台中夜景餐廳推薦！鳥語花香泡腳邊賞百萬夜景，超萌小動物互動超療癒。

台中新社美食！鳥語花香庭園山莊也是台中夜景餐廳首選，可以邊泡腳邊看百萬夜景，還有小動物互動。

台中的新社區隱藏著一間「鳥語花香庭園山莊」，這裡距離台中市區車程僅約30分鐘，路況也不會太崎嶇，卻能享受到百萬等級的台中市景，最特別的是，這裡提供了邊泡腳邊看夜景的獨特體驗，加上園區內有廣闊的草皮和可愛的小動物區，無論是情侶浪漫約會或家庭親子放電都非常適合。



台中親子景點首選，可愛動物區與廣闊草皮

「鳥語花香庭園山莊」的腹地非常廣大，一進入園區就能看到寬敞的綠色草皮，很適合讓小朋友盡情奔跑玩耍，園區內也設置了搖椅和許多適合拍照的打卡點，更棒的是這裡規劃了「可愛動物區」，飼養了包含狐獴、兔子、天竺鼠和黃金鼠等萌翻天的小動物，讓遊客可以近距離互動與觀賞，滿足了大人小孩的需求，園區共分為餐飲、住宿、烤肉與動物園四大區域，功能非常多元。



台中夜景餐廳獨家體驗，邊泡腳邊賞百萬市景

這裡最吸引人的絕對是它的用餐區，分為室內與室外座位，無論在哪個區域都能欣賞到台中市的百萬級夜景，最推薦的造訪時間是傍晚日落時分，可以一次欣賞到夕陽與華燈初上的美景，室內座位區更設置了獨特的「泡腳足湯」，店家會附上中藥包讓客人放入湯池療癒身心，想像一邊泡著熱呼呼的足湯，一邊看著窗外的璀璨夜景，是多麼放鬆的享受，此外園區也有大型宴會廳，適合舉辦聚餐或活動。



鳥語花香菜單推薦，梅干扣肉定食超下飯

在餐點方面，「鳥語花香庭園山莊」的表現也很有水準，以景觀餐廳來說價格不算太貴，菜單選擇多樣，其中「梅干扣肉定食」一份420元，是許多人推薦的功夫菜，梅干扣肉燉煮得非常軟爛入味，黝黑的色澤看起來就令人食指大動，鹹香的滋味堪稱白飯殺手，定食還會附上多樣小菜，份量十足，喜歡火鍋的朋友則可以選擇「牛肉沙茶火鍋」，一份480元，湯頭遵循古法熬製，搭配獨門沙茶醬，喝起來非常夠味，在飲料的表現上也很出色，「四季水果茶」用料豐富，「檸檬冬瓜茶」酸甜解渴。



新社住宿露營推薦，享受山林靜謐時光

除了用餐與看夜景，「鳥語花香庭園山莊」也提供住宿與露營服務，住宿區的客房每晚2800元起，房間內配備寬敞的浴缸與大片玻璃窗，讓房客不用出門就能欣賞山景，如果喜歡親近大自然，園區也有露營區可供選擇，每晚1200元起，很適合規劃一趟兩天一夜的放鬆小旅行，是台中在地人的隱藏版口袋名單。



鳥語花香庭園山莊 店家資訊

Facebook

地址：台中市新社區井南街28號

營業電話：0932-628-308

營業時間 : 11:00-20:00（平日）/11:00-22:00（假日）