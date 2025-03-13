【展區導覽圖】

展區裡必看的五大展館：

(▼圖片擷取自官網)

▼這裡有多樣的蘭花佈置主題，

還能了解設計者的理念，超美超好拍！

特別喜歡有陽光、有水、有空氣的地方，超級可愛！

牠的身高是12公尺，喜歡蘭花和植物，

名字是由 Orchid(蘭花) + Dinosaur(恐龍) 兩個字母結合而來的，

有提供互動式的遊戲可參加。

可彩繪蘭花，並掃描投影至大螢幕，

可細細品味蘭花之美。

這裡展示了許多得獎的花作，

超級可愛，想收藏就趁現在！

想看可要把握時間，晚了就看不到呢~

好看又好拍呢~

這裡可近距離觀賞蘭花的美，

是每年必來參觀的景點！

在 台南後壁 舉辦的

好拍又好逛。

還有展示特色農產品及文創商品，

可以參觀歷史悠久的穀倉與典雅的蘭花，

將傳統穀倉搖身一變，成為蘭展的創意展示場，

▼看完蘭展，也可以到附近的 菁寮老街 逛逛，

有蘭花相關的裝置藝術，也超好拍！

▼這裡也有販售農產品、伴手禮，

每日上午、下午皆有提供課程可參與，

今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，

追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰

FB：蛋寶趴趴go

IG： egg_papago