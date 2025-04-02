邑鐵板燒｜韓國人來台必吃超夯鐵板燒，百元價享受高檔餐廳等級。

近期在韓國爆紅的平價鐵板燒 ! 就是台中車站附近的這家【邑鐵板燒】，在地擁有30年的老字號歷史，主打用百元價享受高檔水準，店裡的老師傅雖然沒有包手，但都是高檔鐵板燒出身，經驗豐富且手法純熟，連簡單的蔬菜都炒得超級香， 食材新鮮未經過醃漬或是使用其他加工半成品 ，以精湛廚藝強調出食材本身的風味，喜歡鐵板燒的一定要收藏這家!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

邑鐵板燒 環境分享

▼【邑鐵板燒】位於台中市東區大智路 63 號，交通位置相當方便，距離台中後火車站步行走5分鐘即可抵達，就在大魯閣新時代購物中心斜對面，特約停車場是振興路上的「昶穎停車場(原振興停車場)」和收費立德地下停車場。

▼【邑鐵板燒】用餐環境明亮寬敞，就算是平日生意也是超級好，空間分為兩個鐵板座位區，很適合多人聚餐和慶生。

▼【邑鐵板燒】L 型的鐵板座位區，可以近距離觀賞師傅在鐵板上現場烹飪過程，光看著滋滋作響的模樣，就忍不住讓人覺得口水直流~

▼【邑鐵板燒】對用料有著一定的堅持：牛排只用原塊肉自行手工挑膜處理；海鮮是從附近的市場當日現場採買，食材新鮮未經過醃漬或是使用其他加工半成品 ，沿用傳統料理方式，使用自熬醬油和奶油調味，就連蒜片都是店家自己切片油炸，真的非常用心~

▼【邑鐵板燒】點餐均會附贈白飯和玉米濃湯，白飯使用濁水溪一等米，口感粒粒分明帶有甜香；玉米濃湯也是從「炒麵糊」慢慢熬煮，不用現成濃縮粉香濃不膩口。

▼【邑鐵板燒】提供冰涼香甜的冬瓜茶無限享用，也有販售瓶裝罐裝的果汁、茶、汽水、啤酒。(酒後不開車，安全有保障)

▼它們家的鐵板燒配菜附高麗菜和豆芽菜，如果有不要的可以改成季節時蔬，比起一般鐵板燒多了一種可以選，用奶油炒起來香氣十足，沒有過多調味，爽口不油膩。

邑鐵板燒 菜單

邑鐵板燒 餐點介紹

A5黑毛牛排(100g)💰410元 特餐💰590元

▼五百元有找就能吃到A5 黑毛牛排~精選穀料飼養的下後腰脊翼板肉，建議五分熟是最美味的熟度，油花分布均勻肉質軟彈，一咬下去牛肉香氣瞬間炸開，同時帶有迷人的肉甜香!

▼升級套餐即可多享有鮮蝦，另外也有花枝和鮮蚵等可選擇，鮮蝦更是已經貼心去殼，簡簡單單的調味就很好吃~

鮮嫩香蒜雞腿排💰300元

▼同樣毫不遜色的鮮嫩香蒜雞腿排，可以「鮮嫩香蒜雞腿排」或「鮮嫩蜜汁雞腿排」兩種口味二擇一，雞肉外皮煎得恰恰恰，肉質軟嫩咬下帶有些許肉汁，搭配它們家自製的蒜片超加分~

鮮炒花枝💰270元

▼鮮炒花枝是使用真材實料的花枝，而不是白魷魚，肉質咬起來較為厚實，口感柔嫩彈牙，鮮香鹹非常下飯涮嘴!

鮮干貝💰250元

▼重本使用北海道生食級的鮮干貝，這個價格就能吃真的很佛，滑嫩的口感多汁又鮮甜，單吃就相當有味道~

甜點 – 香蕉或芋頭餅

▼鐵板燒贈送的甜點二選一，居然是現煎的香蕉和芋頭餅，在鐵板的溫度香煎加持之下，甜度跟香氣都更濃厚，但有鐵板獨特的焦香超好吃！

邑鐵板燒 心得分享

老字號的餐廳就是厲害!這家【邑鐵板燒】雖然價格平價，卻有著超乎想像的水準，從蔬菜、主餐到甜點，每一道都讓人驚艷到不行，難怪紅到連韓國人都特地跑來朝聖!

邑鐵板燒 店家資訊

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電話 : 04-2221-6462

地址：台中市東區大智路63號

營業時間 : 1130-1430 1700-2100(平日）/11:30-21:00

（週末及國定假日）/如遇國定假日週二不休息

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