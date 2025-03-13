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台南市後壁區[台南旅遊] 2023臺灣國際蘭展 蘭花魔鏡看見新起點 萌寵Orchidsaur新亮相 #台南後壁景點 @蛋寶趴趴go

2025-03-13 14:30:05 文字：蛋寶趴趴go
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蛋寶趴趴go

蛋寶趴趴go

台南後壁蘭花生物科技園區

2025亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展

蘭展主題為「NEXT 20」，

展望未來20年，打造「智慧 × 永續 × 創新 × 傳承」的蘭展新境界，

園區內有四大場域、五大展館、20大精彩主題可探索，

還有「Orchidsaur」×「巷仔貓」的大型裝置藝術，可愛又好拍，

還可搭乘台糖烏樹林五分車，

往返「蘭展展區」及「烏樹林休閒園區」，

多樣化的觀光體驗適合大小朋友，

一起來參觀欣賞，感受蘭花的魅力！

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2025臺灣國際蘭展

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票價資訊

▶️(詳情請洽官網資訊)

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【國際蘭展交通-開車】
 
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【國際蘭展交通-大眾運輸】

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(▲圖片擷取自官網)
 

【台糖烏樹林「蘭展專車」】

每日9:00~16:00往返蘭展展區，

搭乘體驗還享門票優惠，更超值。

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【展區導覽圖】
 
展區裡必看的五大展館：
  • 主題館
  • 競賽館
  • 商務館
  • 生活館
  • 市集館

(▼圖片擷取自官網)

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2025亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展

策展主題「NEXT 20」展望未來20年，

打造「智慧 永續 創新 傳承」蘭展新境界！

四大場域 × 五大展館 × 20大精彩主題，

讓大家深度探索蘭花的無限魅力！

▶️ (klook購票)

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▼主題館

提供花藝設計表演活動、

DIY教室課程供遊客欣賞體驗。

(▼圖片擷取自官網)

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▼這裡有多樣的蘭花佈置主題，

還能了解設計者的理念，超美超好拍！

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▼蘭花超美的，顏色鮮豔美麗。

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▼蘭花魔鏡，是蘭展必拍場景！

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▼吉祥物Orchidsaur

名字是由 Orchid(蘭花) + Dinosaur(恐龍) 兩個字母結合而來的，

也可以叫牠「Orchid獸」。

牠的身高是12公尺，喜歡蘭花和植物，

特別喜歡有陽光、有水、有空氣的地方，超級可愛！

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(▲圖片擷取自官網)

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【數位展區】

有提供互動式的遊戲可參加。

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▼蘭花畢卡索

可彩繪蘭花，並掃描投影至大螢幕，

化身為蘭花畢卡索。

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▼競賽館

這裡展示了許多得獎的花作，

可細細品味蘭花之美。

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▼紀念品專區

販售Orchidsaur周邊商品，

超級可愛，想收藏就趁現在！

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▼主題大道上，

設有「全國盃青農教育蘭花景觀佈置」。

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▼商務館

提供專業的洽談空間。

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▼生活館

有十大名店禮品花展示，

還有提供居家生活展示、文創紀念品，

以及台南農產品、咖啡休憩區…等。

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▼DIY區

每日上午、下午皆有提供課程可參與，

需報名參加。

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▼這裡也有販售農產品、伴手禮，

喜歡可購買。

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▼市集館

提供活體植物、園藝資材、文創生技…等商品販售。

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▼戶外區

有蘭花相關的裝置藝術，也超好拍！

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▼看完蘭展，也可以到附近的菁寮老街逛逛，

義昌碾米廠

將傳統穀倉搖身一變，成為蘭展的創意展示場，

可以參觀歷史悠久的穀倉與典雅的蘭花，

還有展示特色農產品及文創商品，

好拍又好逛。

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蛋寶543》

台南後壁舉辦的

台灣國際蘭展】

是每年必來參觀的景點！

這裡可近距離觀賞蘭花的美，

還能認識許多不同品種的蘭花，

好看又好拍呢~

只可惜，展覽時間只有短短的2週，

想看可要把握時間，晚了就看不到呢~

推薦給大家！💕

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