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越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indian Spicy yummy !

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2025-04-26 08:41:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

Cheng chun

 

越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indi

連續吃了5天越南料理.....也該夠了 !

雖然大叔還是喜歡越南菜，但也第一次對越南料理起了反感haha.....

覓食中，突然飄來一陣咖哩香 ! 見獵心喜般的興奮頓時一湧而上，

味蕾告訴我....是時候換換口味了，娘子也很有默契的舉雙手贊成 !

ok~隨著google map來到Veda's Kitchen 

  • google地圖連結 :  Veda's Kitchen
  • 地址 : North My Phu, 1 An Thượng 4, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000越南
  • 電話 : +84 93-508-34 94
  • 營業時間 : 08:00~15:00； 18:00~22:00

 

越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indi

越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indi

wow~從外觀、店裝到音樂，整體的氛圍就如同咖啡館.....

但卻是不折不扣的印度餐廳，連店長、廚師都是印度人 。

 

越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indi

越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indi

滿座中....各國語言的對話從耳邊掠過....

用餐區不會覺得吵雜，也不會覺得壅塞拘束.....

因為桌與桌之間有非常舒適的距離 。

 

越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indi

越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indi

菜色多元，價目標示清楚，

masala、咖哩、印度香飯、印度烤肉、烤餅等....真得是道道經典 。

 

越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indi

越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indi

餐點終於到齊，but已經是30分鐘後，說實在的有些不耐煩 !

but當撕開烤餅沾了咖哩送進口中，嘴裡爆發的美味與辣勁....竟然讓大叔覺得一切都值得 !

 

越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indi

越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indi

越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indi

先來說說由多種香料調製而成的印度飯食Biryani.....

在台灣常見的只有雞肉Biryani，這裡還有羊肉、魚肉可選擇，

魚肉大塊新鮮，加上特調白醬味道濃厚有層次.....

嘖嘖，太好吃了吧 ! 這是大叔吃過最棒的Biryani 。

 

越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indi

越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indi

越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indi

越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indi

越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indi

印度咖哩+烤餅是最家常的組合，話說這原味烤餅太好吃了 !

一點點酥、一點點麵烤香和一點點的Q勁，讓大叔立馬回頭招呼店員再來一份 !

配上辣味雞肉咖哩，嘴裡的層次與澎湃....5分鐘後就讓大叔汗水直噴 !

oh這時灌上幾口啤酒....haha汁水淋漓....痛快 !

除了啤酒還有薄荷醬....可以讓即將噴發的辣勁稍微冷卻....哈 !

 

越南峴港道地印度料理【Veda's Kitchen】Indi

相較台北幾家知名印度料理，Veda's Kitchen的價格真是平價，

尤其那道地的Indian Spicy Curry，瘋狂、奔放的辣勁讓大叔著迷，

雖然等後的時間長一些，但品嘗美食....等待是值得的~

來到越南峴港，吃膩了海鮮和越南菜嗎 ?位於美溪海灘附近的Veda's Kitchen大叔激推 !

  • google地圖連結 :  Veda's Kitchen
  • 地址 : North My Phu, 1 An Thượng 4, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000越南
  • 電話 : +84 93-508-34 94
  • 營業時間 : 08:00~15:00； 18:00~22:00

 

 

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