春節假期，台北各知名景區人潮洶湧不說，即便自行開車往新北市風景鄉鎮，回程保證塞車塞到懷疑人生！再推薦一個市內捷運可到達、又可輕鬆逛街享受美食的easy好處去，捷運中山站【心中山線形公園】，在大年初二這天的實際情況。

↓捷運中山站4號出口出站，哇！天空藍成這樣，體感溫度直逼30°C。

↓很好奇那個塗鴉是怎麼噴上去的？總不可能出動高空吊籠車吧？

↓新光三越南西店騎樓，照例充滿了新年氣氛。

↓台北真的吹起了草莓大福熱潮，《大王千金》南西快閃店的草莓大福一顆約65元，有許多不同口味的創意內餡可選擇，72%生巧克力草莓大福則定價128元。

↓《大王千金》櫥窗內傳統的綠豆椪、蛋黃酥、肉鬆餅、芋頭糕……個頭都比一般的大。

↓過馬路登上心中山線形公園起始處的觀景台，哈哈，詭計再度得逞，正中午12點，綿延至雙連站的綠色廊道生活圈，遊人三兩，暫時空曠得很。

我個人是真喜歡這裡的氛圍，明明鬧市中，卻滿滿的綠意，廊道兩側充滿創意餐廳、商家，即便沒任何目的，壓壓馬路都十分愜意。

↓只要有興趣，可以在昔日被稱為「打鐵街」、「拆船貨街」的赤峰街，發現不少充滿特色的復古小店。像這家”Snappp寫真私館2nd二階社”，販售各種底片中古相機與懷舊雜貨選品，是喜愛顆粒感底片攝影作品的玩家不能錯過的寶庫。

不過大過年來這邊的唯一缺點，就是大部分知名的餐飲店家會休年假，要享用美食的話，要到附近百貨公司的連鎖餐廳或美食街，或是雙連市場那邊的小吃攤。

↓平常生意強強滾的《面線町》沒營業，本來只想拍這面特色招牌，一個小弟弟忽然出現，製造了奇妙的效果。

↓皮啊！就是要這樣亂入別人的影像中。

↓每次來這邊，特別喜歡赤峰街區特色餐廳這面麒麟啤酒鮮黃的招牌。

台北市打鐵街，赤峰街街景。

酷愛打卡拍照的”拍拍黨”，線形公園和赤峰街更無處不是極佳的打卡背景，除了公設的各種藝術裝置，原本就具備異國與懷舊風情街景，更是非常非常好拍。

↓【UR LIVING】南西店，去年5月插旗中山區的新地標。獨棟七層樓複合式購物中心，包括了美而快集團旗下四大人氣服裝品牌：PAZZO、MERCCI 22、NAGUMO MIYUKI、MOUGGAN，以及餐飲品牌：BRUN、不然早午餐、WUnique Pâtisserie、吳一無二甜點等，更首度結合運動生活品牌：WO5 Wellness On 5th皮拉提斯，總覺得衣櫥裡少一件衣服的，一定要來逛逛！

每個樓層都略探了探，大部分女裝，男裝少許。空間裝潢相當有特色，連同正門不定期更換的巨型卡通公仔裝置，也非常好打卡喔！

↓台北市【心中山線形公園】優美的特色店家。

人潮漸漸出現了，我把地下街也走了個到頭，重新回到地面，也該打道回府了。

↓這面櫥窗實在太美！有機會來心中山線形公園，千萬別錯過。

↓喔喔喔，人群熙來攘往，商圈午後及夜晚的熱鬧即將來臨。

走過新潮與復古交錯的巷弄，彷彿也在時光縫隙中，尋覓屬於自己的節奏。大年初二，就讓這份悠然，成為新一年，簡單而美好的起點。

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《沒完沒了的聖誕氛圍：心中山線形公園，赤峰街，消食隨拍》

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