今天要來跟大家分享一間位於桃園南崁的超讚燒肉吃到飽燒肉道！這間桃園南崁美食真的是我的新歡，主打超強的軌道送肉吃到飽，不僅美味而且價格還很親民，連海鮮跟火鍋也都很厲害喔。

以前跟同事們超愛揪團吃燒肉吃到飽，但台北後來好像比較少這種店了，很多厲害的燒肉店都開始賣起日本和牛，隨便吃一下就要三四千塊，實在是有點傷荷包。想說吃便宜一點的好了，結果發現現在連平價燒肉也漲價不少，以前燒肉的價位大概分成學生族吃的、中間價位的，還有頂級的，但現在好像中間價位的不是變貴，就是被便宜的吃到飽打趴。想吃好一點的肉又不想花大錢就到燒肉道，雖然對我來說稍微有點遠，但這種品質跟價位如果開在我家附近，我保證天天報到！而且他們還有全台灣首創的軌道送肉服務，就像現在很流行的迴轉壽司店一樣，除了迴轉台，還可以平板點餐直接送到你面前。這種服務真的超方便，不用等服務生跑來跑去。

燒肉道

338桃園市蘆竹區桃園街112號1樓

03 222 5138

17:00–00:00(週一到週五)

11:00–14:00, 17:00–00:00(週六日)

在燒肉道，你可以開心地用平板點餐，再也不用拿著小小的點菜單畫半天還不知道什麼時候才會上菜。有時候吃到飽最讓人不爽的就是時間限制，結果點個餐等了三四十分鐘才來，這哪叫吃到飽啊！像燒肉道這種快速的軌道送餐和優秀的上餐速度，這才叫做真正的吃到飽，他們的肉品、海鮮、火鍋、飲料真的是應有盡有。



說到燒肉道的環境，他們店就在桃園南崁，離交流道不遠。如果你從台北來，下交流道後沿著中正路直走，看到南竹路左轉，再到桃園街右轉就到囉。店家有特約停車場，附近也可以碰碰運氣找找看停車位。

店面蠻明顯的，很好找。他們可以刷卡，也有提供無線網路。

一進門就有一面超漂亮的網美花牆，還有很懷舊的彈珠玩具。花牆那邊是少數沒有軌道送餐的座位區，所以點餐會由服務生送上，蠻適合多人聚餐的。其他座位區就有超酷的軌道送餐服務，比較偏向兩人用餐。

他們的冰淇淋區也很厲害，有四種不同的冰淇淋品牌，特別推薦最近很紅的泰國明果冰淇淋，有好幾種超棒的口味。而且冰淇淋都挖得很滿，也很好挖。

另一邊是卡座座位，這邊就比較適合四到六人一起用餐，每個座位都有燒肉爐和火鍋爐。

水果，甜點，還有火鍋料

料都很齊而且品質很好

底下有醬料區(火鍋)

自助區的水果、甜點、還有火鍋料都很齊全，而且看起來品質都很不錯。底下還有火鍋的醬料區。他們的甜點也相當好吃喔。飲料區的種類也超級多，這才叫做真正的吃到飽！之前去吃過有些店，飲料只有味道很普通的茶跟很難融化的冰沙，真的會讓人很不開心。我很多朋友都會因為飲料是不是可以無限暢飲來決定要不要去這間店吃飯，燒肉道的飲料真的很棒。

還有超讚的肉，跟好吃的白飯，以及可以喝到飽的湯，不過湯主要是解膩用的，如果肉吃太多可以來一碗。

燒肉道的價錢真的很划算，最貴的價位才989元，如果你想要更狂野地享受美食，加599元就可以吃到日本和牛跟Prime牛小排等等。他們有幾種價格，分別是30品589元，50品789元，70品989元。這個價位真的太佛心啦，用餐時間是120分鐘，前90分鐘可以點餐，記得在時間到之前把想吃的都點好喔。小朋友的話，會依照身高有半價或免費的優惠。當月壽星還有88折，當日壽星更是直接打5折喔，生日來這邊慶生也太划算了吧！



那天我吃了好多好棒的肉，真的可以說是吃好吃滿，超級愉快！可以說是我近期吃過最棒的燒肉吃到飽了。

如果你很會喝，他們還有SAPPORO啤酒喝到飽的方案，多喝幾瓶就回本啦！不過記得喝酒不開車，開車不喝酒喔。

他們的軌道送餐就像日本來的迴轉壽司一樣，用平板電腦點餐後，餐點很快就會從軌道送上來，速度超快！就像我前面說的，吃到飽最討厭的就是畫了點菜單，服務生收走後不知道什麼時候才會送來，但燒肉道是用軌道直接送上，你也可以在平板上看到自己點了什麼，還有什麼可以點。

他們的泡菜也很不錯，特別是肉吃多了，吃點泡菜很解膩，可以轉換一下口味。

還有一個隱藏版的炸薯條，雖然說來燒肉吃到飽的目標應該是吃肉吃到飽，但他們的炸薯條真的超優秀，不油又好吃，是朋友大力推薦的，一吃真的會停不下來。

眼牛排

吃燒肉我超愛烤牛排，一來肉的口感很好，二來可以自己掌握熟度，燒肉道的牛排一般都是自己烤。看看那個厚度，烤的時候幾乎佔滿整個烤爐！快烤好的時候就用夾子跟剪刀剪開，才不會有些地方沒烤熟。女生們可能會想把肥油剪掉，但我個人蠻喜歡肥油的。剪開後再烤一下，記得把邊邊烤熟，這樣吃起來比較安全。烤好真的超級美味。

菲力豬排佐塔塔醬

燒肉道特別的地方是他們提供的豬肉種類也很多，一般燒肉店比較少提供這麼多豬肉，因為如果處理不好會有豬腥味，很容易被Google評論一顆星。但燒肉道的豬肉很新鮮又好吃，完全沒有這個問題。

豬肉因為比較厚，要烤熟一點再吃，所以烤到後面一定要剪開烤透。他們的菲力豬排佐塔塔醬真的超級好吃。

老饕豬烤起來相當美味，鴨胸也是我喜歡的肉品。燒肉道的特色就是肉品都很新鮮。

自助區的肉是搭配飯吃的，也很好吃，不過不敢吃太多，因為還想多吃燒肉。

板腱牛跟伊比利豬梅花這兩種我也很喜歡，特別是伊比利豬梅花，之前有陣子超紅，但它本身確實很好吃，有來的話建議一定要點。

他們還有美國和牛跟澳洲和牛兩種不同產地的和牛，基本上都是日本的牛種在美國跟澳洲飼養的，油花都很漂亮，吃起來偏軟嫩。不過如果你是不喜歡太油的人就不一定要點它們了。

比較不喜歡太油的話，就一定要試試他們的菲力，相當軟嫩而且沒什麼油。

橫隔膜很多人可能不知道是什麼，其實就是牛的橫隔膜，你一定吃過豬的，那就是肝連。我吃了很多燒肉後就非常愛吃橫隔膜，超級美味，烤一烤馬上又想再點一份XD。

大腸頭也是考驗店家食材是否新鮮的品項，不新鮮或處理不好就會有怪味，但燒肉道的大腸頭相當棒。

一般這種吃到飽的火鍋都很隨便，但燒肉道的火鍋料以這個價位來說，真的是我看過最好的，相當美味，蛋餃也很好吃，不是那種很普通的蛋餃。

他們的海鮮也是我在這個價位裡看過最認真最好的！有天使紅蝦、草蝦、葡萄蝦、藍鑽蝦、生蠔、鮑魚、干貝等等。

這是葡萄蝦，一般只會在一些比較好的海鮮餐廳才看得到。

還有很大隻又很貴的藍鑽蝦。柳葉魚就需要一點烤的技巧，建議可以多烤一下放在爐邊慢慢烤。生食級的干貝烤起來超棒。

烤生蠔也是相當美味，以前我還會特別跑去一些地方吃。但在這裡你可以吃到飽！

鮑魚跟蝦子一起烤看起來就超厲害。烤大蝦的話，建議可以把背部特別烤一下，那邊比較不容易熟。

還有鴨胸跟生蠔等等，我特別喜歡烤生蠔，只是那天太多好吃的，根本吃不了幾顆。

金針菇跟蛤蜊是用鋁箔盒子烤的，湯汁也很鮮美。

燒肉道的冰淇淋很好挖，而且最重要的是有餅乾杯！有四種不同的品牌，想吃什麼就吃什麼，上面那個是泰國明果冰淇淋的荔枝口味，我超喜歡。

總結來說，燒肉道真的是一間很難得找到的店，肉品多又新鮮，味道又好，海鮮光蝦子就有四種，其他的水準也很高，火鍋也不是隨便弄弄。更好的是他們用平板點菜，軌道送餐，根本不怕你吃！來這邊唯一的考驗就是你的胃容量夠不夠大啦？！大推這間燒肉。

店家/景點資訊

店家名稱： 燒肉道

所在地址：336臺灣桃園市蘆竹區桃園街112號1樓 03 222 5138

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:00-24:00

店家電話：03 222 5138

備註資訊：

17:00–00:00(週一到週五)

11:00–14:00, 17:00–00:00(週六日) Google即時導航

交通資訊