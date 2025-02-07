世界街上的正統日式拉麵店「ラーメン 鷄白湯」，有著超強人氣的名聲

今天和Kelly平日前來，還沒開店就有人排隊了！

店家主打鷄白湯系列拉麵，有濃厚鷄白湯、塩味和醬油鷄清湯、黑蒜油鷄白湯可以選擇~

個人推薦濃厚鷄白湯和黑蒜油鷄白湯

店家提供免費加一球細麵或一碗白飯，所以不用擔心吃不飽 XD

還有他們自製的辣椒醬加入濃湯後就變成地獄拉麵了，可以一次吃到兩種不同風味的拉麵值得一嚐！

快跟著小米一起去看看吧。

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉ラーメン 鷄白湯位置及停車方式

*******************

ラーメン 鷄白湯位於世界街靠近中正路，店門口很有日式小店的風格~

開車的朋友，可以把車停在英明街或府後街停車場再走過來

👉ラーメン 鷄白湯環境介紹

*******************

門口有候位登記及用餐須知可以參考~

店家沒有提供訂位服務，需要現場登記排隊等候。

因公共衛生問題考量，謝絕攜帶各類寵物入內用餐，導盲犬可入內~

請大家務必遵守店家的用餐規定喔

店內帶有日式氛圍，座位不多，大概有12席，想吃美味日本拉麵的朋友需要耐心等候喔

坐在吧台可以看到兩位帥哥師傅忙得不亦樂乎

👉ラーメン 鷄白湯菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

店家主打鷄白湯系列拉麵，有濃厚鷄白湯、塩味和醬油鷄清湯，最新推出的黑蒜油鷄白湯可以選擇

店家提供免費加一球細麵或一碗白飯，可以吃完覺得不夠再跟店員說要加麵或飯

要再加的話需要加錢喔。

👉ラーメン 鷄白湯用餐心得分享

*******************

來開動吧！

個人偏愛濃湯，所以點了濃厚鷄白湯+溏心蛋和黑蒜油鷄白湯。

首推黑蒜油鷄白湯(280元)，適合重口味的朋友

附豚叉燒和鷄叉燒各2片、青蔥和洋蔥，如果不喜歡蔥的朋友，記得點餐時告知店員喔！

麵條可以選粗麵或細麵，粗麵是固定硬度，細麵有硬、普通和軟可以選擇。

湯頭有濃郁的蒜香和雞肉甜味結合，雖然口味重，但不會重鹹，真的很好喝

豚叉燒很大一片，處理得很好，肉質鮮嫩有濃郁的肉甜味，吸附湯汁更美味了~

鷄叉燒口感嫩而不柴，不會有G腥味吸附著湯汁很好吃

麵條選的是粗麵，麵體是蕎麥麵更容易吸附湯汁，在冬天吃著熱呼呼的拉麵，讓人一口接一口吃不停

由於是蕎麥麵所以比較容易吸乾湯汁，大家拍完照趕快吃唷～

如果覺得口味太重的朋友，店家有提供無調味清湯供稀釋使用

我們也很推薦濃厚鷄白湯(260元)+溏心蛋(30元)~

湯頭有濃郁雞湯的甜味，一樣不死鹹，帶有膠質的口感真的好好喝

一樣有大片的豚叉燒~

麵條我們選的是細麵，個人偏愛較硬的口感，帶有麵心的口感不會太硬

吸附湯汁也讓人一口接一口吃不停~

店家有提供特製辣椒，可以搭配濃湯一起享用。

辣椒辣度挺強的，加多一點就變成地獄濃厚鷄白湯了

放置桌前的高粱酒辣椒，適合搭配清湯。

我們嚐了一下高粱酒辣椒，有純度很高的高粱加微微辣香，Kelly開玩笑地說要把它當酒在喝

加在濃湯裡嚐起來口感比較奇怪，有點清湯的朋友不妨試試喔！

店家提供免費加一球細麵或一碗白飯，所以不用擔心吃不飽

把白飯倒入剩下的湯汁，變成濃湯泡飯有意外的驚喜^^ 吸飽湯汁的飯粒好好吃~

以上是我們的心得分享，ラーメン 鷄白湯推薦給愛吃拉麵的朋友~

湯頭濃郁不死鹹，濃厚鷄白湯帶有膠質口感，喜歡多層次口感的朋友可以點黑蒜油鷄白湯

👉ラーメン 鷄白湯營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：ラーメン 鷄白湯

🏠地址：新竹市北區世界街114號1樓

☎電話：03 528 1021

⏰營業時間：週二、週三固定公休

週一 11:30–13:30, 17:30–21:00

週四、五 17:30–21:00

週六、日 11:30–14:00, 17:30–21:00

粉絲團：ラーメン 鷄白湯

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我