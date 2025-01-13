桃園美食/中壢蚵仔嫂，鮮蚵蚵嗲海產，另推出了399元吃到飽。

已經很久沒和老同事聚餐了！這次由同事牽頭，帶著我們一起去吃「蚵仔嫂」。原本大家想選擇399元的吃到飽，但吃到飽的項目只有烤生蚵、燙蝦和烤蝦，而且還有120分鐘的時間限制。因為我們有帶小朋友一起來，怕吃這三樣會覺得單調，最後決定改點單點菜式啦！

「蚵仔嫂」位於中壢的中央西路，簡單來說就在新明國小的對面，距離中壢夜市也很近。開車來的朋友要注意，附近有付費停車場可停車；騎車的朋友也不用擔心，店附近有許多路邊停車格可供使用。

「蚵仔嫂」的室內裝潢簡單明亮，桌椅擺設簡約舒適，根據人數可以調整桌位，整體座位數不算很多。

「蚵仔嫂」的菜單選擇非常多樣，從經典小吃、酥炸類、麵食粥品，到烤物、熱炒、湯品等應有盡有。飲料和啤酒都放在冰箱裡，可以自己挑選，結帳時再一併付費。

來跟大家簡單分享一下我們這次選的餐點。

鱸魚海鮮粥

海鮮粥

小捲海鮮米粉

招牌烤生蚵

鹽烤白蝦

原味蚵嗲

蚵仔煎

皮蛋豆腐

月亮蝦餅

蚵仔酥

燙鮮蚵

蚵仔嫂的單點菜式選擇真的是相當多樣，幾乎所有菜品都是現點現做，上菜速度也不會讓人久等。對於喜歡吃烤生蚵、燙蝦和烤蝦的朋友來說，399元的吃到飽選擇非常划算！

要注意的是，蚵仔嫂只接受現金支付，除了399元吃到飽有2小時的用餐時間限制，其他的單點菜品沒有那麼多規定。這次用餐的心得就分享到這裡！

店家資訊