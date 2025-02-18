今天要介紹一家新開幕的牛肉麵店，地點就在桃園藝文特區附近，麵大廚藝文店這家絕對是 CP 值爆表，保證讓你吃到撐著肚子回家！而且現在搭配桃園燈會，吃飽還能去逛燈會，一舉兩得啦，他們家最大的特色就是「俗擱大碗」，只要低消一碗麵 120 元起，就可以享有自助吧無限吃到飽！你沒聽錯，真的是吃到飽！除了豆花、豆漿無限暢飲之外，還有滿滿的配料任你加，紅豆、綠豆、花生、仙草、椰果，甚至連芋頭都有，老闆真的是佛心來著，加料不加價，讓你吃到爽！

店內的用餐環境也很舒適，寬敞明亮又乾淨。

採線上點餐，招牌必點腱心牛肉麵，日式豚骨拉麵190元起就有。

不僅豆花、豆漿吃到飽，還有配料紅豆、綠豆、花生、仙草、椰果，芋頭任你加，加料不加價，讓你吃到爽。

招牌必點腱心牛肉麵190元，肉質軟嫩，湯頭鮮甜，保證讓你一口接一口，停不下來。

另外，紅燒牛肉湯麵只要 120 元，就可以享受自助吧，真的是 CP 值高到破表。

麵的選擇也很多樣，有日式拉麵、手打麵、中式細麵三種，可以依照自己的喜好選擇。

吃飽喝足後，還可以到附近的桃園藝文特區廣場走走逛逛，現在還有桃園燈會，從即日起到 2025 年 2 月 23 日，有八大展區可以欣賞喔，像是 Taoyuan Surprise 互動投影、機器人猜燈謎、光影戀曲廊道等等，都超適合拍照打卡的！

影片分享

桃園燈會展區：光影戀曲廊道

桃園燈會展區：桃園樂桃桃，有景福宮、桃園神社、桃林鐵路、土地公、貓頭鷹等霓虹燈飾，展現桃園城市特色。

桃園燈會展區：文字森林

總之，麵大廚藝文店絕對是桃園 CP 值超高的牛肉麵店，不論是想吃粗飽，還是想找個地方跟朋友聚餐，都很適合。而且現在還有桃園燈會可以順道逛逛，趕快安排時間來體驗一下吧！」。

麵大廚—藝文店：桃園市桃園區中埔六街186號；營業時間：平日：11:30-14:00；17:00-21:00；假日：11:30-21:00

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