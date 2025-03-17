烏竹樓｜西餐氛圍中藏著拿手台菜料理，銷魂滷肉飯更是讓人欲罷不能

逢甲厲害台菜餐廳推薦！這間位在台中西屯的烏竹樓，有著西餐廳氛圍的餐酒館裝潢，裡頭卻隱藏著拿手台菜料理，顛覆大家對傳統台菜餐廳的思維，除了經典台菜料理，還有銷魂滷肉飯也是一絕，嚴選台灣黑豬肉，肉質彈牙，肥而不膩，搭配流心太陽蛋更是讓人欲罷不能

烏竹樓位置

烏竹樓位在台中西屯西安街上，距離台中逢甲星享道酒店不遠，從福星路上711西屯安興門市轉進去就可以看到烏竹樓的店面，質感外觀讓人很難與傳統台菜做聯想

烏竹樓環境

一走進烏竹樓店裡頭，彷彿踏進了餐酒館中，每個角落都是網美們的打卡點，霓虹燈牆面、美美的花籃吊椅都超好拍

店裡頭的空間精緻小巧，除了一般四人座位區，還有兩人高腳座椅區及吧檯的座位，不管是一人還是多人聚餐都非常適合呢

烏竹樓菜單

烏竹樓目前還有酒品暢飲活動，一人499元，暢飲2個小時，品項為金牌啤酒、百威金尊、台灣水果燒酒、梅酒及清酒

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

流心手切黑豚滷肉飯 中 65元

來到烏竹樓必點的手切黑豚滷肉飯，採用台灣黑豬肉並以手切方式下去滷製而成，鹹香迷人，整體偏瘦肉居多，肥而不膩，吃起來也不會有腥味，搭配流心太陽蛋更是一絕，黃澄澄的蛋黃流入底下滷肉飯中，讓人一口接一口，來店必點！

想吃滷肉飯但又怕飯太多吃不完，可以將少量飯食換成滷豆皮，糖糖覺得超級加分，很適合不太吃白飯的女孩們

清炒去殼雲林白蝦 160元

愛吃蝦又懶得剝蝦的朋友，點這道清炒去殼雲林白蝦就對啦，裡頭的白蝦已經貼心去殼，加入小黃瓜、洋蔥及辣椒下去炒製，蝦肉彈牙鮮甜，糖糖覺得裡頭的小黃瓜也很厲害，不僅口感清脆，吃起來還沒有小黃瓜的生味，好吃

蒜苗埔里筊白筍 120元

接下來這道蒜苗埔里筊白筍也不錯，鹹香十足超下飯，裡頭的筊白筍香脆清甜，份量還不少呢

米酒蒸雲林蛤蠣 150元

嚴選心雲林蛤蠣，以米酒下去清蒸，蛤蠣顆顆飽滿，肉汁肥美鮮甜，帶有淡雅酒香

蒜苗黑豚鹹豬肉 179元

喜歡重口味的朋友，推薦這道蒜苗黑豚鹹豬肉，由老闆親自醃製的黑豬肉，加上蒜苗、辣椒下去大火快炒，香氣超迷人，整體不會太過油膩，配上白飯超下飯

麻辣白斬雞 150元

這道麻辣白斬雞也是糖糖的愛，採用去骨黑羽土雞腿，切成片狀後淋上特製醬汁，香辣帶麻醬香氣，肉質軟嫩彈牙，底下搭配爽脆豆芽菜，層次相當豐富

大武山生食級雞蛋 22元

烏竹樓不只滷肉飯厲害，雞蛋更是嚴選大武山生食級雞蛋，可以直接生食的雞蛋，拌入滷肉飯中也超讚，蛋香四溢，吃起來不會有腥味

金目鱸魚蛤蠣湯 65元／黑豚排骨蘿蔔貢丸湯 50元

金目鱸魚蛤蠣湯現點現煮，湯頭喝起來相當鮮甜，魚肉細緻鮮美，蛤蠣肥美大顆，另一碗黑豚排骨蘿蔔貢丸湯採用大量排骨跟蘿蔔下去熬煮，湯頭也非常清甜好喝，貢丸彈牙好吃

巧克力漸層鮮奶酪 45元／法式焦糖布蕾 65元

飯後想吃甜點，不必再跑甜點店，烏竹樓也有甜點可以選擇，濃郁奶香的奶酪中交織著淡淡的巧克力香氣，另一個法式焦糖布蕾糖糖也很喜歡，布蕾口感綿密，蛋香濃厚，上頭還有脆皮糖衣增添風味

珍珠鮮奶茶 60元

台灣人最愛喝的珍珠奶茶，在烏竹樓也喝的到，這裡是採用鮮奶而不是奶精，珍珠Q彈帶黑糖的香甜，鮮奶茶香濃美味，好喝程度不輸外面手搖飲

漾 台灣水果燒酒 180元

不喜歡酒感較重的朋友，可以試試烏竹樓的台灣水果燒酒系列，口味有埔里百香果、玉井芒果及燕巢芭樂三種風味可以選，入口帶有水果的香甜，雖然酒感不重，但一瓶酒精濃度其實有9%唷

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

台中好吃台菜料理再加一！隱身在逢甲商圈中的烏竹樓，有著西餐廳的氛圍，主打拿手台菜料理，道道精緻美味，還有銷魂滷肉飯也是必點，不只適合多人聚餐，兩人也能品嘗美味台菜，推薦給大家