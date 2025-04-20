2025「觀音觀鷹樂活行腳」活動於 4月19日 (六) 假北觀處觀音山遊客中心正式啟動，系列活動以觀音觀鷹、綠竹筍推廣、絕美大地為主軸，推廣觀音山的生態與美景，一系列精彩豐富的內容，熱鬧持續一直到 10月。其中「絕美大地」是今年「觀音觀鷹樂活行腳」活動的最新亮點，活動中登上觀音山硬漢嶺觀景台，透過地質專家的解說與導覽，可以看到高山、丘陵、盆地、台地、平原等五大地景，另外加上火山 (大屯山)、海岸、河口地形，精彩可期。



2025「觀音觀鷹樂活行腳」活動現場，街頭藝人「觀音山人文歌手 - 林助家 (A-Ga)」為開幕儀式進行暖場。



新北市米倉國小小提琴表演，現場演奏三首樂曲，以優美的旋律為 2025「觀音觀鷹樂活行腳」活動揭開序幕。



「天空市集」邀請來自生態、小農、觀光圈店家及在地創生等單位設攤，展示觀音山的當地特色產品與服務。市集除了展示各式各樣的農特產品，還有豐富的導覽與手作體驗，讓民眾能在享受大自然美景的同時，深入了解觀音山的生態價值與永續發展理念。



「天空市集」現場展售的各式八里、五股地區生產的履歷、有機蔬果是 2025「觀音觀鷹」活動亮點之一。



喜歡探索生態的朋友，一定不能錯過台灣蝴蝶保育協會與台灣猛禽研究會等攤位。台灣蝴蝶保育協會，現場展示玉帶鳳蝶幼蟲與標本，生態老師透過圖片，深入淺出的介紹各種蝴蝶的特徵與成長的四個階段。



玉帶鳳蝶幼蟲與標本



觀音山是猛禽鳥類主要棲身地，也是候鳥北遷時在台停留最後的一片山谷，其中又以「赤腹鷹、灰面鵟鷹、鳳頭蒼鷹、大冠鷲」等觀音四秀最富盛名。台灣猛禽研究會透過研究、教育的方式促進猛禽的保育。



2025「觀音觀鷹樂活行腳」系列活動，賞鷹導覽與步道導覽活動，將在 4月19日至 5月期間首先登場，讓遊客在專業導覽的帶領下，探索觀音山的生態環境與美麗景觀。(照片：台灣猛禽研究會提供)



生態曁觀鷹導覽：專業導覽員帶你走進觀音山，解鎖猛禽的小秘密，學習辨識牠們的飛行姿態、生態習性，捕捉每刻老鷹翱翔天際的帥氣瞬間！活動場次：4/24(四)、5/2(五)、5/9(五)、5/16(五)、5/22(四)，09:30~11:30，共 5場 (照片：台灣猛禽研究會提供)



6月是新北市五股區觀音山綠竹筍的大筍期，5月至 8月間北觀處將推出綠竹筍市集、步道導覽及其他體驗活動，進一步讓大眾體驗觀音山的自然魅力與在地文化。



觀音山採筍體驗



林梢步道，探索觀音山的生態環境。



步道導覽活動：

林梢步道、牛稜步道與福隆山：5/11(日)、5/17(六)、5/25(日)、6/7(六)、6/15(日)、6/28(六)、7/6(日)、7/19(六)、7/27(日)，09:00~12:00、13:00~15:00 (每日2場)。

楓櫃斗湖步道與硬漢嶺步道：8/30(六)、9/30(二)，16:00~18:00。

「絕美大地」是今年 「觀音觀鷹樂活行腳」活動的最新亮點，活動中登上觀音山硬漢嶺觀景台，透過地質專家的解說與導覽，可以看到高山、丘陵、盆地、台地、平原等五大地景，另外加上火山 (大屯山)、海岸、河口地形，精彩可期。



北觀處觀音山遊客中心

地址：新北市五股區凌雲路三段130號

北觀處提醒，觀音山上停車空間有限，參加活動民眾，可於蘆洲捷運站搭乘三重客運 [橘20] 或 [785號] 公車至觀音山遊客中心。

北觀處官網 ：https://theme.northguan-nsa.gov.tw/

北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan/

2025「觀音觀鷹樂活行腳」活動官網：https://theme.northguan-nsa.gov.tw/hawkwatching/

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