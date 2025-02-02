北部賞櫻開跑幾乎是由此開始，擁有最美櫻花巷之稱的平菁街42巷；趁著好天氣趕緊上山賞花去，淡淡的粉白、粉紅色及深紅是寒櫻的三態，現上山可以一次全覽哦；雖然人很多，但花兒美，不減賞花好心情



＊＊最年最夯的走春點

如果想避開人潮的話，早點來賞花人潮會少點，我約九點抵達，半小時候要離開時，感覺人多了不少，尤其是腳踏車族，增加了許多，有種快被騎士們給佔領，騎士們相當團結，佔到一處後會卡很久，好在我練就不要臉神功，所以他拍他的我拍我的



＊＊往上拍閃人潮



＊＊開窗即賞櫻

目前花開八九成，以粉紅色居多，感覺花期還有一陣子，粉白色也不少，在未到深紅前我覺得是寒櫻最美的時刻，現正是鑑賞時期，快找個時間上山來賞花唄



＊＊我喜歡粉白的櫻花兒



＊＊往公平橋這小巷也開得很茂盛



＊＊被櫻花兒包圍的豪宅

想上山賞花建議搭車來，公車站牌就在巷口附近，不需走太久；巷口前後都不能臨停，連機車都難，所以坐車就不需煩惱停車問題



＊＊那電線有點煩



＊＊一整排的櫻花兒



＊＊櫻花兒目前以粉紅色居多



＊＊43巷的櫻樹較高大

來到平菁街賞櫻，可順遊近年的新景點~鵝尾山水田，稻浪木棧橋與梯田及前方櫻花山景，換種方式賞櫻也相當不錯哦；亦或到平菁街93巷的內厝溪櫻木花廊賞花



＊*鵝尾山水田



＊*內厝溪櫻木花廊

平菁街42巷寒櫻資訊～～

Trip Date：2025.01.30

地址：台北市士林區平菁街42巷、43巷

歷年賞櫻文～～

２０２３竄出的美

２０２１有藍天就是無敵

２０１９移不開眼的美

２０１８藍天下的美

２０１７私人花園

２０１５寒櫻

２０１４寒櫻

２０１３三訪寒櫻

２０１３再探寒櫻

２０１３初遇寒櫻

延伸閱讀