為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

2025年菜外帶 桃園 蚵仔嫂 鮮蚵蚵嗲海產 more
2025-01-13 16:28:17 文字：Ann‧榜哥‧生活事務所
share
Ann‧榜哥‧生活事務所

Ann‧榜哥‧生活事務所

桃園美食/中壢蚵仔嫂，鮮蚵蚵嗲海產，另推出了399元吃到飽。

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

已經很久沒和老同事聚餐了！這次由同事牽頭，帶著我們一起去吃「蚵仔嫂」。原本大家想選擇399元的吃到飽，但吃到飽的項目只有烤生蚵、燙蝦和烤蝦，而且還有120分鐘的時間限制。因為我們有帶小朋友一起來，怕吃這三樣會覺得單調，最後決定改點單點菜式啦！

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

「蚵仔嫂」位於中壢的中央西路，簡單來說就在新明國小的對面，距離中壢夜市也很近。開車來的朋友要注意，附近有付費停車場可停車；騎車的朋友也不用擔心，店附近有許多路邊停車格可供使用。

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

「蚵仔嫂」的室內裝潢簡單明亮，桌椅擺設簡約舒適，根據人數可以調整桌位，整體座位數不算很多。

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

「蚵仔嫂」的菜單選擇非常多樣，從經典小吃、酥炸類、麵食粥品，到烤物、熱炒、湯品等應有盡有。飲料和啤酒都放在冰箱裡，可以自己挑選，結帳時再一併付費。

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

來跟大家簡單分享一下我們這次選的餐點。

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

鱸魚海鮮粥

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

海鮮粥

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

小捲海鮮米粉

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

招牌烤生蚵

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

鹽烤白蝦

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

原味蚵嗲

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

蚵仔煎

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

皮蛋豆腐

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

月亮蝦餅

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

蚵仔酥

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

燙鮮蚵

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

蚵仔嫂的單點菜式選擇真的是相當多樣，幾乎所有菜品都是現點現做，上菜速度也不會讓人久等。對於喜歡吃烤生蚵、燙蝦和烤蝦的朋友來說，399元的吃到飽選擇非常划算！

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

要注意的是，蚵仔嫂只接受現金支付，除了399元吃到飽有2小時的用餐時間限制，其他的單點菜品沒有那麼多規定。這次用餐的心得就分享到這裡！

桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！

店家資訊

  • 店名：蚵仔嫂
  • 地址：桃園市中壢區中央西路二段100號
  • 營業時間：15:00–23:30（週一休息）
  • 電話：0915-004-817
 
 

 

 
相關文章
 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#桃園
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

蚵仔嫂蚵嗲

phone0915-004 817
place桃園市中壢區中央西路二段100號
3.85 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
share place
推薦商品
keyboard_arrow_up