

隨意吧公企店隸屬隨意鳥地方餐飲集團，餐廳氛圍比較適合商務會談型式

這天晚餐事先訂了位(畢竟又是遇到特殊節慶，還是先訂位較保險)

晚上6點的預約，餐廳內還沒有太多人，這次的座位被安排在中間區域



翻了下菜單，似乎菜色又明顯更換了一輪

請服務生介紹一下這次的特色餐點，順便推薦一下

因為主餐僅搭配濃湯麵包，所以我們另外加點了經典小食區內的品項，外加150點了杯紅酒應景一下



這餐點了經典小食區的橄欖油黑松露炒食蔬

主餐則點了紅酒燉澳洲和牛頰、墨西哥辣椒慢燉羊膝 北非小米



濃湯還是一貫的馬鈴薯風味，搭配軟式餐包



橄欖油黑松露炒食蔬-中規中矩，黑松露味道剛好，不會太搶，蔬菜的脆口度不錯，整體調味不會太油太鹹



紅酒燉澳洲和牛頰-搭配烤蒜片及馬鈴薯泥

牛頰非常的軟嫩，稍以餐刀輕輕帶過即可切下，一口牛頰肉再搭配香脆的蒜片，非常好吃!!!!



墨西哥辣椒慢燉羊膝 北非小米-帶骨羊膝燉至軟爛，也是可用餐刀輕鬆切開，一旁搭配馬鈴薯塊、醋漬番茄

底部以馬鈴薯泥混合北非小米襯托，羊膝上頭淋上墨西哥辣椒醬料

一口羊肉搭配上頭的墨西哥辣椒醬，微酸辣中帶上醬料的甜與淡雅的北非小米和薯泥，口感十分清爽不膩口!



當然佐餐紅酒配紅肉更添風味啦~~~



餐後點了個花生什麼事

芝麻冰淇淋搭配鹹香的鬆餅(鬆餅上淋上濃郁的花生醬與碎培根)，花生醬與培根的鹹香加上芝麻香氣，意外的很搭配!!!

