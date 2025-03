莫爾頓牛排館(Morton’s The Steakhouse)位於國泰置地廣場 45 樓,需從信義微風商場 4 樓轉搭專用電梯,是一間擁有台北高樓景觀的餐廳,享用美食的同時也能有尊貴的用餐體驗。

作為台北景觀餐廳的代表之一,莫爾頓牛排館有寬敞的落地窗,將信義區繁華的都市景觀盡收眼底。

從這裡能夠清楚望見台北 101、台北南山廣場以及台北天空塔,白天可俯瞰熱鬧的商業區街景,夜晚則能欣賞燈火輝煌的天際線,打造浪漫且高級的氛圍。

整體裝潢延續莫爾頓牛排館全球一貫的低調奢華風格,以深色家具搭配柔和燈光,營造典雅舒適的用餐環境,絕對是台北景觀餐廳信義區推薦首選。

想在台北景觀餐廳享受美酒與美景嗎?莫爾頓 Power Hour 提供超划算的調酒,每杯 180 元,無酒精調酒 280 元,價格親民。特別推薦無酒精調酒,不同於一般偏甜的調配,多以果汁為基底,若加入糖漿,比例也很適中。能在信義區牛排推薦的頂級餐廳輕鬆享受質感飲品。

Strawberry Coconut Coupe Mocktail

以可愛的粉紅色呈現,散發濃濃的少女心。飲品口感清新,喝起來像是微酸的草莓優格,微甜不膩。椰奶的加入增添了椰子香氣,讓整體口感更加濃郁細膩。隱約的鳳梨酸甜味則為整體帶來清爽的層次,為傍晚增添幾分甜美與輕盈。

Apple “T” Mocktail

融合蘋果糖漿、檸檬汁與雪碧,帶來蘋果汁般清爽的味道。隨著冰茶的加入,呈現類似烏龍茶的色澤,底部的綠色蘋果糖漿增添了視覺上的層次感。Apple “T” 的茶香清新,與蘋果糖漿的果香交織在一起,既有蘋果的酸甜又帶有淡淡的茶香。

Fly Me to The Moon Mocktail

如果喜歡無酒精的 Cosmopolitan,Fly Me to The Moon 就是你的命定飲品!以蔓越莓汁為基底,並隱約帶有淡淡柳橙汁的清新味道,帶來微妙的層次感,酸甜又解渴。

Aperol Spritz

經典的 Aperol Spritz 是許多人最愛的酒精飲品。莫爾頓的Aperol Spritz酒精味不會太濃烈,接受度很高。漸層的顏色非常夢幻,整體視覺效果更具吸引力,也很適合拍照。Prosecco氣泡酒的果香與Aperol的苦味達到完美的平衡,除了常見的氣泡水,還加入柳橙汁和紅石榴糖漿,讓味道更順口,融合了香檳般的細緻口感與淡淡的果香。非常適合與朋友在台北景觀餐廳中小酌,帶來充滿輕鬆氛圍的夜晚。

莫爾頓牛排館的 Power Hour 時段提供 9 種小點,價格大約是平時的一半,超級划算!特別推薦各式牛肉類小點,每一道都能充分展現莫爾頓一貫的高品質,真的讓人難以取捨。

迷你和牛漢堡

這道雪莉認為是絕對必點!和牛漢堡排厚實多汁,充滿濃郁的牛肉香氣,卻不會有過於油膩的口感。搭配融化的巧達起司片,鹹香濃郁,與漢堡排相互襯托。洋蔥與醃黃瓜片提供爽脆口感,適當地平衡和牛的豐富油脂,讓整體吃起來不膩口,每一口都讓人回味無窮。

牛肉墨西哥餅

玉米薄餅包裹著滿滿的barbacoa,每一口都能嚐到濃郁的牛肉香氣。牛小排經過長時間燉煮,口感軟嫩且肉汁豐富,完全吸收了醬汁的風味,帶著微微的辛香氣息,味道有點像加倍濃郁版本的紅酒燉牛肉。肉質細緻,輕輕一咬就能感受到層層化開的口感和濃濃的牛肉的鹹香。加入醃漬洋蔥與新鮮酪梨,完美平衡整體口感。醃漬洋蔥帶來一絲微酸與脆爽。酪梨則帶來絲滑細膩的口感。每一口都充滿層次感。超級涮嘴,真的是一口接一口,欲罷不能。

菲力三重奏

三塊小菲力牛排搭配不同醬汁,下方墊一小片麵包,吸滿肉汁與醬料,增添風味與口感。

蛋黃奶油醬柔滑細膩,帶有淡淡甜味,與牛排的肉汁融合得天衣無縫。吃完牛排後剩下的醬汁雪莉也不捨得放過,全部用來沾洋蔥圈!黑松露醬鋪滿細碎的黑松露,濃郁香氣撲鼻,讓牛排更添奢華感。胡椒醬與一般濃稠的黑胡椒醬不同,選用黑胡椒、白胡椒、粉紅胡椒和綠胡椒調製,再加入布蘭迪與紅蔥頭,堆疊出類似大蒜的香氣,真正做到口齒留香。

迷你菲力牛排三明治

牛排切成薄片,口感軟嫩,牛肉的香氣更加濃郁。麵包軟中帶一點嚼勁,有充沛的蛋香和麵粉香。搭配薄薄一層美乃滋與芥末醬,使用真正的芥末籽醬,可以感受到明顯的辛香氣息,與美乃滋的濃郁感相輔相成,滋味鮮明不嗆口。

迷你炸雞漢堡

炸雞外皮薄,保有口感卻不會喧賓奪主。搭配酸香的塔塔醬,加入細碎紅椒,增添清甜的香氣,讓口味更有層次感。

厚切洋蔥圈

這是一道簡單、常見卻令人驚艷的經典小點。

莫爾頓的洋蔥圈超大、超厚,吃起來很過癮!外層炸衣又香又酥但不過於厚重,完美包裹內層甜脆多汁的洋蔥,口感層次豐富。提供番茄醬與松露美乃滋兩種醬料。經典番茄醬酸甜適中,能夠提升洋蔥的清甜。松露美乃滋滿滿的黑松露碎片,松露獨特的香氣一入口便瀰漫整個口腔,與滑順的美乃滋完美融合,增添了一股濃郁的高級感。

店名:莫爾頓牛排館 Morton’s The Steakhouse

地址:台北市信義區忠孝東路五段68號45F(捷運市政府站)

營業時間:週日至週四 11:30–22:00;週五、六 11:30–23:00

電話:(02)2723-7000

停車資訊:信義微風停車場

