上次跟姐姐來東區要覓食
路過這一間...發現是一家還滿有文青風格的麵店
近年來台南越來越多像這樣
顛覆以往傳統的既定印象的麵攤
都重新改建成這樣明亮又看起很文青乾淨的店面
一問之下才知道原來竹滬麵店60年前是從一台小攤車起步
現在雖然是走文青風格的麵店
但是價格上依然很平價
這點的確是不容易的
我覺得一家麵店最大賣點應該就是滷味
真的吃麵食都必需點上幾樣滷味來配
店內雖然不大
但整體真的很乾淨也很有質感
讓人用餐心情真的會大好
如果有選擇障礙的人
滷味可以選擇店家幫你配好的
或者也可以選擇比較愛吃單點的
這裡採用餐完畢後
餐具需自助回收
滷味組合/豪華套餐
裡面包含有:
豆干、海帶、滷蛋
甜不辣、鴨翅膀、豬耳朵
豬頭皮、豬小腸、豬嘴邊肉
我覺得他們家的滷味
調味很剛剛好
很多家滷味吃起來就是會過於死鹹
導致就是會吃到最後口超渴
竹滬的滷味調味就真的很剛好
而且給的蔥花也一點都不手軟
對於喜歡蔥的人真的大愛
看了菜單發現有我很愛的鴨肝
於是也點了一盤
這裡的鴨肝不會過於硬
所以還滿好入口
也是不知不覺就掃盤啦～
麻醬麵
台灣麵店絕對有麻醬麵
因為正是麵店的靈魂
這裡的麻醬麵也是一上桌就聞到很濃郁的麻醬香
均勻攪拌後
真的每一條麵條都能吃到麻醬
加上肉燥真的是增加香氣
Ｑ彈又香氣逼人的麻醬麵也是店內人氣最高的
綜合湯
就是貢丸加上蛋花
點一碗麻醬麵或是純乾麵（不含麻醬）
再配上一碗綜合湯真的是很不賴
米粉湯
再來是我去麵店也一定會點的米粉湯
也是有滿滿的肉燥以及豆芽菜
建議可以先喝看看湯頭
再決定要不要加醋或是胡椒粉做調味
我覺得他們家的麵食份量都不小
所以以這樣平價的價錢可以吃到如此美味的麵食
CP值也算是頗高
再加上如此明亮乾淨的用餐環境
真的會讓我有一再想去的Fu
且這裡開到凌晨12點
想吃宵夜的朋友們也可以來吃看看哦
竹滬麵店(小東路無名麵店)
台南市北區小東路317號
營業時間: 星期一至星期日 11:00–00:00