台南新化小吃美食_筱庭杏仁豆腐冰─新化老街小吃美食，40元抹茶豆腐冰，新化老街附近的50年老字號手工杏仁豆腐，現挫綿細挫冰淋上手工熬煮黑糖漿，放上大份量杏仁豆腐，吃完杏仁豆腐順遊台南新化日式宿舍、新化武德殿_附2025筱庭杏仁豆腐冰菜單，台南新化銅板美食、台南新化下午茶
關於筱庭杏仁豆腐冰
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「台南新化銅板美食_台南新化下午茶」
筱庭杏仁豆腐冰在哪裡
筱庭杏仁豆腐冰位於台南市新化區中正路328號，近新化老街、新化武德殿、新化國中，附近有公車站、免費機車停車場、機車停車空間、汽車收費停車場。
筱庭杏仁豆腐冰環境_餐點特色
「簡單懷舊冰菓室用餐空間」
「50年老字號手工杏仁豆腐Ft.手工熬煮黑糖漿」
交通_停車資訊
大眾運輸：綠16路公車_新化體育公園站，走路5分鐘。
機車：新化老街免費機車停車場，走路3分鐘；附近停車空間_中正路。
汽車：新化公有市場停車場，走路3分鐘。
交通指引_筱庭杏仁豆腐冰
3月中台南小旅行，到新化老街走走，Google地圖搜尋冰店，注意到這家距離新化老街不遠的高評價杏仁豆腐─筱庭杏仁豆腐冰。
筱庭杏仁豆腐冰環境開箱
把機車停放在新化老街免費機車停車場，沿著中正路走3分鐘即抵達筱庭杏仁豆腐冰。
筱庭杏仁豆腐冰_接待區
走進筱庭杏仁豆腐冰，在接待區拿菜單參考，確認後到此區點餐使用現金付款結帳。
貼心設置洗手檯，把手洗乾淨準備享用現挫的抹茶豆腐冰。
筱庭杏仁豆腐冰_用餐空間
充滿懷舊感的杏仁豆腐冰店面，簡單擺設幾張桌椅，有2人桌、4人桌，大約有20個座位。
筱庭杏仁豆腐冰餐點分享
抹茶豆腐冰加薏仁 50元
現點現挫的綿細挫冰打底，接著淋上手工熬煮的靈魂黑糖漿，再鋪上份量實在的手工抹茶豆腐，勺上選擇的配料。
口感滑嫩的抹茶豆腐，有淡淡茶香、跟軟綿的薏仁甜度大約是飲料店的五分糖，搭著沁涼綿細的黑糖剉冰一起吃，短短時間已吃光。
消費資訊
V 用餐日期：2025/03/14(五)
V 付款方式：現金
V 低消：每人一碗甜品
2025筱庭杏仁豆腐冰菜單
台南新化小吃美食_筱庭杏仁豆腐冰菜單，攝於2025/03/14(五)
台南新化小吃美食相關資訊
筱庭杏仁豆腐冰
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⏰ 營業時間
每天 09：00~18：30
📍 地址：台南市新化區中正路328號
📞 電話：06 580 0972
品牌資訊
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