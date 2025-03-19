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雲林縣北港鎮[旅遊]雲林 2025北港燈會 粼光遶境 越夜越美麗 北港朝天宮與北港老街 台灣文化的瑰寶 不容錯過的文化之旅

2025-03-19 15:15:06 文字：寶貝小飄
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寶貝小飄

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雲林縣北港鎮[旅遊]雲林 2025北港燈會 粼光遶境 越夜越美麗 北港朝天宮與北港老街 台灣文化的瑰寶 不容錯過的文化之旅

台灣這個美麗的島嶼，不僅擁有壯麗的自然風光，更是充滿了歷史與
文化的熱土。而位於雲林縣的北港，不僅以其著名的朝天宮聞名，
還有魅力十足的北港老街，成為遊客探險與尋寶的絕佳去處。
接下來，讓我們深入探索這兩個絕美景點的奧秘！

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探索神聖的廟宇建築 信仰的精神家園 北港朝天宮，作為北港最具代表性
的廟宇之一，建於清康熙年間，承載著台灣人民深厚的信仰。

從廟宇的外觀來看，精美的雕刻與鮮豔的色彩讓人驚嘆不已。這裡供奉
的是媽祖，信徒前來朝聖，祈求平安與順利。而當你在廟內漫遊時，可以
感受到濃厚的宗教氛圍與信仰的力量。

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然而，朝天宮不僅是宗教信仰的象徵，也是一個了解媽祖文化的絕佳場所。
透過參加廟口的文化活動與胞弟會，遊客可以親身體驗傳統的信仰儀式
，進一步了解台灣獨特的民俗文化。

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廟宇香油錢也科技化，可以使用悠遊卡支付香油錢喔!!!

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北港朝天宮迎接媽祖的活動、元宵慶典活動，伴隨著祈安的繞境儀式。
大量的鞭炮和蜂炮在媽祖到來時熱烈歡迎，蜂炮的聲音一直持續到媽祖
回宮後才結束。這樣獨特的宮廟活動，讓人身臨其境，感受到無比的震撼。

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宮廟文化傳統花燈的結合，形成了一場難得的盛典。今年，雲林北港
舉辦燈會，主題為「原鄉在北港，粼光遶境2025永續航行活動」。

台灣燈會的起源源於媽祖信仰，擁有四百年的歷史，緊扣全球永續發展
議題，讓北港燈會享譽國際。即日起至2025年3月2日，將結合鎮內的
歷史建築和古蹟，打造十個燈區，讓北港的夜晚愈加迷人，絕對值得一遊！

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來到北港當然更加不可錯過一旁的北港老街
時光倒流的美好回憶，體驗傳統手作與美食。

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在朝天宮附近，北港老街以其古色古香的氛圍吸引了大量遊客。
這裡的小巷弄古道上，充滿了各式各樣的傳統手工藝品及古早美食，如
古早味冰品、糕餅、鴨肉飯、米果、地瓜、糖果等，讓人宛如時光倒流。
此外，這裡的美食更是不容錯過！推薦品嚐當地特色如花生糖、鴨肉飯
、糕餅、米腸、花生及油條，保證能讓你的味蕾享受一場絕妙的盛宴。

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此外，北港老街除了美食和手作技藝，還聚集了許多融合當地文化的店家。
你可以在這裡找到台灣獨特的藝術品，這不僅是一場視覺及味覺上的享受
，更是一次心靈的洗滌。

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朝天宮一旁的朝聖酒店朝聖行旅，是你兩天一夜探索宮廟之旅的旅宿選擇。

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無論是神聖的朝天宮，還是迷人的北港老街，這兩個景點無疑是雲林縣的
文化瑰寶。它們不僅讓你感受到台灣深厚的歷史與信仰，更創造出難以
磨滅的美好回憶。因此，若你計劃來雲林旅遊，北港絕對是你不容錯過的
目的地！不妨計畫一個兩天一夜深入之旅，讓我們更加融入難得可貴的
廟宇文化體驗。在這片充滿魅力的土地上，共同探尋它的獨特故事與宮廟文化之旅吧！

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北港朝天宮
雲林縣北港鎮中山路178號
開放時間:05:00–00:00

北港老街
雲林縣北港鎮中山路

2025北港燈會
2025-01-24~2025-03-2

 

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