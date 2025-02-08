上次跟姐姐來東區要覓食

路過這一間...發現是一家還滿有文青風格的麵店

近年來台南越來越多像這樣

顛覆以往傳統的既定印象的麵攤

都重新改建成這樣明亮又看起很文青乾淨的店面

一問之下才知道原來竹滬麵店60年前是從一台小攤車起步

現在雖然是走文青風格的麵店

但是價格上依然很平價

這點的確是不容易的

我覺得一家麵店最大賣點應該就是滷味

真的吃麵食都必需點上幾樣滷味來配

​

店內雖然不大

但整體真的很乾淨也很有質感

讓人用餐心情真的會大好

如果有選擇障礙的人

滷味可以選擇店家幫你配好的

或者也可以選擇比較愛吃單點的

這裡採用餐完畢後

餐具需自助回收

點我看短片介紹

滷味組合/豪華套餐

裡面包含有:

豆干、海帶、滷蛋

甜不辣、鴨翅膀、豬耳朵

豬頭皮、豬小腸、豬嘴邊肉

我覺得他們家的滷味

調味很剛剛好

很多家滷味吃起來就是會過於死鹹

導致就是會吃到最後口超渴

竹滬的滷味調味就真的很剛好

而且給的蔥花也一點都不手軟

對於喜歡蔥的人真的大愛

看了菜單發現有我很愛的鴨肝

於是也點了一盤

這裡的鴨肝不會過於硬

所以還滿好入口

也是不知不覺就掃盤啦～

麻醬麵

台灣麵店絕對有麻醬麵

因為正是麵店的靈魂

這裡的麻醬麵也是一上桌就聞到很濃郁的麻醬香

均勻攪拌後

真的每一條麵條都能吃到麻醬

加上肉燥真的是增加香氣

Ｑ彈又香氣逼人的麻醬麵也是店內人氣最高的

綜合湯

就是貢丸加上蛋花

點一碗麻醬麵或是純乾麵（不含麻醬）

再配上一碗綜合湯真的是很不賴

米粉湯

再來是我去麵店也一定會點的米粉湯

也是有滿滿的肉燥以及豆芽菜

建議可以先喝看看湯頭

再決定要不要加醋或是胡椒粉做調味

我覺得他們家的麵食份量都不小

所以以這樣平價的價錢可以吃到如此美味的麵食

CP值也算是頗高

再加上如此明亮乾淨的用餐環境

真的會讓我有一再想去的Fu

且這裡開到凌晨12點

想吃宵夜的朋友們也可以來吃看看哦

竹滬麵店(小東路無名麵店)

台南市北區小東路317號

營業時間: 星期一至星期日 11:00–00:00

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