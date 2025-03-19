莫爾頓牛排館（Morton’s The Steakhouse）位於國泰置地廣場 45 樓，需從信義微風商場 4 樓轉搭專用電梯，是一間擁有台北高樓景觀的餐廳，享用美食的同時也能有尊貴的用餐體驗。

作為台北景觀餐廳的代表之一，莫爾頓牛排館有寬敞的落地窗，將信義區繁華的都市景觀盡收眼底。

從這裡能夠清楚望見台北 101、台北南山廣場以及台北天空塔，白天可俯瞰熱鬧的商業區街景，夜晚則能欣賞燈火輝煌的天際線，打造浪漫且高級的氛圍。

整體裝潢延續莫爾頓牛排館全球一貫的低調奢華風格，以深色家具搭配柔和燈光，營造典雅舒適的用餐環境，絕對是台北景觀餐廳信義區推薦首選。

想在台北景觀餐廳享受美酒與美景嗎？莫爾頓 Power Hour 提供超划算的調酒，每杯 180 元，無酒精調酒 280 元，價格親民。特別推薦無酒精調酒，不同於一般偏甜的調配，多以果汁為基底，若加入糖漿，比例也很適中。能在信義區牛排推薦的頂級餐廳輕鬆享受質感飲品。

Strawberry Coconut Coupe Mocktail

以可愛的粉紅色呈現，散發濃濃的少女心。飲品口感清新，喝起來像是微酸的草莓優格，微甜不膩。椰奶的加入增添了椰子香氣，讓整體口感更加濃郁細膩。隱約的鳳梨酸甜味則為整體帶來清爽的層次，為傍晚增添幾分甜美與輕盈。

Apple “T” Mocktail

融合蘋果糖漿、檸檬汁與雪碧，帶來蘋果汁般清爽的味道。隨著冰茶的加入，呈現類似烏龍茶的色澤，底部的綠色蘋果糖漿增添了視覺上的層次感。Apple “T” 的茶香清新，與蘋果糖漿的果香交織在一起，既有蘋果的酸甜又帶有淡淡的茶香。

Fly Me to The Moon Mocktail

如果喜歡無酒精的 Cosmopolitan，Fly Me to The Moon 就是你的命定飲品！以蔓越莓汁為基底，並隱約帶有淡淡柳橙汁的清新味道，帶來微妙的層次感，酸甜又解渴。

Aperol Spritz

經典的 Aperol Spritz 是許多人最愛的酒精飲品。莫爾頓的Aperol Spritz酒精味不會太濃烈，接受度很高。漸層的顏色非常夢幻，整體視覺效果更具吸引力，也很適合拍照。Prosecco氣泡酒的果香與Aperol的苦味達到完美的平衡，除了常見的氣泡水，還加入柳橙汁和紅石榴糖漿，讓味道更順口，融合了香檳般的細緻口感與淡淡的果香。非常適合與朋友在台北景觀餐廳中小酌，帶來充滿輕鬆氛圍的夜晚。

莫爾頓牛排館的 Power Hour 時段提供 9 種小點，價格大約是平時的一半，超級划算！特別推薦各式牛肉類小點，每一道都能充分展現莫爾頓一貫的高品質，真的讓人難以取捨。

迷你和牛漢堡

這道雪莉認為是絕對必點！和牛漢堡排厚實多汁，充滿濃郁的牛肉香氣，卻不會有過於油膩的口感。搭配融化的巧達起司片，鹹香濃郁，與漢堡排相互襯托。洋蔥與醃黃瓜片提供爽脆口感，適當地平衡和牛的豐富油脂，讓整體吃起來不膩口，每一口都讓人回味無窮。

牛肉墨西哥餅

玉米薄餅包裹著滿滿的barbacoa，每一口都能嚐到濃郁的牛肉香氣。牛小排經過長時間燉煮，口感軟嫩且肉汁豐富，完全吸收了醬汁的風味，帶著微微的辛香氣息，味道有點像加倍濃郁版本的紅酒燉牛肉。肉質細緻，輕輕一咬就能感受到層層化開的口感和濃濃的牛肉的鹹香。加入醃漬洋蔥與新鮮酪梨，完美平衡整體口感。醃漬洋蔥帶來一絲微酸與脆爽。酪梨則帶來絲滑細膩的口感。每一口都充滿層次感。超級涮嘴，真的是一口接一口，欲罷不能。

菲力三重奏

三塊小菲力牛排搭配不同醬汁，下方墊一小片麵包，吸滿肉汁與醬料，增添風味與口感。

蛋黃奶油醬柔滑細膩，帶有淡淡甜味，與牛排的肉汁融合得天衣無縫。吃完牛排後剩下的醬汁雪莉也不捨得放過，全部用來沾洋蔥圈！黑松露醬鋪滿細碎的黑松露，濃郁香氣撲鼻，讓牛排更添奢華感。胡椒醬與一般濃稠的黑胡椒醬不同，選用黑胡椒、白胡椒、粉紅胡椒和綠胡椒調製，再加入布蘭迪與紅蔥頭，堆疊出類似大蒜的香氣，真正做到口齒留香。

迷你菲力牛排三明治

牛排切成薄片，口感軟嫩，牛肉的香氣更加濃郁。麵包軟中帶一點嚼勁，有充沛的蛋香和麵粉香。搭配薄薄一層美乃滋與芥末醬，使用真正的芥末籽醬，可以感受到明顯的辛香氣息，與美乃滋的濃郁感相輔相成，滋味鮮明不嗆口。

迷你炸雞漢堡

炸雞外皮薄，保有口感卻不會喧賓奪主。搭配酸香的塔塔醬，加入細碎紅椒，增添清甜的香氣，讓口味更有層次感。

厚切洋蔥圈

這是一道簡單、常見卻令人驚艷的經典小點。

莫爾頓的洋蔥圈超大、超厚，吃起來很過癮！外層炸衣又香又酥但不過於厚重，完美包裹內層甜脆多汁的洋蔥，口感層次豐富。提供番茄醬與松露美乃滋兩種醬料。經典番茄醬酸甜適中，能夠提升洋蔥的清甜。松露美乃滋滿滿的黑松露碎片，松露獨特的香氣一入口便瀰漫整個口腔，與滑順的美乃滋完美融合，增添了一股濃郁的高級感。

店名：莫爾頓牛排館 Morton’s The Steakhouse

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號45F（捷運市政府站）

營業時間：週日至週四 11:30–22:00；週五、六 11:30–23:00

電話：(02)2723-7000

停車資訊：信義微風停車場

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