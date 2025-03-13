台南後壁、蘭花生物科技園區
【2025亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展】
蘭展主題為「NEXT 20」，
展望未來20年，打造「智慧 × 永續 × 創新 × 傳承」的蘭展新境界，
園區內有四大場域、五大展館、20大精彩主題可探索，
還有「Orchidsaur」×「巷仔貓」的大型裝置藝術，可愛又好拍，
還可搭乘台糖烏樹林五分車，
往返「蘭展展區」及「烏樹林休閒園區」，
多樣化的觀光體驗適合大小朋友，
一起來參觀欣賞，感受蘭花的魅力！
【2025臺灣國際蘭展】
- 展覽日期：2025年3月8日-3月23日
- 時間：9:00~18:00
- 地點：臺南市後壁區蘭花生物科技園區 (臺南市後壁區長安里烏樹林325號)
- 官網：https://tios.tw/
- FB：臺灣國際蘭展Taiwan International Orchid Show
- klook購票：https://tinyurl.com/2jyfup62
【票價資訊】
- 全票：＄250
- 優待票： 平日＄100 / 假日＄150
- klook購票：https://tinyurl.com/2jyfup62
【台糖烏樹林「蘭展專車」】
每日9:00~16:00往返蘭展展區，
搭乘體驗還享門票優惠，更超值。
- 主題館
- 競賽館
- 商務館
- 生活館
- 市集館
(▼圖片擷取自官網)
【2025亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展】
策展主題「NEXT 20」展望未來20年，
打造「智慧 永續 創新 傳承」蘭展新境界！
四大場域 × 五大展館 × 20大精彩主題，
讓大家深度探索蘭花的無限魅力！
▶️ (klook購票)
▼主題館
提供花藝設計表演活動、
DIY教室課程供遊客欣賞體驗。
(▼圖片擷取自官網)
▼這裡有多樣的蘭花佈置主題，
還能了解設計者的理念，超美超好拍！
▶️ (klook購票)
▼蘭花超美的，顏色鮮豔美麗。
▼蘭花魔鏡，是蘭展必拍場景！
▶️ (klook購票)
▼吉祥物Orchidsaur
名字是由 Orchid(蘭花) + Dinosaur(恐龍) 兩個字母結合而來的，
也可以叫牠「Orchid獸」。
牠的身高是12公尺，喜歡蘭花和植物，
特別喜歡有陽光、有水、有空氣的地方，超級可愛！
▼蘭花畢卡索
可彩繪蘭花，並掃描投影至大螢幕，
化身為蘭花畢卡索。
▼競賽館
這裡展示了許多得獎的花作，
可細細品味蘭花之美。
▼紀念品專區
販售Orchidsaur周邊商品，
超級可愛，想收藏就趁現在！
▼主題大道上，
設有「全國盃青農教育蘭花景觀佈置」。
▶️ (klook購票)
▼商務館
提供專業的洽談空間。
▼生活館
有十大名店禮品花展示，
還有提供居家生活展示、文創紀念品，
以及台南農產品、咖啡休憩區…等。
▼DIY區
每日上午、下午皆有提供課程可參與，
需報名參加。
▼這裡也有販售農產品、伴手禮，
喜歡可購買。
▼市集館
提供活體植物、園藝資材、文創生技…等商品販售。
▶️ (klook購票)
▼戶外區
有蘭花相關的裝置藝術，也超好拍！
▼看完蘭展，也可以到附近的菁寮老街逛逛，
「義昌碾米廠」
將傳統穀倉搖身一變，成為蘭展的創意展示場，
可以參觀歷史悠久的穀倉與典雅的蘭花，
還有展示特色農產品及文創商品，
好拍又好逛。
《蛋寶543》
在台南後壁舉辦的
【台灣國際蘭展】
是每年必來參觀的景點！
這裡可近距離觀賞蘭花的美，
還能認識許多不同品種的蘭花，
好看又好拍呢~
只可惜，展覽時間只有短短的2週，
想看可要把握時間，晚了就看不到呢~
推薦給大家！💕
▶️ (klook購票)
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