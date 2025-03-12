台中火車站附近，又有一間超讚的新店開幕，這間叫做REING CAFE的台中中區咖啡廳，聽說他們的早午餐、甜點跟咖啡都很有特色，地點就在唯二設計文旅的二樓，整個空間是走寬敞舒適的路線，採光也超級棒，很適合姐妹們或是跟好朋友一起來這邊鬆一下，享受一下悠閒的時光呢。

台中火車站附近又新開了一家早午餐，REING CAFE這家空間寬敞舒適而且採光蠻好的，店內提供早午餐、甜點以及咖啡，很適合約朋友、姊妹來這邊愜意放鬆一下～

這篇文章裡面的美照可是樂樂玩食記提供的喔，如果大家有需要商業攝影或是找IG網美合作，可以考慮參考看看樂樂玩食記!

樂樂大力推薦他們的「乳酪鮭魚貝果」喔，聽說那個乳酪醬給得超級厚實又濃郁，完全就是塗好塗滿那種，再搭配上給得很大方的燻鮭魚，一口咬下去真的是太滿足，旁邊還附上了新鮮的美生菜、香噴噴的炒蛋、清爽的節瓜跟好吃的德國香腸，整個擺盤看起來就超豐富的。

另外一個不能錯過的就是「塔塔醬炸魚排拼盤」啦！那個布里歐堡裡面夾著酥脆的炸魚排，還有新鮮的番茄跟濃郁的起司，吃起來一點都不會覺得油膩，反而很清爽喔，再加上炒蛋、德式香腸，還有滿滿的生菜，這一份吃下去保證超飽足又超滿足。

「焙茶千層蛋糕」茶香味非常濃郁，如果你是茶系列甜點的愛好者，絕對要點來嚐嚐看。

還有他們的「焦糖布丁」，口感非常滑順，甜度也不會太高，帶有一點點淡淡的奶香味，小涼個人是很喜歡這種布丁。

飲品的部分，他們家的「可可牛奶」跟「百香檸檬氣泡」也都很不錯喔，而且喝起來不會太甜，大家可以試試看。

REING CAFE

電話：04-22250010

地址：台中市中區光復路42-3號2樓

營業時間：09:30～17:30

台中中區小吃、美食推薦

阿坤麵

茗煌商行

華泰咖啡

伊莎貝爾

幸福潤餅

越爸爸河粉

時哉食齋坊

嵐肉燥專賣店