【台北民生社區美食】Marinheiro No.9 水手9號 │ 像私廚一樣的家常葡式料理，必點菜色、菜單懶人包

閒暇時，我最喜歡和老婆一起漫步在富錦街。這條街有著台北少見的悠閒氛圍，車少、人少，兩旁茂密的樹木交織成一條綠色隧道。陽光從樹梢間灑落，樹葉在微風中婆娑起舞，讓人彷彿走進歐洲的小鎮。

不過，讓我對富錦街情有獨鍾的真正原因，並不只是那股文藝氣息，而是這裡聚集了不少風格鮮明的異國料理，其中最讓我念念不忘的，非「Marinheiro No.9 水手9號」莫屬。這是一間葡萄牙航海風格小餐館，提供歐陸早午餐、義式料理與限量手作甜點，以及季節性客製化私廚料理。

門前花台綠意盎然，憑添悠閒自然的氛圍，木柵外牆懸掛著葡萄牙國旗，清楚宣告這裡主打的是正宗葡式料理。通往大門的短徑前，立著一塊手寫黑板菜單，一筆一畫寫滿了當日推薦菜色與人氣料理，像是溫柔的邀請每一個過客登堂入室，開啟一段充分葡萄牙風味的味蕾旅程

走進「水手9號」，彷彿穿越台北的小巷，來到了葡萄牙的港灣，空氣中瀰漫的不只是異國料理的香氣，更有一種悠閒的航海情調。溫馨的餐廳，簡單的裝潢卻極富故事感。從牆上象徵航海靈魂的船舵時鐘，到沿著天花板懸掛的各國國旗，像是在暗示水手 9 號的料理靈魂，不僅跨越國界，也承載海洋的冒險精神。



開放式的廚房，主廚與團隊忙碌的身影，鍋具碰撞的聲響和香草蒜香的味道，交織成迷人的氛圍。安排得宜的座位，擺放著溫潤舒適的木製桌椅，讓人感覺像是坐在朋友家的餐桌，等著主人端上熱騰騰飯菜的家常料理。

店內每個角落都洋溢著濃厚的海洋元素與航海情懷。牆邊矗立著木雕水手與獨眼虎克船長，神態生動，彷彿正守護著這艘船的航向。轉個身，還能看到古老的潛水帽與船艙專用的指令電報機，復古的金屬質感散發出濃濃的懷舊氛圍，耳邊似乎都能聽見海浪拍岸、甲板上水手們的吆喝聲。

牆上掛著一面義大利「Vini e Pasta（麵與酒）」的旗幟，上頭詳細標示著各地的酒與美食特色，增添幾分異國風情。若你是航海迷，那「水手9號」絕對是你非來不可的朝聖之地！

店裡琳瑯滿目的船藝收藏更是一大亮點，重點是不僅能欣賞，還能購買！若你對古董或航海藝術品情有獨鍾，不妨找親切健談的老闆聊聊；又或者當你遇見心儀的寶物時，直接詢問店長，也許就能讓你滿載而歸，帶回屬於自己的「航海戰利品」

不過，相對於船藝品，我更感興趣的是這隻名為 「Beauty Cow」 的藝術牛雕塑。雖然它與店內的航海主題格格不入，卻是整個空間極為耀眼的存在。這件作品出自知名藝術家洪易之手，屬於全球性的 「CowParade（國際奔牛藝術展）」 系列作品之一。彩繪以蓮花坐姿的人物剪影為主題，從內部綻放柔和光芒，象徵著「內在人性之美」。這頭藝術牛曾於 2009 年台北奔牛藝術展中亮相，之後輾轉於多處展出，沒想到竟在「水手9號」找到它最終停泊的港灣。

「水手9號」的簽名牆也是店內的一大亮點，與一般餐廳不同，這裡留下足跡的名人大多是 藝術家與網紅，正呼應了餐廳獨有的藝術氛圍與人文氣息。其中最讓我驚喜的是那幅由 《老夫子》漫畫家「王澤」親筆留下的簽名，上面還附有他親手勾勒的老夫子小像，筆觸俏皮生動、極具收藏價值，也讓整面牆增添了幾分傳奇色彩。

座位的後方是大片的落地窗，引進綠意盎然的庭園景致，陽光透過樹影灑落在木質餐桌上，交錯的光影為空間帶來活潑生動的端景。桌邊擺放著一架古老的艦艇望遠鏡，低調地散發出航海的冒險氣息；頭頂懸掛的星形燈飾，則為空間添上幾分浪漫與夢幻。在這樣的氛圍裡用餐，讓我們的心情感覺特別愉悅。

桌上的立牌設計得相當實用又貼心，一面印有「隱藏版菜單」與店內免費 Wi-Fi 密碼，另一面則是預約私廚料理的資訊。想嘗試正宗的葡式料理嗎？只要拿起手機掃描 QRCode，就能開啟一段專屬於「水手9號」的美味航程。若您計畫包場舉辦聚會、慶生派對，或想犒賞員工享受，也可以直接洽詢店家，為您量身打造一場獨一無二的海洋風盛宴。

桌上的餐具木盒乍看樸實，卻充滿深意。斑駁的色調充滿歲月感，彷彿飽經海風與浪花洗禮，與「水手9號」的航海主題完美契合。

FAITH（信念）、HOPE（希望）、PEACE（和平）、LOVE（愛）四個字，正是讓水手能勇敢面對未知的海洋的「信念」：「希望」是面對黑夜的明燈，「和平」則是對風平浪靜的渴望，「愛」是支撐他們無畏前行的力量。

即使是餐桌上一個不起眼的小木盒，在用餐之餘，如果能細細品味，也能腦補出一段海洋與人生的浪漫故事，享受物外之趣。

這裡的營業時間採雙時段制：早午餐為 11:30–15:30，晚餐則是 17:30–20:30。相對應地，餐廳也設計了兩份風格迥異的菜單——左邊是早午餐，右邊則是晚餐。

（ ※ 註：完整菜單列於文末，僅供參考，實際價格與品項請以現場公告為準。）

從第一頁開始，就能看出兩份菜單的不同：早午餐主打健康與均衡，以輕盈的步調開啟美好的一天；晚餐則轉向慵懶與浪漫，搭配微醺的氣息與昏黃燈光，更適合情侶約會或好友、家人聚餐。

這次我們享用的是早午餐，雖然已經接近下午一點半，店內仍有幾桌客人愜意地用餐。從他們與服務人員親切的互動中，不難看出這些人應該都是「食髓知味」的熟客。那麼，接下來就請各位跟著我們登上「水手9號」，啟航開啟一場充滿驚喜與異國風味的美味航程吧！

🍸蔓越莓接骨木氣泡飲( NT$120 ) ；伯爵鮮奶茶( NT$140 )

「蔓越莓接骨木氣泡飲」顏質一流，層次分明的漸層，宛如一杯以水果調色的夏日美景。細緻的氣泡沿杯壁緩緩上升，水珠在冰涼的玻璃杯壁凝結，光看就讓人暑氣全消。輕輕攪拌後，融合成帶著優雅的光澤的寶石紅。入口的瞬間，氣泡帶來的輕盈在舌尖綻放，接著蔓越莓的酸香迅速擴散，接骨木花特有的清新花香慢慢浮現，為酸度鋪上一層令人愉悅的香甜底韻。這杯氣泡飲非常適合搭配餐點享用，清爽的酸度與細緻氣泡，能有效解膩、重置味蕾。

「伯爵鮮奶茶」則是簡單卻有層次，優雅的香氣中帶著柑橘、果皮的清香，鮮奶讓清爽的茶湯變得滑潤、濃郁。茶與奶的比例拿捏得恰到好處，既保留伯爵茶的特色又能柔化整體口感。適合拿來當飯後飲品，或者搭配甜點享用。

🍳燻鮭魚菠菜起酥捲( NT$ 360 ，附 綜合生菜、炒蛋、香料地瓜 )

燻鮭魚菠菜起酥捲一上桌就相當吸睛，整份分量十足，擺盤豐富有層次，是那種會讓人下意識拿起手機拍一張的料理。金黃色的起酥捲，烤出漂亮的千層結構，內餡包著鮮潤的燻鮭魚與深綠色的菠菜，橘、綠交織的迷人色彩，讓人食指大動！

擺盤用心，餐點種類多元，除了主角起酥捲，還配上沙拉、炒蛋、香料地瓜和烤番茄，色彩繽紛、營養配比完整，既有蛋白質也有膳食纖維與蔬菜，健康曼滿滿、元氣暴表！

起酥捲外層酥而不硬，入口輕輕一壓就酥裂成碎片，起士香氣瞬間瀰漫口腔。內餡的燻鮭魚鹹香適中，帶點淡淡煙燻香氣，與菠菜的清爽嫩口形成完美平衡，不會過於厚重。旁邊的炒蛋滑嫩濕潤，單吃就很溫柔順口，若是把它搭配起酥餅一起吃，更能提升整體風味層次，一口下去甜、鹹、奶香與酥脆交融，意外地合拍。

生菜沙拉鋪使用多種新鮮葉菜搭配小番茄、玉米筍與柑橘、鳳梨、蘋果，最後淋上酸甜風味沙拉醬，帶來清爽的開胃效果，讓味蕾在第一口就被喚醒。牛番茄爐烤後灑上黑胡椒粒，外層略帶焦香，汁液依然豐沛，濃郁的自然鮮甜風味令人著迷。還有灑上香料的烤地瓜塊，天然的甜味中帶著淡淡香草與胡椒氣息，綿密的口感愈吃愈涮嘴。

這是一道色、香、味都令人滿意，營養也到位的料理，無論當早午餐或輕正餐都很滿足。如果你喜歡精緻卻吃得飽、有層次且清爽的料理，這道燻鮭魚菠菜起酥捲絕對值得列入必點清單。

🍶 ( 早午餐限定 + 50元 ) 燕麥優格杯 ( 楓糖蔓越莓口味 )

這杯楓糖蔓越莓燕麥優格杯看似樸實，卻是營養與美味兼具。因為優格是優質蛋白質與鈣質的良好來源，不僅有助於維持身體機能正常運作，也能強健骨骼；而上層鋪滿的香脆烘烤燕麥，含有豐富的可溶性纖維，能促進腸道蠕動、穩定血糖、降低膽固醇，同時延緩消化速度，增加飽足感。

淡淡的楓糖香氣，甜味自然不膩口，還夾帶幾顆酸中帶甜的蔓越莓果乾，讓每一口的咀嚼都充滿幸福感。這樣的高纖優格燕麥杯，是早午餐的完美選擇，只要加 50 元就能同時擁有健康與美味，錯過可惜！

🍳西班牙蒜味蝦( NT$ 380 ，附＂麵包＂，可續點)

「蒜味蝦」是西班牙極具代表性的下酒菜，一上桌就令人驚艷，熱騰騰的鑄鐵盤仍在吱吱作響，高溫將蒜片的辛香徹底逼出，肆無忌憚的瀰漫在整個餐廳的空間中，碩大飽滿的鳳尾蝦泡在琥珀金的橄欖油裡，色澤鮮嫩欲滴，閃著誘人的橘紅色光澤。這道菜還沒入口，光是＂看＂和＂聞＂，就令人垂涎欲滴！

香氣逼人的蒜味蝦，果然鮮甜無比，每一次咀嚼都能感受到紮實彈牙的蝦肉在齒間回彈，隨之而來的是蒜香、油香與蝦香交織出的迷人層次，濃郁卻不油膩，完全讓人一吃就停不下來。

更犯規的是將烤得外酥內軟的麵包，連同金黃蒜片和蝦子，一起放在麵包上大口咬下，酥香、蒜香和海味在口中完美融合，滿足感瞬間拉滿。最後，一定要拿麵包，把盤底那池香濃的蒜香橄欖油吃得乾乾淨淨，那才叫真正的老饕！

🍳辣味白酒蛤蠣炒西班牙手工腸( NT$ 380 ，附＂麵包＂，可續點 )

這道「辣味白酒蛤蠣炒西班牙手工腸」也是以熾熱的鑄鐵鍋上桌，端上桌時仍在微微冒煙，辛辣的酒香撲鼻而來，令人食慾大開。服務人員貼心提醒，鍋具溫度極高，食用時務必小心，因為那滾燙的蒸氣太迷人，有種引人趁熱享用的魔力。

肥美的蛤蠣在白酒的加持下更顯誘人，湯汁盈滿其中，散發出濃郁的海味與淡淡酒香。咬下的瞬間，鮮美的湯汁在口中爆發，搭配西班牙手工腸中煙燻紅椒粉獨特的香辣氣息與微焦的肉香，形成層次豐富的口感對比。鍋中還有翠綠的櫛瓜，吸飽了白酒與蛤蠣精華，柔軟中透著微辣與鮮甜。這道菜熱情奔放，既有地中海的海洋氣息，又帶著令人難以抗拒的辛香魅力。

🍳風乾蕃茄奶油雞肉粗管麵( NT$ 420 ，附 ＂小沙拉/今日例湯＂ 2選1、甜點 )

這道義式家常風燉菜，選用大口徑筆管麵，寬厚的麵體加上表面的條紋設計，能完美捕捉並保留濃郁的醬汁。將去骨雞腿塊先煎至表面微焦金黃，鎖住肉汁後再和筆管麵一起以風乾番茄的濃縮醬汁與奶油慢火燉煮。起鍋前拌入翠綠花椰菜與新鮮香草，增添清爽氣息與色彩層次，最後再灑上帕瑪森乳酪，濃郁奶香在熱氣中持續散開，視覺與嗅覺都十分誘人。

附餐部分可在小沙拉與今日例湯間擇一，因為我們的「燻鮭魚菠菜起酥捲」已經包含生菜沙拉，所以這裡改選例湯來點變化。至於甜點，則請服務生安排在餐後上桌，讓整份餐點保有美好的收尾節奏。

筆管麵一向是義式濃醬料理的最佳搭檔，寬厚的管狀麵體與外層的細緻溝槽，能牢牢抓住醬汁。入口時，醬汁在齒間緩緩釋放，奶油的柔滑與帕瑪森乳酪的鹹香在口中交織，濃郁卻不膩，風味飽滿而迷人。厚實Q彈的麵體帶著微微嚼勁，即使在濃醬中燉煮仍不失彈性，越嚼越能感受小麥的香氣。香煎雞腿塊更是畫龍點睛，外層煎至微焦帶香，內部肉質保持嫩口多汁，吸飽醬汁後每一口都充滿濃縮層次，令人忍不住一口接一口。

這不是走浮誇路線的義大利麵，但卻是那種吃過就會記得的義式家常料理，讓人意猶未盡！

「今日例湯」是義式奶油南瓜濃湯，乍看與一般南瓜濃湯相似，但只要喝上一口，立刻能感受到它的深度與層次。因為義式奶油南瓜濃湯會先將南瓜烤過，讓甜味與香氣被徹底釋放，再以香草與奶油細火熬煮，所以湯體更加濃郁醇厚。不僅如此，如果你仔細品嚐，還能咬到鹹香的培根丁與烤得微脆的堅果碎粒，為柔滑的濃湯增添了口感對比與驚喜層次。

這道「檸檬提拉米蘇」一上桌，就以簡約潔白的外觀吸引我們的目光。以檸檬凝乳取代可可粉，柔和的奶白色慕斯層比一般提拉米蘇多了幾分雅致的氣質。上面還灑上細碎的OREO餅乾和檸檬皮屑增加香氣與口感。底部的手指餅乾以檸檬汁及少許檸檬酒浸漬，淡淡的酒香很迷人。

口感也相當獨特，結合了提拉米蘇的濃郁奶香與檸檬的清爽果香。入口時，淡淡的檸檬香氣率先綻放，酸度清新而不突兀。馬斯卡彭乳酪的滑順得像雲朵在口中化開，融合底層柔軟的手指餅乾，帶出輕盈卻飽滿的層次感。不同於傳統提拉米蘇的濃烈咖啡與可可香，這款甜點以清爽果香取代厚重甜膩，讓人忍不住一口接一口，為這場葡式料理饗宴畫下優雅的句點。

✏️用餐心得：

用餐結束後，走出「水手9號」那一刻，心中仍縈繞著滿滿的滿足感。這裡不僅是一間餐廳，更像是一艘停泊在城市角落的異國風味之船，帶人暫時遠離日常，航向葡萄牙與地中海交織的味覺國度。每一道料理都展現出主廚對歐陸料理的深刻理解與細膩手藝，鹹香之間帶著橄欖油的溫潤與香草的靈魂。

整體而言，「水手9號」在裝潢上，並非那種一眼驚艷的浮誇系網美店，而是以一件件充滿故事感的船藝收藏，營造出耐人尋味的氛圍。在餐點上，則延續了相同的性格——不浮誇、不矯情，卻真誠動人。每一道菜都吃得出葡式家庭料理的樸實底蘊，重視食材原味，著墨於細火慢燉與層次堆疊。沒有過度調味，卻能讓人一口接一口，越吃越上癮，令人回味不已。

如果你喜歡那種裝潢樸實卻有靈魂、料理簡單卻蘊含情感的餐廳，「Marinheiro No.9 水手9號」正靜靜停泊在富錦街上，等待您登船品嚐！

📍Marinheiro No.9 水手9號

☎️訂位專線：02-87871909

🏡地址：台北市松山區富錦街389號

🕐營業時間：11:30-15:30 ； 17:30-20:30 ( 週一公休 )

👉IG：https://www.instagram.com/marinheiro_no.9/

👉FB：https://www.facebook.com/marinheirono9

📌以下提供「水手9號」完整菜單，左邊是早午餐，右邊是晚餐。僅供參考，菜色和價格如有變動，請以現場公告為準！