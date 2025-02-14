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營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！

2025-02-14 00:00:00 文字：強生與小吠
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強生與小吠

強生與小吠

最近來造訪的▸捌零捌國際洋行◂原本看名字還真的不知道在販售什麼東東。沒想到是以前我們很喜歡的一間居酒屋『魚貳拾』搬家後重新開幕的居酒屋！之前就很喜歡老闆的菜單和食物，發現他們改名重新開幕當然要來捧場一下啦🎉
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捌零捌國際洋行旁邊就有收費停車場，找車位沒問題直接開進去不用客氣營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！
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營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！ 捌零捌國際洋行
營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！ 地址：台中市北屯區青島路四段54號
營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！ 電話：04-2238 7561
營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！ 營業時間：週三-週日 18:00-03:00 (週一週二公休)
營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！ FB：https://www.facebook.com/Aniya0422387561
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捌零捌國際洋行│室內環境

店內兩張大的木桌，外加吧台座位，最多應該不超過15個人，建議要來吃的話記得先預約營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！
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坐吧台不錯，可以近距離看著老闆作業還可以聊個幾句，老闆很好聊哦！
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看著擺飾，看得出來老闆是日本動漫迷吧！
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捌零捌國際洋行店面雖然不大，但一進門就看到專門放置熟成魚類的冰箱，就知道可以吃到好料欵營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！
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老闆說來用餐桌面上的水果都可以隨意吃哦，真的好甘心營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！
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因為餐點現點現做，可以看到老闆正在切生魚片的專注神情，讓我們也好期待等等要上桌的美味啦營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！
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捌零捌國際洋行│菜單Menu

808的菜單如下圖，店內則是會提供iPad給客人點餐哦～
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捌零捌國際洋行│餐點內容

鮭魚卵手捲
小吠愛吃手捲直接點起來！有看到菜單上也有鮮蝦口味，但今晚想來個鮭魚卵，好吃粒粒分明很新鮮沒有腥味
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胡麻豆腐
胡麻豆腐簡單卻扮演著可以讓嘴巴保持清爽的感受，這就是每次看到必點的前菜之一
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貓飯
貓飯的由來是日本在以前戰亂時期，將柴魚片拌飯有如餵食貓狗的簡便主食，後來衍生成一般人會吃的家庭料理。
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亮點是裡面還有一顆溫泉蛋，均勻攪拌後直接大口享用吧！清爽不油膩營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！ 如果覺得不夠鹹可以再加醬油調味哦～
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小綜合生魚片（九片）
愛吃生魚片的朋朋們一定知道，魚類很看漁船當天打撈到的魚有什麼。當天晚上吃到的種類有軟絲、煙仔虎、長尾鳥、鬼頭刀，各有不同口感欵，有的偏軟嫩有的偏紮實帶Q度，且不是剛冷凍庫退冰那種哦，每一種都吃得出來新鮮度👍
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我們通常會先單吃不沾醬來一份，再來就是用哇沙米搭配日式醬油，速配啦！
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烤蘿蔔
大根的烤蘿蔔沒想到這麼好吃耶！外頭皺皺的，中間稍微還可以吃到蘿蔔紮實的口感，也聞得到焦香。可以沾旁邊的胡椒或是辣椒粉享用，簡單就很美味～
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烤皇帝豆
這個好像很少看到有店家有！上桌時候還真的被嚇到，好大哦！很像放大版的毛豆營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！
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打開後真心推薦超好吃耶！外型很像蠶豆，口感也很像，慢慢嚼蠻香的，直接單吃不沾椒鹽也很好入口營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！
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炙星鰻握；炙燒干貝；鮭魚卵軍艦
握壽司也是老闆的拿手菜之一，醋飯和海鮮比例完美，意思就是不點你會後悔營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！
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星鰻的份量本來就很大，直接繞了一圈。上面有點青蔥絲，魚肉上面也刷上了烤醬，吃起來鹹甜綜合的感覺，超好吃🤤
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炙燒干貝直接來兩貫，Q嫩的口感不在話下，沒有海腥味
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小吠吃了鮭魚卵手捲，強生當然直接來一個鮭魚卵握壽司！粒粒分明的鮭魚卵滿出來了，從旁邊掉在盤子上好奢侈呀～
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比目魚海苔散壽司
下面是海苔，上面堆滿了炙燒過的比目魚，大家知道比目魚油脂很多，入口直接在嘴巴內化開是重點。這道要趁熱吃，不然等一下海苔和飯都會濕掉就影響口感囉，二口直接解決！
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明太子山藥
山藥對身體很好，和明太子也互相輝映，鋪在上面後直接炙燒。口感香濃之餘，山藥的清爽還會把你拉回來，彼此不牽扯，但互相加分營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！
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烤白蝦
烤白蝦本來以為小小的幾隻，沒想到不僅大隻而且還有7-8隻耶！而且烤的酥脆，這怎麼了得？除了最前面尖尖的頭殼，其他幾乎可以在嘴內直接咬碎直接吞下，不開玩笑真的超香。鹹香的口味非常適合馬上來一口！
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從尾巴直接串起來超方便，感謝老闆！
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脆皮桂丁雞腿
雞腿烤熟之後，怎麼還可以這麼juicy！外皮酥脆好吃，裡面去骨的雞腿肉更是鮮嫩美味，直接給老闆滿分十分！
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好吃不得不給他一張斷面，老闆可以來碗白飯嗎？
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鹽麴五花肉
是說居酒屋烤物中好像比較少見到豬五花！捌零捌的鹽麴五花肉烤得很酥，而且油份幾乎都逼出來了不會偏油，一旁也有附高麗菜絲可以解膩，這道也是很讚的下酒菜！
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烤節瓜
厚切節瓜也是烤的香香的而且水份飽滿，咬下去會在嘴裡噴汁耶，單吃或是搭配一些胡椒享用都很OK～
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烤飯糰
這道之前在魚貳拾也有吃過印象深刻。大小剛好的靠飯糰，外層塗上老闆特製的烤醬，撒上畫龍點睛的白芝麻，搭配熱熱的烤海苔，整個包起來酥脆到有點像鍋巴口感，簡單粗暴鹹香好吃直接點起來營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！
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如果你只點一份，抱歉無法分食，直接私心嗑光謝謝營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！
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牛肋條
端上時候超香！軟嫩的口感搭配七味粉，你的嘴巴會忍不住多分泌一些唾液，因為好吃就是如此！搭配旁邊稍稍嗆口的生洋蔥味道更是對味～
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牛肉熟度處理的剛剛好，完全不會難嚼！喜歡的話搭配旁邊的海鹽多一分味道也是不錯營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！
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烤黃雞
來自台灣澎湖的海魚，幾乎都是用海釣的方式來確保黃雞的完整性。看起來小小一條但肉質鮮嫩，魚刺也不算多，口感鮮美又有彈性哦～
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稍微翻開肚肚肉給你看，白色又冒煙的魚肉，別說你不想吃營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！
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味噌蛤蜊湯
吃到最後再怎麼捨不得也得來個美好的句點，才有完整的感覺。這碗蛤蜊湯內容物超豐盛哦，蛤蜊、豆腐、高麗菜絲、魚肉，外加調味的剛好的紅味噌，實在好吃又好喝。強生和小吠一人兩三口，剛好解決它營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！
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來，欣賞一下大顆蛤蜊還有魚肉的最後一眼，因為下一秒直接變成我們肚子內的養分營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！
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這天吃下來覺得捌零捌算是魚貳拾的升級版，就叫他2.0版本吧！老闆兼主廚同一位但是菜色豐富了許多，口味上也保有水準，根本怎麼點都安全無雷我們很喜歡！現在旁邊還多了停車場，開車來不用擔心找不到車位，重點營業到凌晨三點想吃宵夜完全不怕趕時間啦！想在北屯區吃個好吃隱藏版居酒屋非常推薦來這裡一試哦營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居9屋，老闆一人作業建議預約哦！

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捌零捌國際洋行│店家資訊

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<本文為808邀約試吃，內容均為真實感受>
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