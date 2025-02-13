一個月前我就安排了2月兩個平日來台南吃吃喝喝

行前安排行程時有在thread上詢問網友推薦幾家台南雞蛋糕

我列出幾個個人喜好：特殊造型、多種粉漿、特殊鹹口味(Eg, 皮蛋)

後來在獲得的名單中很快就決定是「丟糕·雞蛋糕」你了

為什麼呢? 因為老闆留言回覆「剛好我們最近限定口味是皮蛋醬」(秒錄取!)

台南市旅遊資訊參考

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餐廳名稱：丟糕·雞蛋糕(台南市中西區民權路三段136號)

相關連結：FB粉絲專頁 Instagram UberEats線上訂餐

營業資訊：0978388267 週一至四15:30-20:00；週五至日15:00-20:30；休息日或市集設攤資訊請參考店家公告

餐點介紹：常態口味/甜丟丟(限時甜口味)/鹹巴巴(限時鹹口味)/隱藏版口味

用餐日期：2025.02



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▲丟糕·雞蛋糕 店面

由一對年輕情侶檔攜手經營，在去(2024)年8月底正式營業

早就安排好的這兩天， 結果遇到連續48小時不打烊下大雨

雖然淋濕很阿雜，但對我來說的好事就是當天人潮很少，我可以在現場享用剛烤好的雞蛋糕、邊跟老闆們聊天

(客串演出: J哥、Na哥)

丟糕·雞蛋糕 菜單(拍攝日期：2025.02)

▲各口味都是每份5粒，不混搭

鹹巴巴和甜丟丟則是最近幾天老闆會連續做的期間限定口味，推出口味和販賣期限都會公布在他們經營的網路平台上

(客串演出: J哥)

▲丟糕·雞蛋糕 製作過程

每日來將攤車擺設好、剛開火時，老闆會先用少量麵糊烤一批雞蛋糕碎片以預熱所有烤模，就像是有些人泡老人茶會先用熱水快速沖泡一回(稱作洗茶)，並用洗茶的茶湯預熱茶壺和茶杯的概念

(客串演出: J哥)

▲丟糕·雞蛋糕 製作過程

雞蛋糕現點現烤，全程約五分鐘

用醬料瓶裝粉漿，雖然備料量不能太多，但確保乾淨衛生，又能避免淋過多麵漿，讓烤模保持乾淨

▲丟糕·雞蛋糕 製作過程

烤好出爐的雞蛋糕，會被放到竹籃內、 吹風散熱後再裝袋

▲丟糕·雞蛋糕 雞蛋糕

不是有硬脆外皮的雞蛋糕，邊邊很容易從雞蛋糕本體剝落

原味雞蛋糕

麵糊的特色是以豆漿取代牛奶，本身聞起來並沒有明顯的豆漿味，而是有股淡獨特的淡淡香氣，應該是豆漿、麵粉和蛋融合出的風味吧？沒有一般(加牛奶、香草)的雞蛋糕那麼香，吃起來也沒那麼甜，完全不會有累積甜味、越吃越膩的感覺，像是無糖或低糖配方，很是耐吃、無負擔感

豆奶雞蛋糕

豆奶餡是以豆漿和豆渣製作成的豆奶卡士達醬，口感濕濡且厚實，豆奶香濃郁，尤其剛烤好出爐、熱呼呼的吃，就像是「吃的」熱豆漿，美味又輕甜不膩 ​​​​​​​

雷夢雞蛋糕

可能是因為攤位燈源都是暖光的關係，乍看雷夢(檸檬)卡士達餡跟豆奶卡士達幾乎一樣

檸檬卡士達醬一入口就有黃檸檬清新香氣和合宜奶香與甜味，隨後浮現一抹檸檬酸味作為尾韻，層次豐富且讓人好驚喜、好回味

皮蛋雞蛋糕

※不定期隱藏版

因為老闆說之前推出後卻賣得 不好，就變成有熟客詢問和預訂，他們才會少量製作

但是這個皮蛋口味就是我從數百(?)家台南雞蛋糕名單裡挑中丟糕的主因啊!!

▲將皮蛋的蛋白切成塊，使餡吃起來有QQ的塊狀感；將皮蛋黃打成泥，並以少量洋蔥、蒜頭和其他調味做成醬，保留大部分皮蛋薰薰的獨特風味，還有一股略明顯但不過重的鹹韻，與雞蛋糕體搭出七分鹹、三分甜的滋味。 我覺得他們皮蛋餡已相當不錯(85分)，但感覺再多點蒜或點綴少許辣椒，會有更豐富的韻味

台南市旅遊資訊參考

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以上。