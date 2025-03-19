台灣這個美麗的島嶼，不僅擁有壯麗的自然風光，更是充滿了歷史與

文化的熱土。而位於雲林縣的北港，不僅以其著名的朝天宮聞名，

還有魅力十足的北港老街，成為遊客探險與尋寶的絕佳去處。

接下來，讓我們深入探索這兩個絕美景點的奧秘！

探索神聖的廟宇建築 信仰的精神家園 北港朝天宮，作為北港最具代表性

的廟宇之一，建於清康熙年間，承載著台灣人民深厚的信仰。

從廟宇的外觀來看，精美的雕刻與鮮豔的色彩讓人驚嘆不已。這裡供奉

的是媽祖，信徒前來朝聖，祈求平安與順利。而當你在廟內漫遊時，可以

感受到濃厚的宗教氛圍與信仰的力量。

然而，朝天宮不僅是宗教信仰的象徵，也是一個了解媽祖文化的絕佳場所。

透過參加廟口的文化活動與胞弟會，遊客可以親身體驗傳統的信仰儀式

，進一步了解台灣獨特的民俗文化。

廟宇香油錢也科技化，可以使用悠遊卡支付香油錢喔!!!

北港朝天宮迎接媽祖的活動、元宵慶典活動，伴隨著祈安的繞境儀式。

大量的鞭炮和蜂炮在媽祖到來時熱烈歡迎，蜂炮的聲音一直持續到媽祖

回宮後才結束。這樣獨特的宮廟活動，讓人身臨其境，感受到無比的震撼。

宮廟文化與傳統花燈的結合，形成了一場難得的盛典。今年，雲林北港

舉辦燈會，主題為「原鄉在北港，粼光遶境2025永續航行活動」。

台灣燈會的起源源於媽祖信仰，擁有四百年的歷史，緊扣全球永續發展

議題，讓北港燈會享譽國際。即日起至2025年3月2日，將結合鎮內的

歷史建築和古蹟，打造十個燈區，讓北港的夜晚愈加迷人，絕對值得一遊！

來到北港當然更加不可錯過一旁的北港老街。

時光倒流的美好回憶，體驗傳統手作與美食。

在朝天宮附近，北港老街以其古色古香的氛圍吸引了大量遊客。

這裡的小巷弄古道上，充滿了各式各樣的傳統手工藝品及古早美食，如

古早味冰品、糕餅、鴨肉飯、米果、地瓜、糖果等，讓人宛如時光倒流。

此外，這裡的美食更是不容錯過！推薦品嚐當地特色如花生糖、鴨肉飯

、糕餅、米腸、花生及油條，保證能讓你的味蕾享受一場絕妙的盛宴。

此外，北港老街除了美食和手作技藝，還聚集了許多融合當地文化的店家。

你可以在這裡找到台灣獨特的藝術品，這不僅是一場視覺及味覺上的享受

，更是一次心靈的洗滌。

朝天宮一旁的朝聖酒店、朝聖行旅，是你兩天一夜探索宮廟之旅的旅宿選擇。

無論是神聖的朝天宮，還是迷人的北港老街，這兩個景點無疑是雲林縣的

文化瑰寶。它們不僅讓你感受到台灣深厚的歷史與信仰，更創造出難以

磨滅的美好回憶。因此，若你計劃來雲林旅遊，北港絕對是你不容錯過的

目的地！不妨計畫一個兩天一夜深入之旅，讓我們更加融入難得可貴的

廟宇文化體驗。在這片充滿魅力的土地上，共同探尋它的獨特故事與宮廟文化之旅吧！

北港朝天宮

雲林縣北港鎮中山路178號

開放時間:05:00–00:00

北港老街

雲林縣北港鎮中山路

2025北港燈會

2025-01-24~2025-03-2

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