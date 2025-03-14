這是在疫情過後第一次回到我最熟悉的澳門
還帶了兩位新朋友訪澳
一定要先帶他們來品嚐一下，我在澳門最愛、最愛的下午茶
位於美獅美高梅視博廣場中心的「視博茶點」
為什麼我會喜歡這裡呢？因為廣場四周LED螢幕展出的數碼藝術作品相互配合
還會搭配上音樂，整個廣場、餐廳都會隨著改變，帶來不同的聽覺、視覺的衝擊
挑高的透明天幕能夠讓自然光灑入大廳，就像在露天咖啡廳一樣
什麼時候你有機會在室內可以擁有如此挑高、如此寬敞的地方喝杯下午茶呢？
時間就應該浪費在美好的事物上
所以我來了~
入座後可以先參看一下飲品菜單
甜點的部份可以直接到現場挑，告知服務人員你的桌號
就會有專人幫你送上桌喔!
視博茶點提供的不單單只是茶點
現場除了有手工餅乾、巧克力，最讓人喜愛的還是有主題性的精緻糕點
我們來的時候恰逢新年
冷藏櫃的蛋糕都是呼應著新年而取名、而造型
每一款都讓從愛不釋手，每一款看來都喜氣洋洋的
就光看這些蛋糕就讓人沉浸在過年的喜慶中
我不是一個容易會有選擇性困難症的人
在這裡這種病依舊會犯...
因為真的是都太想來上一個了!
不愛吃蛋糕的還有其它選擇嗎？
當然有~這裡的雪糕都是自製的喔!
更是所有冰淇淋中熱量最低的義式冰淇淋Gelato
好友本身很熱愛烘焙
看到這個翻糖蛋糕就誇讚不停
行家就是行家
總是那樣惺惺相惜
我們這種不懂烘焙的人就只能單純欣賞囉!
這就是我們今天的下午茶啦~!
我們三個人一個人自行挑一個飲品、一塊蛋糕
還好~大家都沒有重覆
等的可以一起分享、互相品嚐
熱烏龍茶 48港幣(約台幣192元)/時令水果塔 58港幣(約台幣232元)
餐桌墊、餐具處處看的到質感
只是我知道為什麼我的茶會用外帶杯呢？
不過也沒關係啦~
時令水果塔
草莓/藍莓/覆盆莓/黑莓
哇~~~莓莓莓都是我愛的!
塔皮脆硬，沒有因為溼氣或水氣變的軟趴趴
這樣的塔皮就是我的愛
塔餡有奶油、卡士達醬的完美比例
唉唷喂呀~怎麼那麼好吃啊？!
再喝一口熱熱的烏龍茶~~~真好!
抹茶蛋糕捲 58港幣
有沒有覺得這條抹茶蛋糕捲
有一點點「龍」的感覺？!
加上金箔點綴
看似就像龍角？!
此款抹茶蛋糕，抹茶味又濃又香甜度又不過頭
加上草莓的微酸微甜，太搭了!
彩虹蛋糕 58港幣
我倒是沒有想到好友會挑中那麼一塊色彩如此紛繽的蛋糕
不過跟好友的很配，虛華(台)!
3款蛋糕中它是口味最甜的
蛋糕體也是最紮實的
一層蛋糕、一層鮮奶油，入口就變剛剛好的滑順喔~
上面還有軟綿綿、甜滋滋的棉花糖
真的是一款從頭到腳、從上到下、由內而外都非常搶眼華麗的蛋糕喔!
加碼、加碼!
空中海洋SHOW
讓你可以身體放鬆、心靈放空、嘴裡享用美食、眼睛同時還能享受深海奇景
讓你猶如置身在海洋之中喔!
小心~~~海豚就在你頭上遊過、身邊繞過、擦身而過囉!
表演時間：每天下午1時、3時、5時、7時(依飯店公告為主)
來這裡享用下午茶是不是很棒？!
身心靈都得到了抒壓~
有來澳門這裡肯定要安排上喔!
地址：澳門體育大馬路
電話： +853-8806-2338
用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)