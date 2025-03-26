【台北食記】蔡迪化街古早味蚵嗲

蔡迪化街古早味蚵嗲在迪化街一帶也經營很久的時間，生意一直都非常好，從原本的小攤販發展成現在的店面，用餐環境也更棒，店內的必吃的除了招牌的蚵嗲，韭菜條和菜頭粿也是熱門必點，當天是假日下午造訪排隊排了約20分鐘才入內用餐。

搭乘捷運至北門站3號出口出，步行約10分鐘，開車前往可停附近的大稻埕公園地下停車場，步行約5分鐘可抵達。

▲蔡迪化街古早味蚵嗲位在兩層樓的紅磚建築，遠遠的就看到門口滿滿的排隊候位人潮。

▲廚房內的油鍋只有一個，老闆熟練的在油鍋旁忙碌著。

▲蔡迪化街古早味蚵嗲菜單：蚵嗲有1個和3個選項，其他還有肉嗲、菜頭粿、韭菜條、蛤仔湯、蚵仔湯和鹹蜆仔。

▲店內1樓和2樓都有用餐空間，不過店內狹小加上滿滿的用餐人潮顯得有些擁擠，當下無法好好欣賞這棟老宅的美。

▲桌上有胡椒、蒜泥和辣椒等調味。

▲我們分別點了蚵嗲 55元、韭菜條 30元、菜頭粿 30元。

▲菜頭粿表皮煎得金黃酥脆，嚼在嘴中有濃濃米香，即使不沾醬也很好吃。

▲蚵嗲外皮炸得非常酥，裡面的餡料有滿滿的蔥花和少量的蚵嗲，蚵嗲是小顆的，整體吃起來口感偏濕軟，不是我愛的類型。

▲韭菜條口感脆嫩但有些油膩，吃多了會有點反胃，如果瀝油能更徹底會更好些。

雞蛋糕短評：店內一樓和二樓都有用餐座位，但座位不多假日常需排隊等候，必點品項為除了炸蚵嗲，韭菜條和菜頭粿也是大家常點的，蚵嗲炸得酥酥的但蚵仔很小顆沒什麼記憶點，菜頭粿有濃濃米香外皮炸得焦香。



用餐環境★★★★

餐點★★★☆

服務★★★☆

CP值★★★☆



【蔡迪化街古早味蚵嗲美食資訊】

地址：台北市大同區民生西路362巷40號

電話：0225555783

官網：無

營業時間：10:00–17:30 (周一公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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