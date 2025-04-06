來到日本名古屋，咱家有個地方很推薦朋友去走走【熱田神宮】。
環境優美、占地大、而且就位在名古屋市交通便捷，JR、地鐵都有停靠站 。
- 連結地圖 : 熱田神宮
- 地址 :〒456-8585 愛知県名古屋市熱田区神宮１丁目１−1
- 電話 : +81 52-671-4151
- 開放時間 : 09:00~16:00
熱田神宮面積達19萬平方公尺，園內高聳樹林環伺，其中還有上千年的楠木林.....
雖然很想到茶屋品嚐一番，但時間不允許......善哉 。
來到正殿不遠處淨身是一定要的，
雖然入冬當地氣溫只有5度，還是得舀水清洗左右手，手心捧水漱口以視尊敬 。
正殿&別殿
眼前的莊重、肅穆，氛圍和一般神社的確大大不同，
不禁也隨著這片祥和雙手合十，閉上眼....心靈似乎也跟著平靜 。
神宮內祭拜著日本三種神器之一的「草薙神劍」，供奉象徵武力和權威的神祗，自古以來讓朝廷和武將們敬畏。
聽起來也充滿著神話色彩，不知這草薙神剣遇上咱們的上古神器珠仙劍會擦出什麼火花 !?
熱田神宮的祭祀和節日活動相當多，每年有600多萬人次到此參拜，被認為僅次於三重縣的伊勢神宮 。
悠哉漫步邊看邊拍照(很好拍)，時間一晃.....1.5小時驚覺不夠啊，若再安排個茶屋輕食至少也要半天時間才算愜意~
- 連結地圖 : 熱田神宮
- 地址 :〒456-8585 愛知県名古屋市熱田区神宮１丁目１−1
- 電話 : +81 52-671-4151
- 開放時間 : 09:00~16:00
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