓國特色料理 豪華套餐699元吃到飽

這天我們就是為了這個韓式烤肉吃到飽而來，十多種料理加上韓式小菜，滿滿一大桌，光看就覺得好過癮啊！

東大門韓國特色料理 韓式小菜吃到飽

這一區備有六種韓式小菜、包肉生菜、沾醬、蒜片、辣椒等，可以供大家自行無限續加。

這天備的都是常見的韓式小菜，辣甜蘿蔔絲、韓式泡菜、醬漬紫蘇葉、醃漬白蘿蔔、黃豆芽及海帶芽等。

洗得超乾淨的生菜，用籃子裝得滿滿的。

我們習慣生菜包肉也要包小菜，所以很快地我們又自己去自助區追加，尤其是韓式泡菜、蒜片及辣椒。

東大門韓國特色料理 烤肉吃到飽

肉品( 五花肉，梅花豬，牛五花)

這一盤是沒有調味的肉品，有豬五花、梅花豬及牛五花。

牛五花給的是很長一份，油脂及厚度都很不錯！

一般韓式烤肉的當然就是豬五花。

一定要把油脂逼出，烤到金黃酥脆，這樣的豬五花真的是又Q又美味。

瞧瞧這個梅花豬，簡直就是溫體豬的水準，色澤及軟嫰度都很讚。

這天友人把烤肉的熟度掌握得十分精準，每次入口都令人讚嘆！

肉品(調味梅花豬，辣味梅花豬，辣味雞腿肉)

接下來是調味過的肉品。

調味的肉品，會換上網狀的烤肉盤，比較不容易有烤焦的狀況。

辣味雞腿肉。

採用去骨的雞腿肉切成一口大小，很容易就烤熟，微辣加上軟嫰的口感，令我們立馬追加一份。

辣味梅花豬， 微辣帶甜，夾在生菜中，與泡菜蒜片一起入口，實在很讚！

調味梅花豬。

這個調以蒜味的梅花豬，味道極好，而且烤熟後軟嫰不已，也是又再追加的品項。

蔬菜無限供應

除了烤肉外，也有蔬菜的選項，店家會先上一盤櫛瓜、杏鮑菇及洋蔥，後續我們直接追加了大量的櫛瓜及杏鮑菇，水份很多的蔬菜，就是搭烤肉的最佳選擇。

飲料喝到飽

除了八種無限續的飲料之外，這天店家推出生啤酒買一送一的活動，這整個搭烤肉實在太爽快了！這天我們一直續的飲品是無糖綠茶及零卡可樂，可以無限續杯真的很讚！

經典韓式料理 韭菜煎餅

這天我們嚐到的是韭菜煎餅，整體比例調得很剛好，每一口都吃得到料，煎得酥香沾上特製的醬料，我們都很喜歡。

經典韓式料理 鐵板奶油玉米

這個滿滿的起司，隨便拉起就是牽絲，玉米的甜味與起司的鹹香的組合，就是令人難以抵擋的美味啊！

經典韓式料理 韓式無骨炸雞

這天韓式炸雞外面裹附上甜甜的醬汁，無骨就是可以大口咬下，酥脆加上甜滋味，令人欲罷不能。

經典韓式料理 蒸蛋

這蒸蛋用湯匙一挖起，陣陣冒出的白煙，簡直是視覺的享受。高湯令蒸蛋充滿水份且味道十足，剛剛好的火候，吃來軟香無比。

經典韓式料理 辣烤年糕

這道很經典，年糕的Q彈與魚板的鮮味，加上醬料的提點，就是記憶中的好味道。

經典韓式料理 海鮮大醬湯鍋

吃烤肉還能有一大鍋熱湯，真的是幸福感加倍啊！

大醬湯是韓國家庭湯品，放了滿滿的食材，有螃蟹、魷魚、洋蔥、櫛瓜、豆腐、金針菇、蔥等，風味濃郁且營養豐富，喝來超溫暖。

主食 (拌飯，水冷麵，辣拌冷麵 /每人可選一）

我們把三種主食都點了。這天的拌飯是辣炒豬肉拌飯，加上超厚實的辣炒豬肉。

趁熱將鍋中的食材拌一拌，帶點辣味的豬肉，還有蔬菜的甜味，加上鍋巴感，整個香到不行！

主食 水冷麵

採用蕎麥麵，麵體細長有嚼勁，醬汁用多種蔬菜與水果為原料，加上小黃瓜絲、白蘿蔔片及水煮蛋，冰冰涼涼吃來很清爽。

主食 辣拌冷麵

比起水冷麵，我們更愛辣拌冷麵的滋味，辣味提升了味蕾刺激，令人一吃就停不下來！即便美食滿桌，艾方妮卻吃了半碗才收歛！

甜點 霜淇淋

當我們吃了滿桌的美食，飽到天靈蓋，此時還是有辦法再吃上一杯霜淇淋，這才是整個套餐的完美結局。

東大門韓國特色料理是由韓籍老闆娘開設，餐點內容及味道都相當道地。採用烤肉吃到飽，再加上經典餐點的組合，令我們可以一次享受到很經典的韓式料理，卻不用花大錢，cp值真的超高！

東大門韓國特色料理（中山南京店） 店家資訊

粉絲團 : 東大門韓國特色料理

地址：台北市中山區南京東路一段132巷15號

電話 : 02-2581-5592

營業時間 : 平日16:30～24:00/假日11:30～24:00

線上訂位 : inline.app

官方LINE :https://lin.ee/vAYiGP9X



