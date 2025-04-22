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台北市萬華區【西門町美食推薦】Ö! in DINER 飽滿廚房，傳統與潮流的融合，爵士音樂與美式輕食的饗宴【萬華區美食】板南線餐廳推薦，不限時插座餐廳

西門町美食推薦 Ö!inDINER 飽滿廚房 爵士音樂 more
2025-04-22 22:37:00 文字：～17七公主的小天地～
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～17七公主的小天地～

～17七公主的小天地～

西門町電影街有一間充滿音樂文化的餐廳，喜歡爵士音樂的朋友一定會喜歡！

Ö in DINER 飽滿廚房

地址：台北市萬華區康定路19號

電話：02-2371-9122

時間：週四到週日 11:00～21:00

台北市萬華區【西門町美食推薦】Ö! in DINER 飽滿廚房，傳統與潮流的融合，爵士音樂與美式輕食的饗宴【萬華區美食】板南線餐廳推薦，不限時插座餐廳   台北市萬華區【西門町美食推薦】Ö! in DINER 飽滿廚房，傳統與潮流的融合，爵士音樂與美式輕食的饗宴【萬華區美食】板南線餐廳推薦，不限時插座餐廳

紅磚木頭豎立在鋼筋水泥裡，復古與現代的碰撞，時間保留了充滿底韻的傳統也帶來新穎的潮流，讓身在現在的我們，可以感受多元豐富的文化！

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飽滿廚房的戶外區是高腳桌椅，朋友聚餐超適合，能透光的木頭天花板，簡直是超讚的網美餐廳，讓人美照拍不停！

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室內採暖色系的裝璜，挑高的設計，營造出闊寬的視覺效果，從玻璃窗灑入的自然光，讓整個餐廳更顯舒適，挑個喜歡的位子欣賞爵士樂，享受悠閒的時光！

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Ö in DINER 飽滿廚房提供美食輕食料理，更有多種口味的三明治、捲餅和漢堡，還有多種炸物，甜食則是現做鬆餅和冰淇淋，飲料選項也是超多的！

台北市萬華區【西門町美食推薦】Ö! in DINER 飽滿廚房，傳統與潮流的融合，爵士音樂與美式輕食的饗宴【萬華區美食】板南線餐廳推薦，不限時插座餐廳   台北市萬華區【西門町美食推薦】Ö! in DINER 飽滿廚房，傳統與潮流的融合，爵士音樂與美式輕食的饗宴【萬華區美食】板南線餐廳推薦，不限時插座餐廳

跟大家分享Ö in DINER 飽滿廚房的美味餐點！

 

台北市萬華區【西門町美食推薦】Ö! in DINER 飽滿廚房，傳統與潮流的融合，爵士音樂與美式輕食的饗宴【萬華區美食】板南線餐廳推薦，不限時插座餐廳

黑胡椒牛肉三明治 NT $250

炸雞腿排脆煎墨西哥捲餅 NT $280

高山青茶 NT $120

蜜香紅茶 NT $120\

台北市萬華區【西門町美食推薦】Ö! in DINER 飽滿廚房，傳統與潮流的融合，爵士音樂與美式輕食的饗宴【萬華區美食】板南線餐廳推薦，不限時插座餐廳

 

黑胡椒牛肉三明治 NT $250  ​​​​​台北市萬華區【西門町美食推薦】Ö! in DINER 飽滿廚房，傳統與潮流的融合，爵士音樂與美式輕食的饗宴【萬華區美食】板南線餐廳推薦，不限時插座餐廳

嫩滑的牛肉在口中帶來豐盈的肉香，配合黑胡椒的微辣味道，刺激味蕾，加入了生菜和雞蛋，脆嫩的蔬菜與牛肉的香軟形成對比，口感美味又多元有層次！

 

台北市萬華區【西門町美食推薦】Ö! in DINER 飽滿廚房，傳統與潮流的融合，爵士音樂與美式輕食的饗宴【萬華區美食】板南線餐廳推薦，不限時插座餐廳

炸雞腿排脆煎墨西哥捲餅 NT $280

台北市萬華區【西門町美食推薦】Ö! in DINER 飽滿廚房，傳統與潮流的融合，爵士音樂與美式輕食的饗宴【萬華區美食】板南線餐廳推薦，不限時插座餐廳

炸得酥香的雞腿肉被放入墨西哥捲餅中，搭配的生菜配料和特製醬汁，帶來一種清新、濕潤和酸甜的感覺，搭配現炸的薯條和清爽的生菜拉，既絕配又美味！

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高山青茶 NT $120

蜜香紅茶 NT $120

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爽口帶有獨特的甘甜的青茶和圓潤帶有濃郁的蜜香的紅茶，會讓人感覺非常放鬆與愉快！

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好康一定要分享，拿著in89豪華影城的電影票，到Ö in DINER 飽滿廚房可得免費小點一份！

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Ö in DINER 飽滿廚房除了提供現做美食，更有ONYX Jazz Club現場演奏爵士樂，好似在上海的和平飯店，在台灣的西門町也有一個餵飽你的肚子，養富你的精神的飽滿廚房！

台北市萬華區【西門町美食推薦】Ö! in DINER 飽滿廚房，傳統與潮流的融合，爵士音樂與美式輕食的饗宴【萬華區美食】板南線餐廳推薦，不限時插座餐廳

每個週五及週六日，ONYX Jazz Club都會在飽滿廚房現場演奏，來現場感受爵士音樂來的震撼！

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到西門町一定要來Ö in DINER 飽滿廚房享受一場音樂與美食的饗宴！

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Ö in DINER 飽滿廚房

地址：台北市萬華區康定路19號

電話：02-2371-9122

時間：週四到週日 11:00～21:00

FBhttps://www.facebook.com/o.in.diner/

IGhttps://www.instagram.com/o_in_diner/

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Ö! in DINER 飽滿廚房

phone02-23719122
place台北市萬華區康定路19號
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美味度
4.75
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
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