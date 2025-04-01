位在新北雙溪牡丹與瑞芳三貂嶺兩地的三貂嶺生態友善隧道一直以來都是Ann和榜哥想去走訪的景點之一，這次結束雙溪老街、雙溪市場之旅後，就臨時決定要來三貂嶺生態友善隧道走走，但要記得來訪三貂嶺生態友善隧道之前可要線上預約，沒有預約是無法進入隧道內。

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三貂嶺隧道-交通位置

三貂嶺生態友善隧道位在新北雙溪牡丹與瑞芳三貂嶺兩地，雙向都皆可通行。

開車：可將車停放在瑞芳段-金字橋下停車場；停放在雙溪段-牡丹車站周邊的停車格，再慢慢步行(或是騎乘YouBike)至三貂嶺生態友善隧道。

火車：牡丹車站下車後，步行約1公里可抵達三貂嶺生態友善隧道；三貂嶺車站則是要步行約2.3公里。

YouBike：牡丹車站、猴硐車站、三貂嶺車站附近的金字橋旁設有微笑單車站(YouBike2.0)，如打算騎乘自行車的朋友，可搭車或開車至這三個點。

三貂嶺隧道-預約方式

開園時間：08:30-16:30，每週一休園；無須收取任何費用。

三貂嶺生態友善隧道全面採網路預約制，現場無開放候補，沒預約的朋友，千萬別傻傻得要過來候補！

可於前往隧道日的前14天起中午12時做線上預約→預約網站。

如需要參與現場導覽的朋友要自行勾選，每日的時段為09:00以及14:00，須在牡丹休憩站集合出發。

入場時，需出示預約時的QR CODE，最晚於每梯次開始後2小時內完成報到，逾時不候。

三貂嶺隧道-環境介紹

這天我們是將車停在牡丹車站旁的停車場，在慢慢步行約1公里來到牡丹站休憩區報到，報到後工作人員會蓋手章，當日可多次進出。

三貂嶺生態友善隧道的總長3.19公里，是全台第一條鋼筋自行車道，沿路都是步行在鋼筋上且鋼筋間隔縫隙略大，所以要小心隨身的物品，以免掉落就GG。

三貂嶺生態友善隧道主要是由舊三貂嶺隧道以及三瓜子隧道串連而成，在舊三貂嶺隧道的隧道二側皆有照明，不需要特別帶手電筒或是打燈，減少光害也較不會影響蝙蝠生存。而隧道裡因有水流進入，其中有一段形成了天然鐘乳石景觀，另外每100公尺就會有地標，可以暸解自己到達何處了，同時會可以來到”雙溪與瑞芳”的交界處喔！

三貂嶺隧道-蝙蝠棲息區

約莫走到舊三貂嶺隧道偏後段一點點，可看到工作人員站守著，抬頭一看才知道這裡有一大群的蝙蝠正在棲息，工作人員會提醒可拍照，但千萬不要使用閃光燈！我們全家人是第一次這麼近距離觀察蝙蝠，真的覺得相當有趣。

三貂嶺隧道-美拍位置

三貂嶺生態友善隧道內，人氣最夯也最美拍的位置就是在三瓜子隧道的洞口處，腳下的水是人工匯集而成，不用擔心水會乾掉，任何時段來這都能和水影入鏡，若是時間剛剛好，還能和火車一同入鏡。這天我們是假日來訪，當下的那個時段，排隊拍照的人多到誇張，我們家也就簡單拍了一張全家福打卡照就離開。

三貂嶺隧道-注意事項

建議腳程不好的朋友，可租借自行車或是自備好自行車前往。

若是像我們將車停在牡丹車站，從牡丹段出發走到瑞芳段，有三種方式可以回到牡丹站。

1. 原路回去

2. 步行2.3公里到三貂嶺車站-搭火車返回牡丹車站

3. 步行3公里到猴硐車站-搭火車返回牡丹車站

若是只想在三瓜子隧道的洞口處拍美照，建議將車停在金字橋下，步行過去會比較近，但切記都是要預約才能入隧道喔！

三貂嶺隧道-周邊景點

三貂嶺生態友善隧道鄰近的景點還有猴硐貓村、瑞三鑛業整煤廠、牡丹老街(但店家攤販不多)，也還能到雙溪老街、雙溪市場吃吃喝喝或是瑞芳車站的瑞芳美食廣場吃吃喝喝，再到九份看看夜景都是挺不錯的安排喔！