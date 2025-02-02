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平菁街42巷寒櫻~最美櫻花巷粉紅風爆來襲 @Bernice的隨手筆記

2025燈會攻略 全台最美櫻花巷 平菁街42巷 平菁街櫻花凿 more
2025-02-02 16:15:00 文字：Bernice的隨手筆記
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Bernice的隨手筆記

Bernice的隨手筆記

北部賞櫻開跑幾乎是由此開始，擁有最美櫻花巷之稱的平菁街42巷；趁著好天氣趕緊上山賞花去，淡淡的粉白、粉紅色及深紅是寒櫻的三態，現上山可以一次全覽哦；雖然人很多，但花兒美，不減賞花好心情

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＊＊最年最夯的走春點

如果想避開人潮的話，早點來賞花人潮會少點，我約九點抵達，半小時候要離開時，感覺人多了不少，尤其是腳踏車族，增加了許多，有種快被騎士們給佔領，騎士們相當團結，佔到一處後會卡很久，好在我練就不要臉神功，所以他拍他的我拍我的

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＊＊往上拍閃人潮

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＊＊開窗即賞櫻

目前花開八九成，以粉紅色居多，感覺花期還有一陣子，粉白色也不少，在未到深紅前我覺得是寒櫻最美的時刻，現正是鑑賞時期，快找個時間上山來賞花唄

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＊＊我喜歡粉白的櫻花兒

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＊＊往公平橋這小巷也開得很茂盛

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＊＊被櫻花兒包圍的豪宅

想上山賞花建議搭車來，公車站牌就在巷口附近，不需走太久；巷口前後都不能臨停，連機車都難，所以坐車就不需煩惱停車問題

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＊＊那電線有點煩

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＊＊一整排的櫻花兒

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＊＊櫻花兒目前以粉紅色居多

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＊＊43巷的櫻樹較高大

來到平菁街賞櫻，可順遊近年的新景點~鵝尾山水田，稻浪木棧橋與梯田及前方櫻花山景，換種方式賞櫻也相當不錯哦；亦或到平菁街93巷的內厝溪櫻木花廊賞花

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＊*鵝尾山水田

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＊*內厝溪櫻木花廊

平菁街42巷寒櫻資訊～～
Trip Date：2025.01.30
地址：台北市士林區平菁街42巷、43巷

歷年賞櫻文～～
２０２３竄出的美 
２０２１有藍天就是無敵
２０１９移不開眼的美
２０１８藍天下的美
２０１７私人花園
２０１５寒櫻
２０１４寒櫻
２０１３三訪寒櫻
２０１３再探寒櫻
２０１３初遇寒櫻


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