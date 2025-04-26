

藤山步道下山，接著我們來到「 高地人莊園（南投總店） 」，在地人推薦的下午茶、複合式休閒園區，聽說他們家的泡芙很厲害，吃過就回不去了，口味非常特別，結合台灣國寶阿里山薊所研發的新式泡芙口味，冰淇淋內餡，沁涼好吃，大人、小朋友都喜歡。



以 台幣仟元大鈔 做為「高地人莊園（南投總店）」的獨家招牌，牆面上還有大大的仟元大鈔做為拍照打卡牆，讓人看到仟元大鈔立刻將「高地人莊園」聯想在一起。「高地人莊園（南投總店）」養了 三隻雞 ，雞血石、雞蛋花、雞角刺，讓我們一起來一探究竟吧~！！！



























南投下午茶推薦 | 高地人莊園（南投總店）地理位置 交通資訊

高地人莊園（南投總店）座落於藤山步道下，距離約不到10分鐘車程即可抵達，莊園裡有免費停車場設置，開車過來會比較方便。











▼ 免費停車場











南投複合式休閒園區推薦 | 高地人莊園（南投總店） 環境介紹

莊園家的小老板喜愛現代美式工業風格，結合莊園主人的理念，將中國復古風重疊，逐漸成為現在大家眼前所看到的複合式休閒園區，有大人氣的雞血石、手工石雕、流水石 等等，年輕人喜愛的美式塗鴉牆、南洋風格，休閒園區寬敞，視野極佳，是個不錯的旅行休憩站，若是有機會南下，不妨將「 高地人莊園（南投總店 ）」收藏起來吧~！！！















▼ 用餐環境





雞血石

高地人莊園（南投總店）養的第一隻雞，這裡有各式不同的雞血石，是雞血石收藏家的寶地，舒服的空間，非常合適參觀喔~！！！































雞角刺（阿里山薊）

從生長、採收一直到科技製成，均乾淨衛生，產品從吃的、擦的，用的，通通都有。















雞蛋花

莊園主人規劃已久的雞蛋花園，目前非雞蛋花盛開季節，期待新網美雞蛋花園登場。









南投複合式休閒園區 | 高地人莊園（南投總店）人氣菜單

在地人推薦的「薊奶茶菠羅泡芙」，來店必點，當然，高地人莊園養的三隻雞其中，以「 雞角刺（阿里山薊） 」所研發的各式美食，也不能錯過，ex. 阿里山薊茶（壺）、山薊養生麵、風味薊茶凍、阿里山薊冰 等等，這裡沒有低消限制、可寵物友善喔~！！！



今天我們點了三種不同口味菠羅泡芙、阿里山薊茶（壺）、養生茶凍在現場休息享受，另外，還外帶一瓶阿里山薊冷泡茶以及梅子薊茶，北上回程解渴，路途中慢慢享用。



▼ 菜單（menu）









菠羅泡芙

外皮酥脆的菠羅泡芙，一共有四種口味，薊奶茶、薑汁撞奶、原味、山葵綿奶，吃起來都是冰淇淋風味，只是口味不同。



喜愛新鮮感、重口味的朋友，可以試試 薑汁撞奶 or 山葵綿奶，今天吃了一個 山葵綿奶 ，第一句話：哇沙比！？.....（沒錯），就是山葵風味的冰淇淋菠羅泡芙，山葵與鮮奶撞擊出的口感，不會感覺到嗆辣，卻明顯吃到山葵的香氣。



薊奶茶菠羅泡芙 吃起來帶著茶香還有淡淡的奶香，不會有明顯養生茶的味道，是非常雅緻的一款泡芙風味。











▼ 原味菠羅泡芙









▼ 薊奶茶口味





阿里山薊茶

剛走完藤山步道，喝養生的阿里山薊茶，再合適不過了，微甘微苦的薊茶，茶湯清澈，風味還不錯，算可以接受。一壺喝完之後，還可再回沖一次。











阿里山薊養生茶凍

由阿里山薊養生茶製成的茶凍，QQ的果凍口感，微甜。



路上的阿里山薊冷泡茶喝起來沁涼解渴，冰的阿里山薊茶較順口好喝，有點類似一般的高山冷泡茶，卻較養生。另外一瓶梅子薊茶，喝起來微微酸，比較偏大眾口味。







南投複合式休閒園區 | 高地人莊園（南投總店）心得分享

南投高地人莊園（南投總店）有好吃的菠羅泡芙、好喝的阿里山薊養生茶，適合旅行中，休憩走逛，拍拍照，不論是個人旅行或是團體旅行，都可以計畫將它納入旅行中的其中一站喔~！！！













［ 店家資訊 ］



高地人莊園（南投總店）

地址：540南投縣南投市八卦路692-1號

電話：080 022 2997

營業時間：

週一、二、日 11:00~18:00

週三至週六 11:00~20:00



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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。