隨意吧公企店隸屬隨意鳥地方餐飲集團，餐廳氛圍比較適合商務會談型式
這天晚餐事先訂了位(畢竟又是遇到特殊節慶，還是先訂位較保險)
晚上6點的預約，餐廳內還沒有太多人，這次的座位被安排在中間區域
翻了下菜單，似乎菜色又明顯更換了一輪
請服務生介紹一下這次的特色餐點，順便推薦一下
因為主餐僅搭配濃湯麵包，所以我們另外加點了經典小食區內的品項，外加150點了杯紅酒應景一下
這餐點了經典小食區的橄欖油黑松露炒食蔬
主餐則點了紅酒燉澳洲和牛頰、墨西哥辣椒慢燉羊膝 北非小米
濃湯還是一貫的馬鈴薯風味，搭配軟式餐包
橄欖油黑松露炒食蔬-中規中矩，黑松露味道剛好，不會太搶，蔬菜的脆口度不錯，整體調味不會太油太鹹
紅酒燉澳洲和牛頰-搭配烤蒜片及馬鈴薯泥
牛頰非常的軟嫩，稍以餐刀輕輕帶過即可切下，一口牛頰肉再搭配香脆的蒜片，非常好吃!!!!
墨西哥辣椒慢燉羊膝 北非小米-帶骨羊膝燉至軟爛，也是可用餐刀輕鬆切開，一旁搭配馬鈴薯塊、醋漬番茄
底部以馬鈴薯泥混合北非小米襯托，羊膝上頭淋上墨西哥辣椒醬料
一口羊肉搭配上頭的墨西哥辣椒醬，微酸辣中帶上醬料的甜與淡雅的北非小米和薯泥，口感十分清爽不膩口!
當然佐餐紅酒配紅肉更添風味啦~~~
餐後點了個花生什麼事
芝麻冰淇淋搭配鹹香的鬆餅(鬆餅上淋上濃郁的花生醬與碎培根)，花生醬與培根的鹹香加上芝麻香氣，意外的很搭配!!!
隨意吧公企店算是我們蠻常光顧的餐廳
晚間用餐的人數通常較少(應該還是以白天上班族為主吧?!)
加上菜色不定時會更換，餐點也蠻精緻且有特色
整體用餐環境是舒適愜意的~~
賞味日:2025.02.14
隨意吧公企店
地址:台北市大安區金華街187號
營業時間:週一~週日 11:00-21:00
訂位:https://reurl.cc/yD8212
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