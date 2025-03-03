春天就應該出門賞花，在這個大地春回、萬物復甦的季節，不出門走走春，就太對不起這個五彩繽紛的浪漫花季了，因此特別整理出這篇2025台北賞花資訊，包括杜鵑花、玫瑰花、海芋和紫藤花季的登場日期和交通方式，除了陽明山花季，台北還有很多其他的賞花地點，值得你來欣賞喔！

2025陽明山花季

陽明山花季日期：2025/1/24~3/16 地點：陽明公園

每年的陽明山花季周遭總是容易大塞車，所以我又佛心地幫大家整理出包括交通、打卡點和IG美圖大賞活動，如果有興趣前往陽明山賞花的人，趕快手刀收藏！(圖片取自官網)

詳細資訊👉陽明山花季懶人包

2025台北杜鵑花季

台北杜鵑花季日期：2025/3/1~3/31 地點：大安森林公園

「淡淡的三月天，杜鵑花開在山坡上．．．」歌詞就已經告訴我們，三月正是杜鵑花開好開滿的最佳時節，所以今年的台北杜鵑花季剛好從三月初到三月底，一整個三月都可以到大安森林公園來賞花🌼！(圖片取自官網)

而且大安森林公園還特別在3/15當天規畫出一個《台北花伴野餐》的活動，從下午1:00到晚上8:00都歡迎民眾到場野餐兼賞花喔！

2025台北玫瑰展

台北玫瑰展日期：2025/3/14~4/13 地點：花博公園新生園區

玫瑰一直都是嬌豔的代表，小王子故事中的那顆玫瑰，更是許多人心中的經典，還有小甜甜卡通裡面，興趣是種植玫瑰的安東尼，還特地為女主角栽培出甜甜玫瑰，關於玫瑰總是有不少浪漫的想像🌹(圖片取自官網)

2025台北玫瑰花展就在花博公園的新生園區，這是玫瑰展的遊園地圖，包括捷運交通資訊和展場分布圖，對於計劃前來賞花的人，可說是相當實用呢！

2025竹子湖海芋季

竹子湖海芋日期：2025/3/26~4/25 地點：陽明山竹子湖

應該有不少人跟我一樣喜歡象徵「聖潔」的海芋吧？每年的3~5月就是海芋登場的季節，今年的海芋日期是3/26~4/25，主題是《芋想世界》，花季期間還有不少相關活動喔！全台最大最美的海芋田都集中在陽明山的竹子湖，如果你喜歡海芋，那就非得來朝聖不可😍！

詳細遊記👉竹子湖海芋季

2025竹子湖繡球花

這張就是竹子湖的詳細地圖，除了停車和廁所等資訊，還蒐羅了所有的海芋田和繡球花所在位置，相當適合按圖索驥呢🔍！

繡球花日期：2025/5/23~6/22 地點：陽明山竹子湖

2025淡水紫藤花

淡水紫藤花日期：3/20~4/3 地點：淡水紫藤花園

淡水紫藤花園的花旗雖然只有二週，但每年依然吸引大批遊客前來打卡拍美照，今年開放日期雖然已經公布，但還是要看實際花況為主，這是去年去淡水紫藤花園二號水源園區的照片，是不是美到一個新高度？如果今年也想捕捉到紫色浪漫，記得隨時關注他們的官方粉絲頁喔！

詳細遊記👉淡水紫藤花園二號