北港水道頭文化園區以其深厚的歷史背景和獨特的文化特色吸引了

眾多遊客。這裡不僅是欣賞自然風光的絕佳地點，更是探索台灣傳統

文化及歷史的理想場域。接下來，讓我們深入了解這片文化園區的歷史

及特色，以及值得遊玩的亮點。

北港水道頭的歷史可以追溯到日治時期，建於1930年的自來水廠

，採用了當時最先進的設計，為北港居民提供了超過六十年的飲水服務

，並於1997年停止運作。隨後，雲林縣政府對設施和建築進行了修復及

環境整理，並將其規劃為文化園區，俗稱「水道頭」，隨著時代的變遷

，這片土地經歷了多次的改變，從繁榮到衰退，最終轉型為如今的文化園區。

曾是全鎮用水的重要來源，也是北港鎮僅存的日治時期建築代表。

園區內擁有百年老樹、日式建築和生態池，為遊客提供了休閒觀賞的好去處。

十角水塔於1929年建成，高達20.4公尺，為三層樓的鋼筋水泥結構

，底層和二層為十角形，三層為圓柱體，設有半月形格子窗，造型獨特

，為全台唯一。雲林縣政府於2006年將其登錄為縣定古蹟。

日式宿舍群建於1929至1930年間，包括廠長及員工宿舍，廠長宿舍為獨棟

一層木造建築，外牆已改為磚造，而員工宿舍群則為四戶的日式建築，皆於

2010年被雲林縣政府登錄為歷史建築。

區內設有三座濾水池，於1930年建成，透過沉澱作用過濾水中雜質，因其

集水過程緩慢而稱為「慢濾池」，現已改造成為園區內的景觀生態池。

值得一提的是，北港水道頭在近年來的重建過程中，運用了許多地方特色

文化資源，將歷史與現代融合，重新崛起於遊客及當地居民的視野中。

在北港水道頭文化園區，您不僅可以欣賞到風景如畫的獨特造景，還可以

探索多元的文化活動。園區內設有多個展示區，涵蓋了傳統手工藝、文創

藝品和當地特色美食小點等，讓每位遊客都能體驗到台灣獨特的文化魅力。

此外，這裡的環境設計也別具匠心。園區內綠樹成蔭，步道蜿蜒而行，遊客

可以在這裡悠閒地散步，感受自然的氣息。

在北港水道頭文化園區，不定期會有許多限定活動特展和景點不容錯過，

例如近期元宵節所舉辦的燈會展區，主題為「原鄉在北港，粼光遶境2025永續航行活動」。

台灣燈會的起源源於媽祖信仰，擁有四百年的歷史，緊扣全球永續發展議題，

讓北港燈會享譽國際。從即日起至2025年3月2日，將結合鎮內的歷史建築和

古蹟，打造十個燈區，北港水道頭文化園區是燈區中的一個亮點，白天藍天

與白雲的美景交相輝映，讓人感到心曠神怡。到了夜晚，燈光的投射和主燈

的閃耀使得景色更加迷人，絕對值得一探究竟！

北港水道頭文化園區是一個集歷史、文化的休閒勝地。無論您是對歷史

充滿好奇的旅者，還是追尋自然與文化之美的心靈探索者，這裡都能滿足

您的期待。輕鬆自在漫步，享受一段難忘的文化旅程。

水道頭文化園區

雲林縣北港鎮民生路1號

開放時間:24小時

園區文創店家營業時間請參考現場公告

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