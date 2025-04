位於大三巴附近的八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee是近來網紅名店,不僅有特殊口味及造型的可頌,還有極受歡迎的酥皮焦糖蛋塔,來到澳門必吃的小吃美食!!

~八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee~

店家地址: 澳門果欄街25號德富大廈地下B舖

連絡電話:(853)2835-0735

營業時間: 10:00–19:00

官方FB:八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee

八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee |地理位置

八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee位於大三巴附近約5分鐘的腳程,想嘗鮮一定不能錯過!!

門口貼著人氣第一名的酥皮焦糖蛋塔,以及新口味覆盆子開心果可頌~可頌價格不親民但特別的口感就讓人想要吃上一口

八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee |店內環境

店內環境小小一間,櫥櫃內放滿了各式的可頌及甜點,每一種看了都讓人想要咬上一口~

八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee有蠻多分店的,每一家店的風格都不一樣,會到八目果欄街店主要是因為蝴蝶結可頌超可愛,但來的太晚看的到吃不到,最後一個被前面的人買走了啦!!!只能徒留遺憾下次再來買~~

八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee的紙盒是橘色挺亮眼的,看到走出店門口的遊客都人手一盒,就知道八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee有多受歡迎啦!!

八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee |菜單

八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee的可頌及酥餅款式相當多,會讓人有選擇障礙耶~

原味可頌也是經典,喜愛吃可頌的朋友不能錯過!!

金枕頭榴槤巴斯克酥是八目果欄街店「限定商品」,一個 MOP42,若對榴槤情有獨鍾可以嘗試~一旁還有摩洛哥藍莓可頌、士多啤丹麥酥、提拉米蘇酥等~

本來是衝著這可愛的檸檬蝴蝶酥來的,但是沒買到~殘念!!

既然沒有想吃的檸檬蝴蝶酥,那就改推薦的覆盆子開心果可頌吧~~層層酥脆的外皮,結合當下最熱門的開心果內餡,將覆盆子的酸甜融入其中,新穎的味道讓人驚喜~

必買的當然還有這酥皮焦糖蛋撻 MOP12/個,價格跟安德魯差不多,酥皮焦香鬆脆,內餡絲滑柔軟,吃再多也不覺得膩~

看到大家都是一盒一盒的提著走,除了安德魯跟瑪嘉烈,八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee的蛋塔也可列為澳門必吃蛋塔之一了!!

以後到澳門伴手禮多了一家,且八目烘焙咖啡 BAMU Bakery Coffee還有賣主食的店面,現在在澳門上葡京綜合度假村及大三巴也開新店,想吃更容易囉!!

