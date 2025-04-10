【新北金瓜石必去景點推薦】新北市立黃金博物館│九份與金瓜石一日遊(交通、門票、必看亮點與周邊景點全攻略)

探索黃金博物館，親手觸摸大金磚

安妮王在台北、新北自由行中，提到九份、金瓜石半日遊、一日遊親子、家庭、情侶必去的景點推薦，位在新北市瑞芳區的「新北市立黃金博物館」，展示金瓜石地區的採礦歷史與文化，從四連棟、京華堂食用金文創館、金屬工藝館、煉金樓、大地館、共學館、金瓜石太子賓館、輕便台車道、本山五坑、以及能夠親手觸摸大金磚的「黃金館」，讓遊客能夠近距離觀賞這些壯觀的金瓜石礦業文化，是九份、金瓜石自助旅遊的熱門景點之一。

黃金博物館必訪景點全攻略，讓九份、金瓜石一日遊更好玩

「新北市立黃金博物館」不僅展示了豐富的歷史文物，鄰近的景點有九份老街、金瓜石神社遺址、祈堂老街、金瓜石勸濟堂、無耳茶壺山登山步道、報時山棧道等，無論是家庭旅遊、情侶約會、親子活動，或是單純喜愛大自然的人，「新北市立黃金博物館」都是不可錯過的九份、金瓜石代表性景點~

新北市立黃金博物館│交通

Google地圖請點我 > 九份老街到「新北市立黃金博物館」

「新北市立黃金博物館」位於新北市瑞芳區金瓜石，坐落在山坡上，這裡曾是台灣最繁榮的金礦區，現在則是充滿懷舊氛圍的文化景點。

安妮王搭乘965(台灣好行-九份金瓜石線)，從台北大約1小時就到黃金博物館門口了；另外，也可以瑞芳火車站搭公車788、825、826等，約30~40分鐘就能抵達，交通整個超級方便的，超適合來九份慢慢玩、慢慢住~

新北市立黃金博物館│門票

延伸閱讀> 票價與開放時間

一般遊客：80元

新北市之市民、65歲以上年長者(限本國籍)、未滿12歲之孩童、國內各級學校之學生、身心障礙者及其陪伴者、55歲以上之原住民、持有低收入戶證明、持有志願服務榮譽卡之志工、中華民國博物館學會之會員：免費。

來這裡玩，花小錢就能探索滿滿的黃金歷史，超值得!!!

新北市立黃金博物館│園區地圖

延伸閱讀> 園區導覽圖

「新北市立黃金博物館」園區超級大，有黃金館、大地館、四連棟、共學館、煉金館、金屬工藝館等館藏外，還有本山五坑、金瓜石神社遺址、祈堂老街等自然與歷史景點，就能讓安妮王度過悠閒自在的金瓜石半日、一日遊~

台灣早期的公路局客運

安妮王買完票後，首先看到的是一輛老舊的公車，車上標示的「金瓜石-台北」路線，曾是過去連接金瓜石與台北的重要交通工具，曾經載著礦工、旅客，穿梭於九份、金瓜石的蜿蜒山路，如今已停駛並成為歷史見證，也是九份、金瓜石地區懷舊風情的一部分~

新北市立黃金博物館｜金瓜石遊客中心

探索黃金博物館園區的最佳起點

「金瓜石遊客中心」曾是金瓜石礦區的辦公室，如今搖身一變，成為提供導覽、展覽與旅遊資訊的據點，不管是第一次來還是老遊客，都可以在這裡找到寶貴的資訊~

新北市立黃金博物館｜四連棟

穿越到日治時代，沉浸超有味道的日式宿舍建築

「四連棟」曾是金瓜石礦場的高級職員宿舍，主要住的是日本礦場主管。雖然戰後台灣接管礦場，這些宿舍也改由台灣人居住，但日式風格依舊完整保存，現在已被列為歷史建築ㄛ~

怎麼拍都很有復古氛圍

整棟建築由四間日式木造房屋相連而成，濃濃日式風格，有榻榻米、拉門、木製走廊，還有傳統的木造長廊，可以坐著發呆看風景。

充滿日式風情的傳統和室

房間內鋪滿榻榻米，搭配低矮的木桌和坐墊，四周的拉門繪有松樹圖案，充滿禪意，而木製窗戶則讓自然光透進室內，使整體空間顯得寧靜雅致，展現濃厚的日本昭和時代氛圍。

黃金山城的繁華與人文風情

「四連棟」展示當年礦工家庭的生活樣貌，還有一些日治時期的家居用品可以參觀，不僅能夠體驗和風文化，也是一個放鬆身心、感受昔日時光流轉的地方，適合慢慢逛、細細品味~

新北市立黃金博物館｜大地館

大地館，展示地質與礦產的教育館

金瓜石地區之所以能產出黃金，全靠這裡獨特的地質環境；「大地館」則是黃金博物館裡的「地球知識寶庫」，來這裡不只能認識金瓜石的礦產，還能探索大自然的奧秘，絕對是知識型旅人的最愛~

館內詳細介紹了金瓜石的成礦過程，還有各種礦石的知識，展示了各種礦石標本、地質模型，可以學習如何辨識不同的礦物，寓教於樂超有趣~

精美的蕨類植物牆，超美的!!!

「大地館」有一處設計獨特的展示窗，透過木框玻璃與鐵網結構，營造出融合自然與工業風的美感。

玻璃上有各種半透明的蕨類植物，搭配窗內的展示空間，這樣的空間設計，不僅展現了歷史與自然的連結，也讓參觀者在探索文化與歷史的同時，感受到大自然的美麗與細膩~

新北市立黃金博物館｜金瓜石太子賓館

最具日式貴族氣息的文化景點

「金瓜石太子賓館」是黃金博物館園區內的建築，來這裡彷彿走進昭和時代的皇族度假宅邸，為日治時期的高級招待所，後來台金公司也曾用來接待重要貴賓，如今變成開放給遊客參觀的文化景點，超級優雅~

這裡不只是參觀古蹟，還可以欣賞庭院美景，真的有種穿越到日本的感覺，推薦喜歡日式文化的人來這裡拍張美照，感受百年歷史的魅力。

新北市立黃金博物館｜黃金館

黃金館，一次了解金瓜石的黃金傳奇

黃金館的前身是台金公司的辦公室，後來改建成展示金瓜石礦業歷史的博物館；這裡詳細介紹了當年採礦的過程，從黃金如何形成、怎麼開採、提煉到最後變成閃亮亮的金塊，讓旅客對金瓜石的輝煌歲月有更深入的了解~

外觀低調，內在豐富的展品

黃金館是典型的工業風建築，展覽設計得很有趣，除了礦石標本、採礦設備，還有一系列互動體驗區，寓教於樂，大小朋友都能玩得開心~

黃金在手、財富我有

最酷的體驗，就是能夠真正摸到超大純金金磚，據說摸了會財運滾滾來，讓你感受「曾經擁有」的幸福感XD

新北市立黃金博物館｜本山五坑

本山五坑，金瓜石最具代表性的礦坑

這座礦坑在日治時期是金瓜石的主要開採區，曾經蘊藏豐富的黃金與銅礦。當年礦工們從這裡進進出出，日復一日挖掘貴重的礦石，也留下許多動人的故事。

現在的本山五坑轉型為體驗型展區，遊客可以進入模擬坑道，感受幽暗狹窄的礦坑環境，還有生動的燈光與音效，彷彿真的變成一名礦工，親身體驗礦工的辛苦日常><

礦工雕塑，歷史文化觀光勝地

在本山五坑、黃金館前方的雕塑，描繪了三名礦工合力搬運受傷工人的場景，象徵著礦工們在艱苦的採礦環境下彼此扶持、不離不棄的精神，不僅是對過去礦工辛勤工作的致敬，也能欣賞美景，感受深厚的礦業歷史~

新北市立黃金博物館｜輕便台車道

充滿懷舊氛圍的小徑

日治時期，金瓜石的礦業繁榮，為了運送礦石，建造了這條輕便軌道，如今礦業雖已停歇，這條軌道卻成為歷史的見證。

輕便台車道，如今變成一條懷舊散步路線，沿途風景優美，可以俯瞰金瓜石山城，還有機會拍到超復古的台車展示，感受歷史與美景交織的時光歲月~

新北市立黃金博物館｜金屬工藝館

可愛的運金獸，招來財氣與富貴

在「金屬工藝館」附近，有一組獨特的金屬雕塑，由金屬墊片焊接而成，象徵著金瓜石過去的礦業繁榮，也與黃金的意象相呼應。圓滾滾的外型加上閃閃發亮的金屬質感，充分展現金屬工藝的獨特魅力，讓安妮王聯想到財富與富貴，十分討喜~

金屬工藝館，好多金飾成品><

金瓜石不只盛產黃金，這裡的礦業技術、金工技藝也非常厲害，博物館把這些傳統工藝保存下來，讓大家可以更了解金屬加工的魅力。

「金屬工藝館」是日式混合西式的老屋，簡約低調，帶著一點懷舊氣息；展示各種金工藝術品，像是精美的飾品、雕刻，甚至還有黃金打造的藝術品，超華麗的~

新北市立黃金博物館｜煉金樓

最能感受到「黃金傳奇」的地方

牆上有關於礦物特性、開採歷史與用途的詳細介紹，讓遊客能深入了解這片土地如何孕育黃金與其他礦產；另外，「礦物顯微觀察」與「礦物固料製作過程」展區，讓旅客可以更直觀地認識礦石如何從原始狀態轉變為各種工業或藝術材料~

如果逛累了，不妨到煉金樓看看影片吧~

金桑的山城歲月，帶領觀眾走入金瓜石的礦業全盛時期，透過金桑的回憶，生動地呈現當時水金九地區礦工們的生活點滴。彷彿與金桑一同穿越時光，感受那段充滿汗水與情感的歲月><

新北市立黃金博物館｜共學館

共學館，人文X書籍X好去處

原本是日治時期的金瓜石社會俱樂部，當時是給礦工與當地居民交流、學習的地方。

這裡常舉辦各種講座、工作坊，像是礦工故事分享、環境教育課程等，是一處學習空間，結合歷史、文化與體驗，讓旅客能更深入了解金瓜石的礦業故事~

新北市立黃金博物館｜京華堂食用金文創館(伴手禮)

看黃金、吃黃金、買黃金

京華堂最早是專門製作金箔工藝的品牌，而「京華堂食用金文創館」是一個結合黃金與美食的特色館，來這裡不只可以參觀金箔製作過程，還能親自動手DIY金箔點心，品嚐奢華的黃金甜點，讓你可以「吃黃金」，體驗貴氣滿滿的味覺饗宴，還能帶些金箔伴手禮回家，最適合拍美照炫耀一波><

最佳伴手禮 黃金碎片招財開運酒

這款酒瓶呈現金字塔形狀，瓶內含有可食用的金箔碎片，象徵財運與尊貴，搭配金色包裝，非常符合台灣人對好運與吉祥的喜愛，超級適合作為送禮或收藏的特色伴手禮~

新北市立黃金博物館｜附近景點推薦

景點：無耳茶壺山登山步道

地址：224新北市瑞芳區

營業時間：24小時

無耳茶壺山登山步道，金瓜石最特別的登山路線!!!

因山頂的大岩石形狀像茶壺，但「壺把」因風化消失，才有了「無耳茶壺山」這個有趣的名字。

在登山途中，可以沿路俯瞰九份、金瓜石、陰陽海，甚至遠眺基隆嶼。天氣晴朗時，藍天白雲與蜿蜒的海岸線交織成一幅美麗畫作，超震撼；如果喜歡輕健行，又想挑戰一點點冒險的旅行者，無耳茶壺山絕對值得一爬ㄛ~

景點：金瓜石神社遺址

地址：224新北市瑞芳區金光路8號黃金博物館營業時間：

金瓜石神社遺址，充滿歷史氛圍的秘境

曾是日治時期供奉日本神祇的神社，如今僅存鳥居、石燈籠與基座，走上石階，沿途綠意盎然，微風輕拂，帶著些許神秘感，不僅適合歷史愛好者探訪，也是一個能讓旅人沉澱心靈、欣賞大自然美景的好地方。

唯獨，需要爬很多石梯，不常運動的安妮王，花了好大的力氣，才慢慢爬上去QQ

景點：祈堂老街

地址：224新北市瑞芳區祈堂路165號

官網：https://tour.ntpc.gov.tw/zh-tw/Attraction/Detail?wnd_id=60&id=110857

祈堂老街，寧靜與悠閒的懷舊感

由於安妮王早上在九份、金瓜石爬了好多階梯，看到遠在天邊的「祈堂老街」，發現看到這滿滿的石梯，已經走不動了，只能遠遠的從金漫會館附近拍一張留念QQ

早年因金礦開採而興盛，「祈堂老街」保留了許多日式建築與老屋，這裡沒有商業化的喧囂，反而多了幾分純樸與在地風情，適合慢慢散步、欣賞老房子、感受昔日礦工生活的點滴。

新北市立黃金博物館│評價

新北市立黃金博物館，來場九份知性之旅!!!

結合礦業歷史、文化與自然景觀為特色的「新北市立黃金博物館」，位於九份旁的金瓜石，這裡過去是日治時期的重要金礦產區，隨著礦業沒落與新北市政府改建，讓這段輝煌的淘金歷史得以傳承。

在這裡，可以親手觸摸真正的金磚，還能參觀當年礦工的宿舍、礦坑遺跡，甚至體驗模擬淘金活動，感受當年礦工的日常生活。讓旅客一邊探索歷史、一邊享受大自然的魅力，是九份之旅不可錯過的一站~

新北市立黃金博物館│旅遊資訊

景點：新北市立黃金博物館

地址：224新北市瑞芳區金光路8號

營業時間：09:30–17:00(平日)、09:30–18:00(假日)

官網：https://www.gep.ntpc.gov.tw/

九份、金瓜石旅遊景點、美食、住宿-大彙整

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