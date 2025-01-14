2025台北茶花展為期十天，至1/19止

在藍天白雲與和煦冬陽襯托下，園區不僅春意盎然、朝氣蓬勃

更是百花齊放，除了有三百多個品種的茶花，更有梅花、鬱金香

繡球花及許多草花紛紛綻放，對愛賞花的我來說簡直是首選！

（賞花日期：2025/01/13）

▲雖然陽明山不太好停車

但搭公車就能直達花卉試驗中心入口，實屬方便

詳細交通資訊及活動內容請上官網瀏覽！

▲一到入口整個人便愉悅了起來，果然還是要多接觸大自然，放鬆身心靈

雖然網購也極其舒壓，讓人身心愉快，但跟出門踏青性質還是明顯不同的

▲賞花地圖下載自官網

▲這是園區設置的導覽圖，範圍說大也不小

慢慢走也能待上一會兒，我們這次只參觀了室內茶花展區與戶外一部分

即便如此亦感到心滿意足，畢竟看到了好多花，一路悠閒地走走拍拍！

▲梅花、茶花與鬱金香同框

▲入口這排茶花開滿樹，美不勝收

▲目前鬱金香尚未盛開，一部分含苞待放

▲梅花花苞也還很小，距離盛開還有一些時間，但總有幾棵是早開花喔！

▲阿肥遠看以為一地蘿蔔，幸好旁邊有解說牌，這是風信子哈哈哈

▲蜂群大多集中在鬱金香飛舞採蜜，嗡嗡嗡的聲音不小

▲草地上一枝獨秀開滿花的山茶花，詞窮！美到不知如何形容

現場真的比照片漂亮太多

▲另一區也是春意滿園

▲願大家在2025一切順遂，笑容常開、幸福常駐，一路都有暖陽相伴！

▲茶花隧道的氛圍

▲看到這幾個字代表園藝展覽館茶花室內展區到囉！

▲這邊有洗手間也有休息處，累的話可以坐著歇歇腿

▲展場開放時間09:00-16:00

▲天香茶花威士忌

▲目前盆栽以小花苞居多，只有少數開花

不過展期到1/19還有幾天的時間，或許之後還會陸陸續續綻放

▲大型山茶花盆栽

▲這邊蠻多都是大花品種

雖不是花開滿樹，但單開依舊優雅芬芳，吸引遊客目光

▲接著是步道旁看到的小花小草

▲繡球花

以目前花況來說

即使是本周末來也很合適，因為花會愈開愈多、愈發繽紛！

有空可串聯陽明山其他景點一併順遊，讓旅程更為豐富有趣

【花卉試驗中心】

地址：台北市士林區仰德大道四段175巷32號

電話：02-28616361

開放時間：08:00-17:00

2025台北茶花展官網

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