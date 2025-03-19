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雲林縣北港鎮[旅遊]雲林 粼光遶境 燈會展區 北港水道頭文化園區 探尋水道頭的發展與變遷 文化創意與自然景觀的融合帶來

2025-03-19 15:15:12 文字：寶貝小飄
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寶貝小飄

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雲林縣北港鎮[旅遊]雲林 粼光遶境 燈會展區 北港水道頭文化園區 探尋水道頭的發展與變遷 文化創意與自然景觀的融合帶來

北港水道頭文化園區以其深厚的歷史背景和獨特的文化特色吸引了
眾多遊客。這裡不僅是欣賞自然風光的絕佳地點，更是探索台灣傳統
文化及歷史的理想場域。接下來，讓我們深入了解這片文化園區的歷史
及特色，以及值得遊玩的亮點。

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北港水道頭的歷史可以追溯到日治時期，建於1930年的自來水廠
，採用了當時最先進的設計，為北港居民提供了超過六十年的飲水服務
，並於1997年停止運作。隨後，雲林縣政府對設施和建築進行了修復及
環境整理，並將其規劃為文化園區，俗稱「水道頭」，隨著時代的變遷
，這片土地經歷了多次的改變，從繁榮到衰退，最終轉型為如今的文化園區。

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曾是全鎮用水的重要來源，也是北港鎮僅存的日治時期建築代表。
園區內擁有百年老樹、日式建築和生態池，為遊客提供了休閒觀賞的好去處。

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十角水塔於1929年建成，高達20.4公尺，為三層樓的鋼筋水泥結構
，底層和二層為十角形，三層為圓柱體，設有半月形格子窗，造型獨特
，為全台唯一。雲林縣政府於2006年將其登錄為縣定古蹟。

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日式宿舍群建於1929至1930年間，包括廠長及員工宿舍，廠長宿舍為獨棟
一層木造建築，外牆已改為磚造，而員工宿舍群則為四戶的日式建築，皆於
2010年被雲林縣政府登錄為歷史建築。

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區內設有三座濾水池，於1930年建成，透過沉澱作用過濾水中雜質，因其
集水過程緩慢而稱為「慢濾池」，現已改造成為園區內的景觀生態池。

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值得一提的是，北港水道頭在近年來的重建過程中，運用了許多地方特色
文化資源，將歷史與現代融合，重新崛起於遊客及當地居民的視野中。

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北港水道頭文化園區，您不僅可以欣賞到風景如畫的獨特造景，還可以
探索多元的文化活動。園區內設有多個展示區，涵蓋了傳統手工藝、文創
藝品和當地特色美食小點等，讓每位遊客都能體驗到台灣獨特的文化魅力。

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此外，這裡的環境設計也別具匠心。園區內綠樹成蔭，步道蜿蜒而行，遊客
可以在這裡悠閒地散步，感受自然的氣息。

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北港水道頭文化園區，不定期會有許多限定活動特展和景點不容錯過，
例如近期元宵節所舉辦的燈會展區，主題為「原鄉在北港，粼光遶境2025永續航行活動」。

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台灣燈會的起源源於媽祖信仰，擁有四百年的歷史，緊扣全球永續發展議題，
讓北港燈會享譽國際。從即日起至2025年3月2日，將結合鎮內的歷史建築和
古蹟，打造十個燈區，北港水道頭文化園區是燈區中的一個亮點，白天藍天
與白雲的美景交相輝映，讓人感到心曠神怡。到了夜晚，燈光的投射和主燈
的閃耀使得景色更加迷人，絕對值得一探究竟！

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北港水道頭文化園區是一個集歷史、文化的休閒勝地。無論您是對歷史
充滿好奇的旅者，還是追尋自然與文化之美的心靈探索者，這裡都能滿足
您的期待。輕鬆自在漫步，享受一段難忘的文化旅程。

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水道頭文化園區
雲林縣北港鎮民生路1號

開放時間:24小時
園區文創店家營業時間請參考現場公告

 

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