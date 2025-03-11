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宅配美食｜可麗露團購｜外焦脆內綿密，吃過絕對愛上的天使之鈴！｜Jam愛吃

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2025-03-11 17:29:00 文字：貪食瑞秋a口袋名單
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貪食瑞秋a口袋名單

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宅配美食｜可麗露團購｜外焦脆內綿密，吃過絕對愛上的天使之鈴！

 

雖然很多店家都有在做可麗露，但我真的很常吃到不滿意的~不是表皮不夠脆，不然就是焦味太過頭了~要掌握的剛好真的不簡單！今天來開箱最近發現的甜點店家「Jam愛吃」推出的可麗露禮盒表皮酥脆，裡頭軟綿～焦香十足冷凍室溫退冰15分鐘後即可食用！目前還有團購優惠～買越多越優惠！

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商品介紹

Jam愛吃可麗露禮盒是這種自帶提帶的禮盒~

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這盒是可麗露禮盒六入的綜合口味~總共有4種口味，分別是：原味、伯爵、抹茶、巧克力，六入會是原味*2 、伯爵*2 、抹茶*1 、巧克力*1的組合~

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裡頭有小卡寫著保存方式與食用方式，只要冷凍保存就好，要吃之前放到室溫15-20分鐘就可以食用了！真的超級方便！

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每顆獨立包裝，都用塑膠盒固定的剛好，大大降低運送過程不小心摔裂的機率！也有貼上各自的口味標籤~

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我覺得可麗露最療癒的肯定是一口咬下的脆口聲！看這深褐色的外殼~每一顆都好酥脆！

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原味

剖面好療癒~吃起來有紮實中帶點微軟Q的口感~外層的焦香也不會太過頭~很剛好！甜而不膩~整體我很喜歡！

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伯爵

茶香四溢的伯爵口味，除了奶香以外還有淡淡茶香，真的很不錯！

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抹茶

把焦香與帶有清香的抹茶尾韻結合的很好！喜歡抹茶的朋友不能錯過！

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巧克力

微苦微甜的巧克力完全滿足了我對巧克力的期許！

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結語

整體來說，可麗露絕對在水準之上！冷凍後退冰15分鐘後可食用，不只可以吃到外殼焦脆，還可以吃到裡頭軟Q帶點濕潤感~很像冰淇淋的綿密感~真的好吃！

 

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團購資訊

這次還有團購~買越多越優惠！以下是團購資訊：

可麗露禮盒 六入 $450/
可麗露禮盒 八入 $600/
綜合／原味組合／原味＆伯爵組合

團購優惠
滿3 95折／滿7 92折／滿15 88
滿30 83折／滿50 8

運費
詳細以表單內為主
📦黑貓宅配滿8盒免運
📦7-11店到店滿６盒免運

團購網址
https://docs.google.com/forms/d/1R-sgVh3XQPNdylM91OwcWuxJG1uRpxgnVXgi90T6k_Q/edit

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品牌資訊

Jam愛吃 】
 品牌FB https://www.facebook.com/jamloveeat/
 品牌IG https://www.instagram.com/jamloveeat/

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