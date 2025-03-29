位於彰化火車站附近的忠權3D彩繪社區，是親子出遊和拍照打卡的絕佳選擇

這個社區以「忠權=忠犬」的概念發想，因此社區內布滿了狗狗主題的3D彩繪畫作

不僅充滿趣味，還能讓你與畫中的狗狗們產生有趣的互動

走進社區，你會被色彩繽紛的牆面吸引，每個角落都精心繪製著栩栩如生的3D狗狗彩繪

從忠實的柴犬到調皮的小獅犬，狗狗們的表情和動作活靈活現，讓人忍不住拍照留念

這些立體感十足的彩繪畫作，不僅適合大人小孩一起玩樂拍照，也是網紅們的打卡聖地

忠權3D彩繪社區

地址：彰化縣彰化市辭修路128巷與自立街交叉路口 (24小時開放)

滿牆的狗狗3D圖真的是每一面都超吸睛，隨便走到哪個角落，都能發現不同風格、表情逗趣的狗狗彩繪

不管是擬真感還是3D立體效果，都讓每一張照片充滿樂趣，難怪大家都會忍不住拍好拍滿

尤其是每幅彩繪都設計得非常有互動性，無論是擺拍還是即興搞怪，照片都會變得更加生動有趣，讓人忍不住一直按下快門

從搞笑到萌系的狗狗主題，完全滿足了網紅和親子拍照打卡的需求，真的是讓人一拍就停不下來

不僅拍得好看，還能製造出各種創意照片，真的推薦大家帶著相機或手機來這裡瘋狂打卡，絕對是個讓你拍個夠的好地方

巷子裡頭還隱藏著更多驚喜的3D彩繪，讓人走著走著就會被色彩鮮豔的畫作吸引

每轉一個巷口，就像進入新的小天地，帶來不同的視覺享受，不同角度還能拍出更多創意美照

這些隱藏在巷弄深處的彩繪圖案，不僅豐富了整個社區的氛圍，也讓整趟旅行變得更有趣味

大家記得來這裡走過千萬別錯過，深入小巷裡探索每個角落

不僅能捕捉到更多拍照素材，還能發現獨特的彩繪作品，說不定就遇到特別好拍的3D狗狗場景呢

忠權3D彩繪社區裡那一棟棟繽紛的房子真的非常吸睛

遠遠看過去就像是被上了彩虹般的色彩，讓整個社區都充滿活力

這些色彩斑斕的房屋搭配上可愛又生動的3D狗狗彩繪

不僅讓整體氛圍變得更歡樂，還讓每個角落都成了打卡熱點

這裡的廁所管理非常用心，定時有人來清掃，維持著整潔的環境，讓人感覺非常舒服

如果你正在找彰化附近的免門票景點，忠權3D彩繪社區絕對是不可錯過的選擇！來這裡和狗狗們一起創造更多的拍照回憶吧

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