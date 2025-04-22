西門町電影街有一間充滿音樂文化的餐廳，喜歡爵士音樂的朋友一定會喜歡！

Ö in DINER 飽滿廚房

地址：台北市萬華區康定路19號

電話：02-2371-9122

時間：週四到週日 11:00～21:00

紅磚木頭豎立在鋼筋水泥裡，復古與現代的碰撞，時間保留了充滿底韻的傳統也帶來新穎的潮流，讓身在現在的我們，可以感受多元豐富的文化！

飽滿廚房的戶外區是高腳桌椅，朋友聚餐超適合，能透光的木頭天花板，簡直是超讚的網美餐廳，讓人美照拍不停！

室內採暖色系的裝璜，挑高的設計，營造出闊寬的視覺效果，從玻璃窗灑入的自然光，讓整個餐廳更顯舒適，挑個喜歡的位子欣賞爵士樂，享受悠閒的時光！

Ö in DINER 飽滿廚房提供美食輕食料理，更有多種口味的三明治、捲餅和漢堡，還有多種炸物，甜食則是現做鬆餅和冰淇淋，飲料選項也是超多的！

跟大家分享Ö in DINER 飽滿廚房的美味餐點！

黑胡椒牛肉三明治 NT $250

炸雞腿排脆煎墨西哥捲餅 NT $280

高山青茶 NT $120

蜜香紅茶 NT $120\

黑胡椒牛肉三明治 NT $250 ​​​​​

嫩滑的牛肉在口中帶來豐盈的肉香，配合黑胡椒的微辣味道，刺激味蕾，加入了生菜和雞蛋，脆嫩的蔬菜與牛肉的香軟形成對比，口感美味又多元有層次！

炸雞腿排脆煎墨西哥捲餅 NT $280

炸得酥香的雞腿肉被放入墨西哥捲餅中，搭配的生菜配料和特製醬汁，帶來一種清新、濕潤和酸甜的感覺，搭配現炸的薯條和清爽的生菜拉，既絕配又美味！

高山青茶 NT $120

蜜香紅茶 NT $120

爽口帶有獨特的甘甜的青茶和圓潤帶有濃郁的蜜香的紅茶，會讓人感覺非常放鬆與愉快！

好康一定要分享，拿著in89豪華影城的電影票，到Ö in DINER 飽滿廚房可得免費小點一份！

Ö in DINER 飽滿廚房除了提供現做美食，更有ONYX Jazz Club現場演奏爵士樂，好似在上海的和平飯店，在台灣的西門町也有一個餵飽你的肚子，養富你的精神的飽滿廚房！

每個週五及週六日，ONYX Jazz Club都會在飽滿廚房現場演奏，來現場感受爵士音樂來的震撼！

到西門町一定要來Ö in DINER 飽滿廚房享受一場音樂與美食的饗宴！

Ö in DINER 飽滿廚房

地址：台北市萬華區康定路19號

電話：02-2371-9122

時間：週四到週日 11:00～21:00

FB：https://www.facebook.com/o.in.diner/

IG：https://www.instagram.com/o_in_diner/

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