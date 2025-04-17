位於大三巴附近的八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee是近來網紅名店，不僅有特殊口味及造型的可頌，還有極受歡迎的酥皮焦糖蛋塔，來到澳門必吃的小吃美食！！

~八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee~

店家地址： 澳門果欄街25號德富大廈地下B舖

連絡電話：(853)2835-0735

營業時間： 10:00–19:00

官方ＦＢ：八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee

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八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee ｜地理位置

八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee位於大三巴附近約５分鐘的腳程，想嘗鮮一定不能錯過！！

門口貼著人氣第一名的酥皮焦糖蛋塔，以及新口味覆盆子開心果可頌～可頌價格不親民但特別的口感就讓人想要吃上一口

八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee ｜店內環境

店內環境小小一間，櫥櫃內放滿了各式的可頌及甜點，每一種看了都讓人想要咬上一口～

八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee有蠻多分店的，每一家店的風格都不一樣，會到八目果欄街店主要是因為蝴蝶結可頌超可愛，但來的太晚看的到吃不到，最後一個被前面的人買走了啦！！！只能徒留遺憾下次再來買～～

八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee的紙盒是橘色挺亮眼的，看到走出店門口的遊客都人手一盒，就知道八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee有多受歡迎啦！！

八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee ｜菜單

八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee的可頌及酥餅款式相當多，會讓人有選擇障礙耶～

原味可頌也是經典，喜愛吃可頌的朋友不能錯過！！

金枕頭榴槤巴斯克酥是八目果欄街店「限定商品」，一個 MOP42，若對榴槤情有獨鍾可以嘗試～一旁還有摩洛哥藍莓可頌、士多啤丹麥酥、提拉米蘇酥等～

本來是衝著這可愛的檸檬蝴蝶酥來的，但是沒買到～殘念！！

既然沒有想吃的檸檬蝴蝶酥，那就改推薦的覆盆子開心果可頌吧～～層層酥脆的外皮，結合當下最熱門的開心果內餡，將覆盆子的酸甜融入其中，新穎的味道讓人驚喜～

必買的當然還有這酥皮焦糖蛋撻 MOP12/個，價格跟安德魯差不多，酥皮焦香鬆脆，內餡絲滑柔軟，吃再多也不覺得膩～

看到大家都是一盒一盒的提著走，除了安德魯跟瑪嘉烈，八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee的蛋塔也可列為澳門必吃蛋塔之一了！！

以後到澳門伴手禮多了一家，且八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee還有賣主食的店面，現在在澳門上葡京綜合度假村及大三巴也開新店，想吃更容易囉!!

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