南投鹿谷春筍創意料理競賽｜黑白大廚究竟誰獲得勝利？小半天休閒農業區發展協會，鹿谷周邊美食景點推薦

南投鹿谷小旅行真好玩， 我們偶爾會來到鹿谷景點玩，品嚐鹿谷在地特色美食，南投鹿谷在三、四月也會有半天挖筍體驗、螢火蟲茶席體驗、星空茶席體驗、其他活動體驗都可以與小半天休閒農業區發展協會聯繫唷！在活動下，具有獨特魅力的體驗總讓人意猶未盡，今日來到南投鹿谷遊玩，同時這裡也是全台最大的孟宗筍產地，因為春筍的緣故，讓南投政府舉辦第一屆春筍創意競賽，邀請熱愛烹飪的民眾發揮創意，展現春筍的魅力～

南投鹿谷旅遊真開心，抵達鹿谷後停好車，我們就來到活動會場，2025南投縣第一屆春筍創意料理競賽，天阿！這也太讓人有小確幸，跟著報名的民眾一起來玩春筍創意料理，身歷其境，當評審跟最後頒獎，太好玩了！

廢話不多說啦！在九點這場活動就即將開始，看著專業組與社會組一同來現場做出春筍創意料理，讓人又驚又喜！

南投鹿谷的是全台孟宗筍最大宗的產地，活動就是來個廚藝決賽，使用鹿谷當地食材，做出一道道創新料理，我們等一下也可以吃到原始新鮮的美味跟創意料理，光想起來就猛吞口水啦！

看著民眾專心製作美食～圍繞在料理間香噴噴的，讓我也跟著一起東看看、西瞧瞧，很期待料理的出爐呀！

運用鹿谷的孟宗筍打造美食，配菜上也很澎湃，每個參賽者各司其職，有的人料理筍子，有的則是整理配料，完全沒有停手過，直到尾聲才紛紛出爐很棒的料理。

孟宗筍可以切片、切條、切丁跟滾刀塊，呈現出來的皆不同，在料理中也會不同呢！

猶如大福的方式包入筍子及配料，一顆顆小巧玲瓏的鹹大福就準備出爐囉！

品嚐的時候會有感覺到像彰化的鹹麻糬，挺好吃的呢！

炒筍子的過程，聞香而來也讓我肚子突然開始餓得咕嚕咕嚕的叫著！

差不多一小時半內，各組都接近完成作品，送到前方的桌子上，組別在前只需要放置到自己的組上即可。

鹹蛋糕讓我比較驚訝的是連水也都以筍子水下來製作，比例上跟拿捏恰到好處，比外面的還美味。

刀工厲害的廚藝，將旁邊擺起可愛的小兔子，畫龍點睛讓整道菜也變得更加可口。

三好國際酒店、涵碧樓大飯店一同來評鑑，可想而知第一屆春筍創意料理競賽很獲得重視。

數十道的佳餚，裡頭有指定菜與創意菜，每個人都絞盡腦汁，拿出好手藝就是為了要呈現最完美的春筍料理。

黃瓜片包覆著春捲皮包起筍子餡料爽口不已，法式濃湯，筍子豆包，涼拌筍子，筍子各樣小點都紛紛出爐！看得是目不轉睛耶～

許多大菜少不了筍子的搭襯，款款都很好吃，配飯、炒菜、拌菜每樣都能吃出好味道。

光這些佳餚，真要評鑑還真的是需要耐心的品嚐，別出心裁的創意料理讓人完全跌破眼鏡，道道都很用心，接著吃飽飽後就開始頒獎囉！

第一屆筍子創意料理就一一的頒獎，榮獲色香味俱全的頭籌，也是令人訝異！

創意真的是無限，以往我們對於筍子料理總是覺得可以跟爌肉一起，清炒或簡單料理，沒想到社會組完全勝出，好像在看一場韓國的黑白大廚，廚藝的對決賽，真為他們感到高興呢！

這回活動舉辦的很成功，也吸引好多民眾前往，如果對於這樣的活動想要更深度體驗，不妨來場小半天休閒農業區發展協會舉辦的半天挖筍趣體驗、螢火蟲茶席體驗、星空體驗，深度兩日遊，讓你玩好玩滿。

活動的周邊也有在地小農圍繞，這簡單的冬筍餅真的是筍子製作，前一天晚上趕工製成，難怪餅乾脆度跟以往的冬筍餅味道都不同～手作餅乾很厲害。

小半天的油悶筍也是很好吃，配飯、配菜剛剛好。

南投政府舉辦第一屆春筍創意競賽成功！在南投鹿谷真好玩，可以品嚐在地特色春筍美食，也可以到鄰近石馬公園附近的景點走走，都會讓你有意想不到的收穫呦！

小半天休閒農業區發展協會

地址：南投縣鹿谷鄉竹林村光復路174-7號

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