這是在疫情過後第一次回到我最熟悉的澳門

還帶了兩位新朋友訪澳

一定要先帶他們來品嚐一下，我在澳門最愛、最愛的下午茶

位於美獅美高梅視博廣場中心的「視博茶點」

為什麼我會喜歡這裡呢？因為廣場四周LED螢幕展出的數碼藝術作品相互配合

還會搭配上音樂，整個廣場、餐廳都會隨著改變，帶來不同的聽覺、視覺的衝擊

挑高的透明天幕能夠讓自然光灑入大廳，就像在露天咖啡廳一樣

什麼時候你有機會在室內可以擁有如此挑高、如此寬敞的地方喝杯下午茶呢？

時間就應該浪費在美好的事物上

所以我來了~

入座後可以先參看一下飲品菜單

甜點的部份可以直接到現場挑，告知服務人員你的桌號

就會有專人幫你送上桌喔!

視博茶點提供的不單單只是茶點

現場除了有手工餅乾、巧克力，最讓人喜愛的還是有主題性的精緻糕點

我們來的時候恰逢新年

冷藏櫃的蛋糕都是呼應著新年而取名、而造型

每一款都讓從愛不釋手，每一款看來都喜氣洋洋的

就光看這些蛋糕就讓人沉浸在過年的喜慶中

我不是一個容易會有選擇性困難症的人

在這裡這種病依舊會犯...

因為真的是都太想來上一個了!

不愛吃蛋糕的還有其它選擇嗎？

當然有~這裡的雪糕都是自製的喔!

更是所有冰淇淋中熱量最低的義式冰淇淋Gelato

好友本身很熱愛烘焙

看到這個翻糖蛋糕就誇讚不停

行家就是行家

總是那樣惺惺相惜

我們這種不懂烘焙的人就只能單純欣賞囉!

這就是我們今天的下午茶啦~!

我們三個人一個人自行挑一個飲品、一塊蛋糕

還好~大家都沒有重覆

等的可以一起分享、互相品嚐

熱烏龍茶 48港幣(約台幣192元)/時令水果塔 58港幣(約台幣232元)

餐桌墊、餐具處處看的到質感

只是我知道為什麼我的茶會用外帶杯呢？

不過也沒關係啦~

時令水果塔

草莓/藍莓/覆盆莓/黑莓

哇~~~莓莓莓都是我愛的!

塔皮脆硬，沒有因為溼氣或水氣變的軟趴趴

這樣的塔皮就是我的愛

塔餡有奶油、卡士達醬的完美比例

唉唷喂呀~怎麼那麼好吃啊？!

再喝一口熱熱的烏龍茶~~~真好!

抹茶蛋糕捲 58港幣

有沒有覺得這條抹茶蛋糕捲

有一點點「龍」的感覺？!

加上金箔點綴

看似就像龍角？!

此款抹茶蛋糕，抹茶味又濃又香甜度又不過頭

加上草莓的微酸微甜，太搭了!

彩虹蛋糕 58港幣

我倒是沒有想到好友會挑中那麼一塊色彩如此紛繽的蛋糕

不過跟好友的很配，虛華(台)!

3款蛋糕中它是口味最甜的

蛋糕體也是最紮實的

一層蛋糕、一層鮮奶油，入口就變剛剛好的滑順喔~

上面還有軟綿綿、甜滋滋的棉花糖

真的是一款從頭到腳、從上到下、由內而外都非常搶眼華麗的蛋糕喔!

加碼、加碼!

空中海洋SHOW

讓你可以身體放鬆、心靈放空、嘴裡享用美食、眼睛同時還能享受深海奇景

讓你猶如置身在海洋之中喔!

小心~~~海豚就在你頭上遊過、身邊繞過、擦身而過囉!

表演時間：每天下午1時、3時、5時、7時(依飯店公告為主)

來這裡享用下午茶是不是很棒？!

身心靈都得到了抒壓~

有來澳門這裡肯定要安排上喔!

地址：澳門體育大馬路

電話： +853-8806-2338

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