每到冬天，說到苗栗採草莓，那真的是人山人海，大家都想來體驗親手摘下紅通通草莓的樂趣對吧！最近新開幕的「赤坡高架草莓園」，而且它還很貼心地附設了一間超有氣氛的「赤坡Ciipoe咖啡廳」。這間店一開幕就變成苗栗咖啡廳的人氣新星，不只可以享受採草莓的樂趣，還能在美美的咖啡廳裡吃草莓甜點、喝咖啡，根本是 苗栗景點2025 必訪的新地標啊。

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「赤坡高架草莓園」跟一般的苗栗草莓園很不一樣，以前去苗栗採草莓，很多都是在地上種的，彎腰彎到腰都快斷了，但是，「赤坡高架草莓園」可是採用了很推的苗栗高架草莓園種植方式，這樣一來，草莓就不會直接碰到泥土，而且重點是，採草莓的時候超級輕鬆，大人小孩都可以很開心地體驗。

想去採草莓的朋友，記得在入口處跟工作人員領籃子跟剪刀，然後他們就會帶你們到高架的草莓園去採摘。這邊的草莓是用秤重來算錢的，想採多少自己決定。而且園區裡面還有簡單的清洗區，採完就可以直接洗來吃，超新鮮。不過要注意喔，因為過年期間人潮太多，目前的現採草莓可能不多，但是大家還是可以進去草莓園走走拍拍照留念。

如果現場採的量不多，也可以直接買店家已經採好的，聽說一斤是700元，好像比前幾年貴了一點點。

再來要好好介紹一下這個名字很特別的「赤坡Ciipoe咖啡廳」。你們知道「赤坡」是什麼意思嗎？原來這是客家話「草莓」的發音「刺波（cii poˊeˋ）」。是不是覺得這個名字聽起來更優雅了呢？咖啡廳的外觀走的是現在很流行的韓系簡約風，看起來就超舒服。

「赤坡Ciipoe咖啡廳」的甜點是看當天甜點櫃有什麼為主，沒有就是賣完了。飲料除了咖啡，也有很多茶可以選擇，不喝咖啡的朋友不用擔心。

他們目前沒有開放預約，都是現場候位的，而且沒有固定的公休日，所以建議大家去之前先打電話問一下喔，電話確認：0923-177-769。貼心提醒，到現場可以先去咖啡廳拿號碼牌排隊，然後再去逛草莓園跟拍照。

咖啡廳裡面的裝潢也很讚，簡約又清新，大片的落地窗讓陽光灑進來，照在木頭桌椅上，整個氛圍超級溫馨悠閒。雖然裡面的座位不多，人多的時候可能要等一下，但是跟情人約會或是家庭聚餐都很適合來這邊放鬆。

「鮮草莓原味千層」（220元），一層層的蛋皮夾著鮮奶油，再淋上店家自己做的草莓醬，上面還有新鮮草莓裝飾，吃起來滑順又充滿草莓香氣，誰受得了！

「草莓巴斯克」（240元），雖然我去的時候可能因為人太多還沒完全退冰，吃到一點冰沙的感覺，但如果順利的話，濃郁的起司香氣一定很棒。

喜歡巧克力的朋友可以試試「鮮草莓巧克力千層」（220元），是巧克力奶油口味的千層蛋糕。

另外還有「鮮草莓熱橙皮布朗尼」（210元），布朗尼上桌前會噴上橙香噴霧，吃起來紮實帶有苦甜巧克力味。

「瑪黑法老王綠茶」（180元）帶有果香，是新鮮茶葉現泡的，還可以回沖兩次。

最特別的是「桂花釀美式」（150元），在美式咖啡裡面加了苗栗特產桂花釀，咖啡香中帶有淡淡的桂花香甜，很有創意而且不會奇怪。

如果你喜歡草莓，又想找一個很有質感的地方放鬆一下，「赤坡高架草莓園」跟「赤坡Ciipoe咖啡廳」真的很值得來一趟。不管是親子出遊、姐妹們的下午茶，還是情侶約會都很適合，保證讓你帶著滿滿的幸福感回家。趁著現在還是草莓季，趕快安排一趟美好的草莓之旅吧！

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赤坡高架草莓園(赤坡CIIPOE咖啡廳)資訊

營業時間：10:00~18:00(無固定店休日，建議事先確認)

地址：苗栗縣大湖鄉義和村淋漓坪7鄰69之1

電話：0923-177-769

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