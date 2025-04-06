正殿 & 別殿

眼前的莊重、肅穆，氛圍和一般神社的確大大不同，

不禁也隨著這片祥和雙手合十，閉上眼....心靈似乎也跟著平靜 。

神宮內祭拜著日本三種神器之一的「 草薙神劍 」，供奉象徵武力和權威的神祗，自古以來讓朝廷和武將們敬畏。

聽起來也充滿著神話色彩，不知這 草薙神剣遇上咱們的上古神器珠仙劍會擦出什麼火花 !?

熱田神宮的祭祀和節日活動相當多，每年有600多萬人次到此參拜，被認為僅次於三重縣的 伊勢神宮 。

悠哉漫步邊看邊拍照(很好拍)，時間一晃.....1.5小時驚覺不夠啊，若再安排個茶屋輕食至少也要半天時間才算愜意~