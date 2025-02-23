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新北感溫祭 雲仙樂園 X 璞石麗緻溫泉會館 芬多精美食溫泉之旅

新北感溫祭 烏萬金溫泉祭 新北市 烏來 more
2025-02-23 14:07:00 文字：夫子
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夫子

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新北市烏來雲仙樂園，全台唯一開車到不了的樂園，若想進入必須靠空中纜車的載運。一座划船湖湖水如翡翠般碧綠，湖面波光粼粼，盛開的山櫻花點點紅暈延展視線，彷彿一幅詩意畫卷。在這裡進行森林瑜伽課程 (需預約) 吸收芬多精，最能夠放鬆身心提升靈性。璞石麗緻溫泉會館燒湯(SHORTURN)湯屋，優雅的禪風空間，花格推門將湯屋一分為二乾濕分離，含有碳酸氫納的重曹泉 (美人湯)，特別設計了自有的冷卻池，將源頭泉水直接冷卻，冷水也是溫泉，全溫泉泡湯形成特色。2024新北感溫祭，集章抽好禮，活動期間：114(2025)/01/01 - 03/02。
新北感溫祭 雲仙樂園 X 璞石麗緻溫泉會館 芬多精美食溫泉之

[雲仙樂園 全台唯一開車到不了樂園 森林瑜伽融入大自然吸收芬多精]
位在新北市烏來的雲仙樂園，因為南勢溪懸崖峭壁的阻隔，是全台唯一開車到不了的樂園，若想進入必須靠空中纜車的載運。
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烏來瀑布，南勢溪右岸支流烏來溪在此遇見斷層，雪白的水練自峭壁傾瀉而下, 注入南勢溪形成簾幕式瀑布，水花飛揚噴珠洩玉，水氣瀰漫高低層次分明，淙淙奔騰瀑聲迴盪，瀑底散珠細霧氤氳迷濛，氣勢壯觀雄偉。
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空中纜車行進間可階段式俯瞰烏來瀑布與街景，層層疊疊盡享烏來瀑布上段之美。
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雲仙宮，步道旁的土地公廟，在樂園開發初期就存在，為祈求工程一切順利，是雲仙樂園的守護神。
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雲仙樂園步道階梯多需要一點體力，山區潮濕多雨，建議來雲仙樂園玩的遊客要穿好走且防滑的鞋。
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划船湖，湖水如翡翠般碧綠，湖面波光粼粼，白橋、湖中涼亭優雅連結，映襯藍天白雲形成倒影，雲霧由遠處山巒升起，彷彿一幅詩意畫卷。
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盛開的山櫻花點點紅暈延展視線，詩意呼應優雅的紅色彎橋，紅、綠對比鮮明。
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隱身於綠意中的雲仙大飯店
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原住民風「萬年橋」，連結烏來溪兩岸，情人最佳打卡點，愛情恆久遠。
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烏來溪上層瀑布
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在雲仙樂園的森林中漫步，吸收芬多精，享受大自然的療癒效果。在靜謐的自然環境中進行瑜伽，最能夠放鬆身心，提升靈性。
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雲仙大飯店提供森林瑜伽課程 (需預約)，不同於一般在室內進行的瑜伽課程，森林瑜伽讓人能夠完全融入大自然的懷抱，感受清新的空氣、鳥鳴聲、樹葉沙沙作響的節奏。
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雲仙樂園
電話：02 2661 6510
地址：新北市烏來區烏來里瀑布路1-1號
空中纜車：平日 9:00 ~ 17:00 / 假日 9:00 ~ 17:30 (每隔10~15分鐘，隨時發車)
園區票價：星期一 ~ 星期四 $230 / 星期五 $250 / 星期六、星期日、國定假日與暑假 (7/1 ~ 8/31) $300 (費用包含空中纜車來回車資)
官網：https://yun-hsien.com.tw/

[烏來山景餐廳 以在地小農蔬菜創意料理及原住民料理為特色]
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烏來山景餐廳座落於新北市烏來區環山路與西羅岸路的轉彎處，面向大桶山脈 (俗稱美人山)，餐廳裝潢以大面玻璃營造穿透感，將完整四季山景及生態映入眼簾，天氣晴朗時也提供陽台區戶外座位。
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烏來山景餐廳，以在地小農蔬菜創意料理及原住民料理為特色，也提供以甜點、咖啡為主的下午茶。
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特別推薦：珠蔥炒蛋、熱炒檳榔花、乾煎鱒魚。說起珠蔥可能狠多人都不知這是什麼蔥類？珠蔥的球莖就是紅蔥頭，多用來炸成油蔥酥，是台式料理中不可或缺的調味食材。珠蔥葉因為具有特殊的氣味，少蟲害栽培上不太需要使用農藥，加上纖維細少嗆味，是一項安全又健康的蔬菜。
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烏來山景餐廳
地址：新北市烏來區環山路48-3號
電話：0928 517 302
營業時間：10:30 - 19:30，周一至 15:30。
停車：店門正前方有停車場

[璞石麗緻溫泉會館 美人湯 全溫泉泡湯形成特色]
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璞石麗緻溫泉會館的湯屋或主題客房泡湯都不接受預約，需要現場依空房安排。湯屋檜木桶湯屋臨南勢溪景觀，大圓檜木桶映襯窗外翠綠山景，熱氣中瀰漫檜木香氣形成特色。
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SHORTURN (燒湯的台語音) 湯屋，優雅的禪風空間，石材地板附獨立衛生設備、電視，有冷熱雙池與雙花灑的設計。
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花格推門將湯屋一分為二乾濕分離，梳妝台與衛生設備分設於外室兩側。
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雙花灑設計
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璞石麗緻溫泉是含有碳酸氫納的重曹泉，無色無臭弱鹼性是一大特點，並擁有讓肌膚變得柔嫩白皙的「美人湯」之讚譽。
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璞石麗緻的溫泉，特別設計了自有的冷卻池，將源頭碳酸泉直接冷卻，冷水也是溫泉，全溫泉泡湯形成特色。
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烏來璞石麗緻溫泉會館
地址：新北市烏來區新烏路五段88號
電話：02 2661 8000
湯屋開放時間：90分鐘/次，上午08:00 -下午21:00 (21:00最後進場)。
注意事項：基於安全因素，各房型恕不接受單獨一人泡湯。
官網：https://pauselandis.com.tw/

烏來大眾運輸：台北市捷運台大醫院站、中正紀念堂站、古亭站、台電大樓站、景美站、萬隆站、公館站、大坪林站、新店站，轉搭新店客運 849 (往烏來) 至堰堤站下車 (烏來璞石麗緻溫泉會館) 或烏來站下(步行至烏來山景餐廳，步行或轉台車前往雲仙樂園)。

2024新北感溫祭 - 烏萬金溫泉祭，集章抽好禮！
活動期間：114(2025)/01/01 - 03/02
遊客只要前往新北市和動配合之合法溫泉業者(包括金山、萬里、烏來、貢寮、八里、三峽、淡水)住宿或泡湯即可索取「集章卡」1 張及獲得第 1 枚印章，並於活動期間內且至其他合作店家單次消費滿 100 元就可獲得另 1 枚印章，集滿 3 枚不同店家的印章後，寄回指定地址，將於 114(2025)/03/14 公布得獎名單在「新北旅客」臉書專頁。
活動辦法、活動獎品與活動店家，詳見：https://newtaipei.travel/zh-tw/calendar/detail/3116
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