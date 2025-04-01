小涼去年到曼谷吃喝玩樂有留下遺珠，就是竟然沒有體驗到泰國美甲、泰服以及按摩啦!今年好姊妹們再相約時，小涼就特別跟泰國好友說你一定要帶我去體驗!!!! 所以我們就找了一天先去做美甲再去拍美美的泰服，最後去按摩舒壓後回家睡覺，有沒有很豐富啊!

我們這次剛好入住 曼谷四面神君悅酒店 ，所以直接走空橋過來 Gaysorn Village 位在B1的”CHABA Nails & Eyelashes Pro“做美甲，一整個就是超順的行程！！

CHABA Nails & Eyelashes Pro – Gaysorn Village

地址：999 ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ Phloen Chit Rd, ลุมพินี Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

電話： +66 2 656 1022

營業時間：10:30~21:00

臉書粉絲頁： https://www.facebook.com/Chabanailspa

Chaba Nails & Eyelashes Pro在Gaysorn Village B1樓層的分店地理位置真的很便利，只要搭BTS到(Chit Lom奇隆站)步行距離4-5分鐘，對面就是 四面佛商場Erawan Bangkok 以及Central world。

CHABA Nails & Eyelashes Pro的店面一整個走奢華風格，以時尚白為主加上大理石紋路的裝潢超美，且這邊美甲師不少，各個動作迅速又專業！！

這邊的色卡真的很多，有單色、漸層、貓眼、暈染等，在依照自己喜歡的顏色來做變化。

亦有範例可以參考，不管是可愛的、華麗的、浮誇、節日款通通都有！

最特別的是這種直接提供你按摩座椅，讓你享受美甲、美腳的保養或光療時，亦可讓身體紓壓，舒服到稅著都是常有的事情喔！

不要想說外觀看起來如此高貴，就不敢踏進來，這邊的價格都是透明化！！

小涼這次做的是手腳保養＋光療，由兩位專業的美甲師一起為我服務，其實這樣也節省了不少時間呢

看看我家S舒服的都要睡著囉！有多享受你就知道囉～～～

這位男生美甲師很專業，前置磨甲不會讓我有不舒服的感覺！

且這邊所有的器械都是有消毒過，大家可以安心！

指甲邊的死肉也會幫忙去除，還原一個手手變嫩的概念！

最後再依照小涼所選的顏色來擦上，這色澤比較偏寶石紅更能讓手顯白，因為怕有點單調，又請美甲師幫我貼上一個小鑽，來點小心機！

基礎保養不管是手或腳都一樣，拋光、磨腳、去角質層，但小涼最在意的就是技術，不要磨得太過、不要剪到我的肉、不要讓我覺得有任何不舒服，其實就很ＯＫ囉！！尤其過程中又有按摩座椅，真的讓人好享受，要不是要拍照跟大家分享，我還真想睡一下XD

給大家看看成品，左邊是還沒做前，右邊是變美後，有沒有覺得小涼的手腳變得好細嫩～～

穿上涼鞋拍起來，我的腳更顯白耶！開心～～

尤其做好美甲後，我們立馬跑去穿泰服拍照，讓自己宛如是泰國貴婦般的閃亮耀人呢

來到泰國曼谷一定要來一次 泰服 體驗啦！！這一間 Cherd – Chay Thai Glory 位在曼谷Sam Yot老城區，不只是採預約制，且提供舒適的泰服體驗環境，重點是這邊提供的都是手工刺繡華麗泰服，男女都有，就連搭配的飾品部分選擇也超多，有別於一般泰服店，Cherd – Chay Thai Glory 還有提供室內攝影棚，不想因為妝髮都弄好出去拍照因流汗變醜，來這體驗拍美美的泰服照也是你最佳選擇！！

Cherd – Chay Thai Glory

地址：374-376 fl.2 Chakkapaddiphong road Baan Bat, Pomprabsutruphai, Bangkok, Thailand.

電話：+66 82 261 4455

營業時間：上午10:00~下午6:00(週一公休)

臉書粉絲頁： https://www.facebook.com/CherdChayThaiGlory

Cherd – Chay Thai Glory 交通方式：

★ 搭乘MRT到Sam Yot站，出站步行約20分鐘左右即可到達(建議手機開導航跟著走)。若是不想走路，可以在Sam Yot站外面搭摩托計程車前往，約3分鐘左右即可到達。

★ 使用Bolt或Grab叫車。

Cherd – Chay Thai Glory是由Thammanurk Tassie女士所創辦，她對泰國傳統文化充滿了熱愛，加上母親是位手藝超棒的老裁縫師，更為了讓更多人可以接觸到泰國的傳統服飾，便選在這有歷史文化的百年老屋內設立了這間Cherd – Chay Thai Glory工作室。

每一件泰服都是手工刺繡且質料相當的好。摸起來細緻柔軟，穿在身上更是舒服，且非常有華麗感，不會是很粗糙又俗氣的服裝，這也是小涼很推薦大家來這的因素之一。

除了傳統手工刺繡泰服以外，還有提供泰國學生服裝喔！

頭飾、腰帶也不少，都是金黃也不少，都是金璧輝煌且質感超好！

手環都是整組的，有銀有金，我都交給美麗的創辦人幫我搭配～

整組的項鍊、耳環也不少，甚至有手提包、扇子等小物。

室內拍照，還有提供鞋子更換喔！

其實泰服那麼多，小涼也不知道該如何選擇適合自己的顏色，這時候就完全交給創辦人Thammanurk Tassie吧！她獨特得眼光會依照你的身型、膚色來建議你適合的色澤以及搭配的飾品，完全讓人可以放空變美的泰服體驗，一整個完全適合我這個懶人！當然你自己如果有對其他顏色的喜愛也可以告知喔！

傳統的泰服是完全沒有辦法自行處理穿塔，這也是Cherd – Chay Thai Glory堅持採預約制的因素，一個時段只接待一組客人，讓顧客有著賓至如歸的VIP服務啊！！

對了！為了呈現最亮麗最美的泰服，建議女生自備無肩帶內衣或 NuBra，但就算萬一像小涼是穿有肩帶的內衣也不用擔心，在著裝時將單側肩帶拉下放入泰服內，也沒人知道XD

如果可以，小涼強烈建議大家可以一起在這邊把妝髮弄好，不用自己搞東搞西的累累，美美的拍照不是特別輕鬆嗎？

當天搭配的飾品、項鍊小涼好喜歡，還直問店家要去哪裡買呢

室內有好多地方可以取景，怕熱的我們就不出門囉！直接在室內拍拍美照～～

來一張小涼裝可愛的泰服照，超愛這些繽紛的飾品！

好啦！手牽手，記得這個月領薪水，要拿來孝敬老木ＸＤ

跟著好姊妹一起出國，可以一起玩樂、一起體驗新事物、一起變美、一起拍美照，真的很幸福！！

Cherd – Chay Thai Glory 的店址位在曼谷Sam Yot老城區，周邊就有金山寺、且寺廟平時觀光客不多，穿著泰服前往拍照，不用人擠人且不用擔心拍到一堆路人，可以很自在輕鬆的美拍喔！而且店家還有提供專屬嘟嘟車代租服務，專業攝影師跟拍、隨行專員服務喔！！有需要任何服務都可以在預約時，做詢問！！

臉書粉絲頁： https://www.facebook.com/CherdChayThaiGlory

EOI SPA & Massage 位於 BTS（Phrom Phong澎蓬站）附近，只要搭到Phrom Phong 站，再由１號出口走到（EmQuartier）Waterfall GF層門口等候，就會有接駁車(圖下)來接你了喔！（記得先預約才享有如此尊榮的禮遇）。

大廳寬暢也很溫馨，加上店長是台灣人更讓人覺得好像到朋友家般的親切，也不用擔心溝通問題！！因為小涼忘了拍到左後方的櫃子，所以就以文字告訴大家，如果你們按摩過後也喜歡草藥球，這邊也有販售，只要將草藥球浸泡水濕後，放入電鍋蒸熱就可以拿出來像熱敷這樣，那邊不舒服那邊按壓下即可！！

這次經由在地好友推薦來到 EOI SPA & Massage 體驗很特別的”生薑.暖油+草藥球按摩”，很獨特的是真的拿當日購買的生薑切片並浸泡過熱油，再由按摩師放在手心，沿著身體去按壓，當下暖呼呼的真的很舒服，

還有一種是熱石‧暖油按摩，可依照自己喜歡的試試，但你應該會跟小涼一樣體驗過生薑暖油得按摩就回不去囉！！因為當下舒服、回到飯店又有好眠～～

不管你要做的療程按摩是哪一種，只要有以下症狀 一定一定 要先告知店家喔！！

這邊以現金或信用卡支付都沒問題，只是信用卡支付需再加收3%的手續費喔！

小凉今日體驗的療程＂生薑·暖油按摩＋草藥球按摩＂

首先會油按摩師先替你將腳洗乾淨後，再上樓！！

我們是姊妹一起來體驗，所以這邊也有為了閨密、情侶、夫妻所準備兩人房的按摩房間，且會替顧客準備免洗內褲換上，在開始進行療程～

這就是我們等等要用的薑片，EOI SPA & Massage用的東西都很真材實料，在按摩師幫你紓壓的過程中，可以去感受到身體的放鬆！

就是這個生薑，浸泡過熱油後放在手心上，在按壓推拿肌膚的每一處，最後還會將帶有溫熱的生薑放在你身體的每一個部位，讓身體都暖暖的！強烈建議有手腳冰冷問題的女孩可以來試試唷！

其實我又是一下子就睡著了! 醒來後，一整個就是舒暢且覺得身體變得好輕盈，很輕鬆！！

小凉真的愛上草藥球按摩，那溫溫熱熱的暖流經過按壓透入肌膚的每一處，且味道不難聞，個人還滿喜歡這種天然的氣息，真的很舒服！

按摩結束後，如果你覺得滿身精油不舒服，可以在浴室裡簡單沖洗再離開唷！

下樓時，店家已經準備好茶點了！讓我們剛舒展後身體補充點熱量，真的好窩心。記得先預約再過來，享受不一樣的生薑·暖油按摩＋草藥球按摩唷！！

EOI Spa & Massage

地址：Nakhon, 24/3 SOI. CHAROEN NIWET, PRAKANONG, Khlong Toei, Bangkok 10110泰國

電話：+66 097 139 5486、+66 02 04 74186

營業時間：10:00-22:00

臉書粉絲頁： https://www.facebook.com/Eoispa

ＩＧ： https://www.instagram.com/eoispa/

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