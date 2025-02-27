2025年草坪頭櫻花季預計將於 1月25日正式登場，這次活動在1月22日的記者會後揭開序幕，恰逢春節連假，讓你的假期更加繽紛！草坪頭玉山觀光茶園屆時將迎來 山櫻、河津櫻、垂櫻 以及 李花 的盛開，美麗的花朵陸續綻放，打造浪漫花海盛景。花期預計持續至 3月2日，讓遊客盡享賞花樂趣。想親近大自然、拍攝夢幻花卉美景嗎？草坪頭櫻花季是你不可錯過的選擇！立即規劃你的行程，來場與櫻花的浪漫約會吧！

草坪頭櫻花季盛況｜粉紅櫻花大爆滿

拍攝日期：2025/02/23

沒錯，旅咖這次又跑去草坪頭看櫻花了！每年都是看到李花和八重櫻，今年特別找了時間，去看粉紅櫻花，超開心的！而且去的時間真的太巧了，正好是大滿開的時候～不過我覺得這裡應該很快就會開始吹雪了，櫻花應該也快掉光了。

真的超美的啊！草坪頭的櫻花感覺就像是兩個不同的季節。第一階段是李花和八重櫻，然後第二階段就是這次的粉紅櫻花，真的是美翻了！我也是第一次看到這麼美、這麼盛開的粉紅櫻，真的讓人感動，整個景色像是進入了夢幻世界！

公廁那兩側的粉紅櫻花真的是開得超級美，整個景象根本就是拍照的最佳背景！而且超多人在那邊拍照，大家都迫不及待想要留住這美麗的瞬間。完全能理解為什麼那裡會成為拍照熱點！

今天雖然是星期日，人潮不算太多，但這樣拍照反而比較自在，對吧？有時候拍照也需要有點人來做襯托，照片看起來才更有感覺，氣氛也會更棒！

怎麼拍怎麼美啊！如果你喜歡那種粉粉的夢幻感覺，那真的可以等到草坪頭櫻花季的後期再來，這時候櫻花真的會更盛開，粉紅色的景象超夢幻！而且那時候拍出來的照片應該更有一種柔美的感覺，超適合喜歡粉色調的朋友！

草坪頭櫻花季會一直持續到3月2日，228連續假日真的是個不錯的時機來一趟！不過記得早點來喔，因為如果太晚就可能會遇到塞車，尤其是這時候粉紅櫻花是主角，像是李花早就凋謝了。早點到不僅可以避開人潮，還能更輕鬆地欣賞那些美麗的粉紅櫻花！

草坪頭櫻花季2025亮點｜春節假期必訪的浪漫花海

拍攝日期：2025/02/05

必走景點：P1停車場(白色田園)、P10停車場(冠鈺園茶園)、P14停車場(明生李白花步道)、P5-1(兩津草莓園)、P15(純草莓冰淇淋)

附圖為2024年《草坪頭櫻花季園區導覽地圖》供民眾參閱，今年草坪頭櫻花季會有三個管制站，第一管制站位於同富活動中心，第二管制站位於隆華橋，第三管制站位於愛玉橋。

草坪頭玉山觀光茶園的櫻花季又來啦！這可是每年必去的浪漫盛事，平日人真的很多啊～如果你想拍到清靜又美的櫻花景，建議你 一大早就來，這樣人潮會少很多，拍照也更輕鬆！我還幫你找到了一份 草坪頭櫻花季的園區導覽地圖，照著地圖走絕對超方便，讓你不錯過每一個美景點！準備好來場花海小旅行了嗎？

草坪頭櫻花季｜活動日期

預計：114年1月25日(星期六)起至113年3月2日(星期日)止(賞花期視花季開花情況而定)

草坪頭櫻花季｜入園相關費用

收費期間：

入園清潔費：每人 50元

停車費：每台 100元

大型車入園方式

搭大型遊覽車的朋友，請將車停在 愛玉橋旁的大型免費停車場，接著轉搭 免費接駁車 到園區入口，超方便！

小型車入園方式

可以直接開進園區，按照工作人員指示停車，當地地主會收取 每台100元停車清潔費。 或者將車停在 愛玉橋的臨時免費停車場，再轉搭 20人座免費接駁車 前往園區入口，輕鬆又省心！

如果有任何疑問，可以聯繫 信義鄉公所農業觀光課：

電話：049-2791515#123、124、107

園區裡總共有 18個停車場，分別是 P1到P18，都是由當地地主經營的。停車費每台車 100元，所以如果打算開車來，建議最好 早點來，這樣才有位置停！如果不想開車，還可以選擇把車停在 愛玉橋旁的臨時免費停車場，再搭 免費接駁車 到園區入口，輕鬆又省心！

這次我們從最上面的 白色田園 開始走，發現那裡的 李花也開得超壯觀，美到不行！如果你不開車，走路來的感覺更好，還可以聽到蜜蜂 嗡嗡嗡 的聲音！

一路往下走，你會看到一排排的櫻花樹。雖然目前還沒完全盛開，但步道兩側的櫻花已經快要綻放了，再過幾天一定更美！今年的 李花 真的是超級震撼，整片花海就像炸開了一樣，遠遠看過去，白茫茫的一片，真的很驚艷！再過一陣子，櫻花也會陸續開放，花季會持續到 3月初，所以趁著休假時來走一趟絕對不錯！當然，還是建議你 平日來，這樣比較輕鬆又能避開人潮，玩得更開心！

有些 山櫻花 已經快要滿開了，樹上還掛著一堆花苞，看起來超美的！目前大概已經開了 七成，再過幾天應該就能看到整片樹都開滿花啦！

沿途還有很多好吃的可以品嚐喔！如果走累了或是逛累了，就可以找個地方稍作休息，吃點小吃補充體力！吃飽後，繼續走一走，還能繼續欣賞那美麗的櫻花景色呢！

人潮與櫻花共舞，很多遊客都在櫻花樹下合照，真的超美的！看著大家和櫻花親密互動，是不是也讓你忍不住想趕快來一趟呢？

整排的櫻花正等著綻放呢！可以想像，一旦全部開花，肯定會美得讓人驚艷，簡直像是花海一樣！

旅咖在草坪頭發現了唯一一家種草莓的店家，就是 草坪頭玉山觀光_兩津草莓園。這裡的草莓不只大，而且超級甜，咬下去汁多得不得了！如果你想買草莓帶回家，這裡有現摘的可供購買。除了草莓，對 茶葉 有興趣的朋友也可以順便問問 兩津草莓園，這裡的茶葉也非常值得一試喔！

今天早上才摘的草莓，超級大顆對吧？而且 兩津草莓 的口感很特別，是那種 脆脆的 感覺，不是軟軟的那種，咬下去非常清脆又 超級甜，簡直是一口接一口停不下來！

推薦 兩津草莓園！這裡不只有新鮮的草莓，還可以在 P15停車場 品嚐到超好吃的 純草莓冰淇淋！那口感真的是超純、超美味，而且裡面還能嚐到草莓籽，整個讓人回味無窮！如果來這裡，絕對不能錯過這道甜點喔！

草坪頭橋｜絕美粉紅櫻花景觀推薦

雖然櫻花有很多種顏色，但對我們台灣人來說，粉色櫻花真的最受歡迎，因為拍起來超級粉嫩可愛的！在 草坪頭橋 旁邊有一排 粉紅櫻花，不知道是什麼品種呢？有人說是 河津櫻，也有人猜是 香水櫻。如果有興趣的話，可以上網查查不同櫻花品種的差異。不過老實說，拍照好看才是最重要的啦，至於是什麼品種，似乎也沒那麼關鍵，你同意嗎？

草坪頭冠鈺園茶園｜品味正宗台灣茶葉的最佳場所

冠鈺園茶園 在草坪頭可是相當有名，而且氛圍超浪漫的！你可以在一片雪白的 李花樹 下邊品嚐小火鍋，這感覺是不是超有意境？不過，因為正值花季，如果想在冠鈺園茶園的李花樹下用餐，建議還是先打電話預約一下會比較有保障哦！我平日去的時候，人潮也不少呢！冠鈺園茶園本身有提供停車場，費用是 100元，但停車位不多，且路有點狹窄，所以如果能停在比較大的停車場再進來會比較方便！

走在 草坪頭園區 裡，隨時都能看到滿開的櫻花，真的是超級好拍照！不管走到哪個角落，都是完美的拍照打卡點，根本就是隨手一拍就很美！

最近兩年，最夯的景點非 明生李白花步道 莫屬了！這條步道位於 14號停車場 附近，這裡也提供停車服務，停車費是 100元。步道旁還有一個超美的 李花隧道，整個景色美得讓人不想移動腳步！不過，這裡人潮真的超多，每次拍照總是有人出現，完全是超熱門的打卡熱點。除此之外，你還可以坐在 李花樹底下 喝茶，這樣的浪漫感覺真的超有意境呢！

如果你想拍到無人的美景，真的得趁早來！我建議中部的朋友如果要來，最好 5~6點 就出發，這樣大概 8點 到達時，人潮就會少一些啦！

無論是平日還是假日，這裡都很適合來走走。如果怕人多，還是建議選擇平日來比較輕鬆。無論你是開車還是搭車都很方便，入園費是 50元/人，而且草坪頭還提供免費接駁車服務，園區內也有停車場，停車費只要 100元，真的是超划算的！心動不如馬上行動，趕快來欣賞這片美麗的花海吧！

草坪頭不可錯過的景點｜最佳櫻花與李花觀賞地點推薦

2024望高茶園櫻花森林｜隱藏在山坡下的櫻花林，浪漫登場!