下午4點，搭上 Holiday Beach Danang Hotel免費專車，約35分鐘車程，幸會~會安古鎮 。

進入古鎮前有售票處，小小一個亭子不大起眼，入口也沒有管制或驗票.....

網路上有不少朋友認為可以不買票，我想....初次到貴寶地還是買吧，免得節外生枝，

票價每人120000越南盾(約155台幣)，

參觀古鎮內幾座著名建築必須驗票入場 :

瓊府會館、福建會館、廣肇會館、關公廟、馮興古宅、進記古宅等...

探訪會安古城17:00上下是個好時機，從傍晚到入夜兩種風貌不同韻味一次收集，

可以來趟船遊，隨波逐流慵懶的徜徉在兩岸古街，或走進百年藥局改建的咖啡館，品嚐在地越南cafe的香醇....

夜幕漸深，燈籠們也跟著綺麗，

明天就是除夕，沒想到這兒充滿年味，呵~這是會安古鎮的日常吧....

除了燈籠、古厝，小吃狠搶戲.....

牛肉河粉約台幣50，均附上一籃天然香料.....

九層塔、香菜、芹菜、香毛超新鮮，湯清味醇大叔一吃就中 。

傳統的烤麵包三明治也是大排長龍

串烤&海鮮BBQ，攤攤相連到河邊.....

烤了一隻章魚觸鬚9萬越南盾，不算便宜但鮮味十足 。

這應該是越南的傳統pizza吧，包好餡料再用炭火烤出淡淡焦香，

外型類似放大版的韭菜盒子，皮脆餡香....oh這是啤酒的菜 !

老闆俐落的在鐵盤上烤出一層蛋香麵衣，鋪上新鮮香蕉片，對折後淋上巧克力醬，

熱呼呼的香蕉煎餅便大功告成，爽口、好吃 。

水果攤、傳統手工藝、旗袍店也相當多

河畔的按摩一條街大叔淚推 ! 可選擇局部也可以全身，而最夯的就是足按摩，

先燉一鍋檸檬薑絲腳掌約5分鐘，師傅開始凌虐你的腳掌到小腿，推到你不要不要der !

哈 ! 其實是很舒服的，也很便宜，價格還可以小殺一下，

咱們夫妻倆各30分鐘共18萬越南盾(大約230台幣)

有人說會安古鎮就像台灣的老街，嗯~性質上相似，而規模上會安古鎮大上許多，

邊走邊拍照，小吃+按摩，還來不及遊船....4個小時就過去了，

走在這邊是悠哉的，想停就停、想吃就吃，沒有嗆聲般的喇叭聲(越南馬路特色)；

是漫活的，塞納河左岸不見咖啡館，而這兒的咖啡香伴隨音樂飄滿河畔....

一杯Vietnam coffee就能讓你沉浸在18世紀N小時 。

2月天台灣正寒，越南卻是一整個夏天的味道，

see U~世界文化遺產會安古鎮，大叔今日不枉此行 。

檢視地圖 : 會安古鎮

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