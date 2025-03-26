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【台北食記】蔡迪化街古早味蚵嗲 - 假日生意超好的炸物小吃，必點蚵嗲、韭菜條、菜頭粿

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2025-03-26 18:16:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【台北食記】蔡迪化街古早味蚵嗲

 

蔡迪化街古早味蚵嗲在迪化街一帶也經營很久的時間，生意一直都非常好，從原本的小攤販發展成現在的店面，用餐環境也更棒，店內的必吃的除了招牌的蚵嗲，韭菜條和菜頭粿也是熱門必點，當天是假日下午造訪排隊排了約20分鐘才入內用餐。

搭乘捷運至北門站3號出口出，步行約10分鐘，開車前往可停附近的大稻埕公園地下停車場，步行約5分鐘可抵達。

【台北食記】蔡迪化街古早味蚵嗲

▲蔡迪化街古早味蚵嗲位在兩層樓的紅磚建築，遠遠的就看到門口滿滿的排隊候位人潮。

 

【台北食記】蔡迪化街古早味蚵嗲

▲廚房內的油鍋只有一個，老闆熟練的在油鍋旁忙碌著。

 

【台北食記】蔡迪化街古早味蚵嗲

▲蔡迪化街古早味蚵嗲菜單：蚵嗲有1個和3個選項，其他還有肉嗲、菜頭粿、韭菜條、蛤仔湯、蚵仔湯和鹹蜆仔。

 

【台北食記】蔡迪化街古早味蚵嗲

▲店內1樓和2樓都有用餐空間，不過店內狹小加上滿滿的用餐人潮顯得有些擁擠，當下無法好好欣賞這棟老宅的美。

 

【台北食記】蔡迪化街古早味蚵嗲

▲桌上有胡椒、蒜泥和辣椒等調味。

 

【台北食記】蔡迪化街古早味蚵嗲

▲我們分別點了蚵嗲 55元韭菜條 30元菜頭粿 30元

 

【台北食記】蔡迪化街古早味蚵嗲

菜頭粿表皮煎得金黃酥脆，嚼在嘴中有濃濃米香，即使不沾醬也很好吃。

 

【台北食記】蔡迪化街古早味蚵嗲

【台北食記】蔡迪化街古早味蚵嗲

【台北食記】蔡迪化街古早味蚵嗲

蚵嗲外皮炸得非常酥裡面的餡料有滿滿的蔥花和少量的蚵嗲，蚵嗲是小顆的，整體吃起來口感偏濕軟，不是我愛的類型。

 

【台北食記】蔡迪化街古早味蚵嗲

韭菜條口感脆嫩但有些油膩，吃多了會有點反胃，如果瀝油能更徹底會更好些。

 

雞蛋糕短評：店內一樓和二樓都有用餐座位，但座位不多假日常需排隊等候，必點品項為除了炸蚵嗲，韭菜條和菜頭粿也是大家常點的，蚵嗲炸得酥酥的但蚵仔很小顆沒什麼記憶點，菜頭粿有濃濃米香外皮炸得焦香。


用餐環境★★★★
餐點★★★☆   
服務★★★☆
CP值★★★☆


【蔡迪化街古早味蚵嗲美食資訊】

地址：台北市大同區民生西路362巷40號
電話：0225555783
官網：無
營業時間：10:00–17:30 (周一公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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迪化街古早味蚵嗲

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美味度
3.94
服務品質
3.94
裝潢氣氛
4.06
CP值
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