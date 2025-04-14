今天跟先生跑去逛了超久沒去的逢甲商圈，結果發現整個大變樣耶，好多店都變得超有特色，像我們那天去的這間「烏竹樓 OT Kitchen」就是其中一間啦！說到這間台中美食，它可不是走那種傳統老派的台菜路線喔，他們是以「新台菜」為概念出發的，而且超級堅持選用台灣在地的黑豬肉這種頂級好料，就是要讓每一道料理都保有最道地的台菜靈魂啦！店裡的裝潢也比較偏現代風格，而且我們到現場才知道，原來除了中午跟晚餐，他們竟然還有做宵夜跟賣酒耶，根本就是晚上想找台中宵夜的好去處啊！



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烏竹樓 OT Kitchen

台中市西屯區西安街166號

12:00~15:00，17:30~00:00 （公休日以FB粉絲專頁及IG發文為主）

04-2451-6611

官方Line：@214exkgn

粉絲團： https://www.facebook.com/p/OT-Kitchen-61550969174097/

IG：https://www.instagram.com/ot__kitchen/

一走進烏竹樓，馬上就被那帶有大理石紋路的裝潢風格吸引住了，感覺就是那種低調又優雅的質感。雖然店裡空間不算很大，但是動線規劃得很棒，走在裡面一點都不會覺得擠，反而營造出一種很舒服自在的用餐氣氛。

當然，這次最讓我驚豔的莫過於店內牆壁上那一整面的雞蛋盒裝置了，那些盒子可不是裝飾品喔，是店家真的有在使用的「生食級雞蛋」的盒子耶！烏竹樓特別選用這種可以生吃的雞蛋，不只讓料理的口感跟風味更上一層樓，在這個大家都越來越重視食安的時代，真的是超級珍貴又用心。這次來的主要目的也是為了他們的黑豬肉料理，所以接下來點的每一道菜我們都超級期待的啦！

首先上桌的是「蒜苗黑豚鹹豬肉」。這道是用大火快炒過的黑豚鹹豬肉，整個風味我超級喜歡的。他們的鹹豬肉不會有太多肥肉，而且切片的厚度也剛剛好，吃起來很有嚼勁又不會很費力。搭配的蒜苗在大小上跟黑豬肉差不多，這樣吃起來口感更一致，味道也更平衡，每一口都可以吃到食材搭配的小巧思喔。

再來這道「手切黑豚滷肉飯（中）」絕對是必點的啦！更何況用的是我期待很久的黑豬肉耶。店家的滷肉飯燉煮得超級入味，一入口就可以感受到那種帶點黏稠的膠質感，鹹香濃郁但是不會死鹹。如果你跟我一樣是蔥花控，還可以請店家加上滿滿的新鮮蔥花，那種蔥特有的香氣跟微微的辛辣感，真的會為整體增添一抹清爽。如果你們也喜歡吃辣，他們家的辣椒油千萬不要錯過，除了香之外是真的會帶一點麻辣喔。

接著是「清炒梨山高麗菜」。這道清炒梨山高麗菜吃起來超級爽脆多汁，帶有梨山高山蔬菜特有的清甜。經過大火快炒之後，菜葉還是保有那種鮮嫩的脆度，吃進嘴裡不只可以感受到自然的甜味，還帶著一絲鍋氣的香氣，簡單的調味反而更能凸顯高麗菜本身的品質耶。

然後是「香滷豆皮」。這道香滷豆皮滷得非常入味，他們是用炸過的大豆皮，這種豆皮更能夠緊緊吸附滷汁的鹹香跟醬香，算是非常適合當下酒的小菜喔。

「香煎黑豚香腸」使用肥瘦相間的黑豬肉做成的香腸，光看外表就能感覺到這款香腸很不一樣。吃起來的口感比起一般的香腸更加圓潤，肉質很細膩而且很有層次感，而且這種黑豬肉通常油潤感比較強，吃起來不像傳統香腸那麼乾柴，反而多了一份潤滑跟豐富的口感，特別是烏竹樓的這款香腸，竟然帶有一點點自然的甜味耶，我吃著吃著，忍不住就想起了我兒子，他一定會超愛這種口味的！搭配的大蒜也給得剛剛好，不只可以解膩，還能有效地提升香腸的風味，讓整體味道更加均衡豐富。

當然如果你不想像我一樣單點，也可以選擇一份「手切黑豚滷肉飯 定食」，份量跟價格我覺得CP值很高耶，尤其是裡面有我超愛的滷白菜，裡面除了白菜、還有炸豬皮之外，竟然還看得到炸過的扁魚，真的是非常有誠意耶！

最後一定要來一杯好喝的酒跟飲料當作完美的ending啊！我先生選的「漾 台灣水果燒酒（燕巢芭樂）」超級好喝，甜度完全就是飲料等級，甜甜的會讓人忍不住一口接一口！我點了一杯「珍珠鮮奶茶」，甜度的話我沒有特別調整，店家就做得剛剛好，不會太甜膩而且珍珠也很Q彈。

在逢甲商圈這個變化多端的地方，烏竹樓 OT Kitchen無疑變成了一個新的亮點，他們不只保留了傳統台菜的精髓，還以黑豬肉為基底，將每一道料理都提升到另一個層次，變成一場味覺的享受，特別的是，除了中午跟晚餐，烏竹樓還有提供宵夜服務，讓晚上的聚會不只有美食相伴，還可以品嚐各式各樣的酒品，真的是宵夜跟下酒菜的最佳選擇啦，無論是大火快炒的黑豚鹹豬肉，還是香煎的黑豚香腸，搭配著不同的酒品，無疑是晚餐後最完美的結尾。每一口都充滿了黑豬肉的獨特風味，再配上一點酒精的點綴，真的是會讓人不想錯過的美好時光啊。



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烏竹樓 OT Kitchen

台中市西屯區西安街166號

12:00~15:00，17:30~00:00 （公休日以FB粉絲專頁及IG發文為主）

04-2451-6611

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