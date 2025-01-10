

隨著年紀的增長，較少去逛年輕時常去的西門町了。即便有去，反而是去找一些，年輕時較少或未曾造訪過的美味老味道。像最近，就走到以前幾乎很少經過，漢口街靠環河南路一帶，只為了找一家，超過60年老字號的酸菜麵。才無意發現這間，已開幕4年多，全球首間的「7-ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店」。雖然老婆已年過半百，但她有著和女兒一樣的少女心，一看到這麼可愛的 7-ELEVEN特色門市，可是眼睛一亮，直說要入內參觀一下，順便買杯飲料~

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▲店外觀

於2020年7月開幕，

全球首間的「7-ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店」，

坐落於西門町較外圍，

漢口街往環河南路方向。

外觀十分醒目~







▲店正面

騎樓的天花板，

為粉色彩虹為背景，

再加上布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿、蛋黃哥、雙星仙子圖樣。

牆面，

則是漆成粉紅色的復古磚牆，

還有HELLO KITTY的圖繪，

以及一座絨毛布偶櫥窗。

整體散發出非常特別，

且可愛的門市外觀。







▲充滿三麗鷗各明星的絨毛布偶櫥窗

留影熱點







▲大門前的小圓招牌

可愛的HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿、蛋黃哥、雙星仙子







▲一進到店內就可看到，

可愛的HELLO KITTY造型，

170公分大公仔迎賓。







▲天花板的布丁狗頭型燈







▲天花板的HELLO KITTY頭型燈







▲冷藏區上方

三麗鷗各卡通明星之活潑可愛萌樣







▲冰箱區上方

立體的HELLO KITTY頭框及英文字，

穿插其他三麗鷗各卡通明星的小圖繪







▲HELLO KITTY頭型展示櫃

擺放各卡通明星的造型絨毛布偶，

以及塑膠公仔...等商品。







▲牆上有著HELLO KITTY與布丁狗的頭型商品展示架







▲周邊商品區







▲酷洛米白日夢想家小公仔







▲酷洛米小公仔







▲櫃台

只能說整間店從內到外，

充滿可愛甜蜜的氛圍。

喜歡三麗鷗家族各大卡通明星的朋友們，

可別錯這間7-11必訪特色門市，

更是全球首間的「7-ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店」~



【營業時間】24小時營業

【地 址】台北市萬華區漢口街二段73號1樓

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