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全球首間的「7-ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店」　／7-ELEVEN特色門市／7-ELEVEN必訪門市／西門町免費特色景點

2025-01-10 10:27:00 文字：阿發的簡單幸福
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阿發的簡單幸福

阿發的簡單幸福

7ELEVEN三麗鷗聯名店all.jpg
隨著年紀的增長，較少去逛年輕時常去的西門町了。即便有去，反而是去找一些，年輕時較少或未曾造訪過的美味老味道。像最近，就走到以前幾乎很少經過，漢口街靠環河南路一帶，只為了找一家，超過60年老字號的酸菜麵。才無意發現這間，已開幕4年多，全球首間的「7-ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店」。雖然老婆已年過半百，但她有著和女兒一樣的少女心，一看到這麼可愛的 7-ELEVEN特色門市，可是眼睛一亮，直說要入內參觀一下，順便買杯飲料~
【歡迎加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」。必訪景點&超值美食&古早味小吃不漏接~

7ELEVEN三麗鷗聯名店01-外觀.jpg
店外觀
20207月開幕，
全球首間的「7-ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店」，
坐落於西門町較外圍，
漢口街往環河南路方向。
外觀十分醒目~

7ELEVEN三麗鷗聯名店02-大門.jpg
店正面
騎樓的天花板，
為粉色彩虹為背景，
再加上布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿、蛋黃哥、雙星仙子圖樣。
牆面，
則是漆成粉紅色的復古磚牆，
還有HELLO KITTY的圖繪，
以及一座絨毛布偶櫥窗。
整體散發出非常特別，
且可愛的門市外觀。

7ELEVEN三麗鷗聯名店03-布偶櫥窗.jpg
充滿三麗鷗各明星的絨毛布偶櫥窗
留影熱點

7ELEVEN三麗鷗聯名店04-小圓招.jpg
大門前的小圓招牌
可愛的HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿、蛋黃哥、雙星仙子

7ELEVEN三麗鷗聯名店05-170公分HELLO-KITTY造型公仔.jpg
一進到店內就可看到，
可愛的HELLO KITTY造型，
170公分大公仔迎賓。

7ELEVEN三麗鷗聯名店06-天花板布丁狗燈.jpg
天花板的布丁狗頭型燈

7ELEVEN三麗鷗聯名店07-天花板HELLO-KITTY燈.jpg
天花板的HELLO KITTY頭型燈

7ELEVEN三麗鷗聯名店08-冷藏區.jpg
冷藏區上方
三麗鷗各卡通明星之活潑可愛萌樣

7ELEVEN三麗鷗聯名店09-冰箱區.jpg
冰箱區上方
立體的HELLO KITTY頭框及英文字，
穿插其他三麗鷗各卡通明星的小圖繪

7ELEVEN三麗鷗聯名店10-HELLO-KITTY頭型展示櫃.jpg
HELLO KITTY頭型展示櫃
擺放各卡通明星的造型絨毛布偶，
以及塑膠公仔...等商品。

7ELEVEN三麗鷗聯名店11-玩偶.jpg
牆上有著HELLO KITTY與布丁狗的頭型商品展示架

7ELEVEN三麗鷗聯名店12-周邊商品.jpg
周邊商品區

7ELEVEN三麗鷗聯名店13-酷洛米白日夢想家小公仔.jpg
酷洛米白日夢想家小公仔

7ELEVEN三麗鷗聯名店14-酷洛米小公仔.jpg
酷洛米小公仔

7ELEVEN三麗鷗聯名店15-櫃台.jpg
櫃台
只能說整間店從內到外，
充滿可愛甜蜜的氛圍。
喜歡三麗鷗家族各大卡通明星的朋友們，
可別錯這間7-11必訪特色門市，
更是全球首間的「7-ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店」~

【營業時間】24小時營業
【地　　址】台北市萬華區漢口街二段731

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